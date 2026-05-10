María Eugenia Vidal habló sobre el poder, los privilegios políticos y la distancia entre los dirigentes y la sociedad en un video que rápidamente generó una fuerte polémica en redes sociales. El mensaje, grabado mientras preparaba un café en su casa de Recoleta, acumuló 194 comentarios en Facebook y desató críticas, ironías, apoyos y discusiones alrededor de la figura de la ex gobernadora bonaerense.

Acá te dejamos el video que emitió María Egeunia Vidal desde su departamento en la Isla de Recoleta en medio del escándalo que provocó y provoca Manuel Adorni ✅​✅​✅​👇:

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La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal publicó el video como una reflexión personal sobre el impacto que tiene el poder en la vida política. “Yo siento que el poder siempre te aleja”, afirmó María Eugenia Vidal al comienzo del mensaje, donde recordó su etapa como gobernadora de la provincia de Buenos Aires y habló sobre el uso de helicópteros oficiales, residencias protocolares y recursos del Estado.

“Literalmente usando todos esos recursos empezás a ver la realidad desde arriba”, sostuvo. Y agregó una de las frases más fuertes del video: “Cuando te subís un helicóptero, mirás todo lejos. Casas chiquitas desde arriba”.

En otro tramo del mensaje, planteó una reflexión sobre los límites éticos del poder y diferenció entre legalidad y moralidad.“La pregunta no es si es legal o no es legal. La pregunta es si está bien”, expresó.

El video de María Eugenia Vidal rápidamente generó repercusiones en redes sociales. Mientras algunos usuarios valoraron el tono autocrítico y la reflexión sobre los privilegios de la política, otros cuestionaron la contradicción entre el discurso de cercanía y el hecho de grabar el mensaje desde una vivienda ubicada en Recoleta.

También hubo comentarios vinculados al concepto de “casta política”, críticas al uso histórico de recursos oficiales y debates sobre la desconexión entre la dirigencia y la vida cotidiana de la sociedad.

“La política no puede ser un lugar cómodo”, afirmó en otro tramo del video. Allí contó además que decidió no volver a trabajar en el Estado y pasar al sector privado:“No esconderme en ningún recoveco con un sueldo seguro”.

El mensaje de María Eugenia Vidal terminó convirtiéndose en uno de los temas políticos más comentados entre sus seguidores durante las últimas horas, con decenas de reacciones cruzadas, apoyos y críticas alrededor de una discusión que volvió a poner en el centro el vínculo entre poder, privilegios y representación política.

Acá te dejamos el video que realizamos de María Egenia Vidal cuando se despidió de sus seguidores en la Plaza General San Martín de Morón ✅​✅​✅​👇:

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Las reacciones en el Facebook de Diario Anticipos sobre María Eugenia Vidal

El video de María Eugenia Vidal terminó convirtiéndose en una verdadera descarga colectiva contra la dirigencia política. Los 194 comentarios publicados en el Facebook de Diario Anticipos dejaron expuesto un clima de desconfianza, enojo y sarcasmo que rápidamente desbordó el contenido original del mensaje. Aunque hubo algunos apoyos aislados, la enorme mayoría de las reacciones apuntó contra la ex gobernadora bonaerense y utilizó su propia reflexión sobre el poder para recordarle distintas polémicas de su carrera política.

Uno de los temas más repetidos sobre María Eugenia Vidal fue el departamento que compró en Recoleta y la discusión sobre el origen de los fondos. “¿Cómo te compraste el departamento en Recoleta?”, preguntó Emilio García. “La que compró el depto de 500 verdes”, escribió Jorge Pablo Ramírez. Ana María Marchionni ironizó: “¿De dónde sacó la plata para comprarse la casa en la isla Recoleta?”. Otros directamente compararon a María Eugenia Vidal con el reciente caso del vocero presidencial Manuel Adorni y las operaciones inmobiliarias financiadas por terceros. “Compró una casa con la misma metodología que Adorni”, comentó Luciano Iambrich. Claudio Jontade escribió: “La misma jugada que ella realizó con el departamento de Recoleta”.

La escena del video también quedó bajo la lupa. La cocina, la ropa, el café y el tono intimista generaron una catarata de ironías y humoradas. “Era una propaganda para Nescafé”, comentó Emiliano Baudo. Marcelo Filippo escribió: “Re casual el video, pintó reflexión mientras hacía café”. Natalia Grabiel ironizó: “Le faltó hacer el video en pijama y chanclas”. Silvana Noemí Luna agregó: “Yo estoy acostumbrada a la garrafa y la pava”. Carlos Molinari fue todavía más filoso: “Esa camisa no la venden en Haedo”.

Otra parte importante de los comentarios apuntó contra el contraste entre el discurso sobre cercanía social y la imagen de una dirigente viviendo en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires. “Ahora ve la realidad desde Recoleta”, escribió Jesica Celeste. Omar Asis preguntó: “¿Cuándo te tomás un bondi?”. Choni Pérez resumió buena parte del tono general de las críticas: “Con sponsor de café y camisita de seda hablando del poder”.

Las referencias al helicóptero oficial fueron otro eje central del debate. Muchos usuarios retomaron la frase de la ex gobernadora sobre “ver la realidad desde arriba” para recordar los vuelos durante su gestión bonaerense. “¿Se referirá a cuando usaba el helicóptero para llevar a la hija a un recital?”, escribió Gastón Bustos. Pedro José aseguró: “Vivía dentro de la Base de Morón, con cocineros chefs y sirvientes”. Otros usuarios mencionaron controles de seguridad en las calles cercanas a la residencia oficial y el uso cotidiano de recursos estatales.

El acceso a la Isla de Recoleta, uno de los lugares más hermosos de la Ciudad de Buenos Aires. María Eugenia Vidal finalizó su mandato y en seis meses fue a vivir a un departamento dentro de la Isla de Recoleta.

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También reaparecieron viejas heridas políticas de la gestión como gobernadora. Silvia Linares escribió: “No olvido a Sandra y Rubén”, en referencia a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, fallecidos en la explosión escolar de Moreno en 2018. Antonio Mastroberti recordó la frase atribuida a María Eugenia Vidal sobre que “el pobre no llega a la universidad” y cuestionó decisiones tomadas durante su administración provincial.

Varios comentarios incluso trascendieron a María Eugenia Vidal y terminaron expresando una desconfianza más amplia hacia toda la dirigencia política. “Todos son iguales”, escribió Alex Daniel Batle. “La política no puede ser un lugar cómodo”, había dicho María Eugenia Vidal en el video, pero muchos usuarios respondieron asociando a la política con privilegios, corrupción, patrimonios difíciles de explicar y desconexión social.

El humor agresivo y las chicanas también dominaron buena parte de la conversación alrededor de María Eugenia Vidal. Algunos usuarios la llamaron “Heidi”, otros “hiena” y varios utilizaron memes, emojis o insultos directos. Hubo referencias a “la casta”, a los “aportantes truchos”, a “los vuelos narco”, a la mudanza desde Castelar hacia Recoleta y hasta a la estética del departamento donde fue grabado el mensaje.

En medio de la avalancha de cuestionamientos también aparecieron algunos apoyos aislados hacia María Eugenia Vidal. “Genia, ídola, tenés que volver”, escribió Fabián Rodríguez. Miguel Ángel Gavazzi sostuvo: “Lo bueno es que se está haciendo cargo de sus errores”. Sin embargo, esos comentarios quedaron claramente en minoría frente al volumen de críticas.

El fenómeno alrededor de María Eugenia Vidal terminó mostrando algo más profundo que una simple discusión sobre un video viral. La publicación funcionó como disparador de un malestar acumulado alrededor de los privilegios políticos, el patrimonio de los dirigentes y la sensación de distancia entre quienes gobiernan y la vida cotidiana de gran parte de la sociedad argentina.