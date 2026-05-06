Se acerca el Hot Sale: Las 5 tendencias clave que redefinirán las compras

La cuenta regresiva para el Hot Sale ha comenzado, y esta vez las reglas del juego cambiaron de forma radical. En la antesala del evento electrónico más importante, que se desarrollará del 11 al 13 de mayo, un análisis de Google Argentina detectó que los usuarios locales han evolucionado hacia un perfil «hiper-racional» y planificador.

Esta edición del Hot Sale el rol es determinante de la Inteligencia Artificial (IA), que ya permite al 76% de los argentinos tomar decisiones de compra con mayor velocidad y eficiencia. El 43% de los consumidores ya decidió qué comprar, mientras que un 42% solo concretará la transacción si encuentra oportunidades reales de financiación.

Entender estas tendencias permite anticiparse a la demanda del Hot Sale, optimizar el presupuesto y aprovechar beneficios acumulables que van mucho más allá de la rebaja en el precio de etiqueta.

Radiografía del nuevo consumidor: El fin de la compra impulsiva

El comportamiento del usuario en este Hot Sale está marcado por una prudencia extrema y una investigación exhaustiva. Según Evangelina Suárez, Directora Comercial de Retail de Google Argentina, el recorrido de compra es ahora omnicanal y multimomento. Incluso cuando el descubrimiento de un producto nace en redes sociales, el 69% de los compradores recurre al Buscador de Google para validar información y comparar alternativas antes de pagar.

Este año, la lealtad a la marca convive con la curiosidad: aunque el 87% de los usuarios de Google y YouTube suelen repetir compras en marcas conocidas, un 75% declara estar dispuesto a probar nuevas opciones si la oferta es superadora. El foco ya no está solo en el porcentaje de descuento, sino en la «letra chica» del beneficio: cuotas sin interés, promociones bancarias acumulables y, fundamentalmente, envío gratis con devoluciones flexibles.

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Millennials vs. Generación Z: Dos formas de encarar el Hot Sale

Google identificó diferencias generacionales profundas en la preparación para el Hot Sale. Los Millennials actúan como planificadores estratégicos, organizando su presupuesto entre 3 y 8 semanas antes del inicio. Su proceso incluye cinco etapas críticas: investigación de pagos, comparación de costos totales (incluyendo envío), validación de reseñas, análisis de reembolsos y, finalmente, una decisión basada en la durabilidad del producto.

Por el contrario, la Generación Z adopta un enfoque dinámico y oportunista, iniciando su búsqueda apenas dos semanas antes. Este grupo prioriza el descubrimiento de marcas nuevas y la validación a través de videos y fotos de productos reales publicados por creadores de contenido. Para ellos, la aprobación de su entorno social y la autenticidad del descuento son los factores que inclinan la balanza al momento de confirmar el carrito.

El «Bonus Track»: Qué están buscando los argentinos hoy

El interés previo al Hot Sale revela tendencias inesperadas que mezclan la pasión por el fútbol con la necesidad de renovar el hogar y la tecnología personal. Los términos de búsqueda que más crecieron esta semana son:

Lego Messi : Registró un crecimiento explosivo superior al 10.000%.

: Registró un crecimiento explosivo superior al 10.000%. Mochilas transparentes : Aumento del 2.500%, con picos en Chaco, Corrientes y Mendoza.

: Aumento del 2.500%, con picos en Chaco, Corrientes y Mendoza. Televisores de 98 pulgadas : El interés subió un 800%, especialmente en Corrientes y Santa Fe.

: El interés subió un 800%, especialmente en Corrientes y Santa Fe. Edredones : Crecieron un 500%, liderado por CABA y Córdoba ante la llegada del frío.

: Crecieron un 500%, liderado por CABA y Córdoba ante la llegada del frío. Camiseta original de Argentina: Incremento del 43%, con Salta y Mendoza a la cabeza.

Otros rubros como la «pintura de caucho» (+79%) y las «fundas para laptop» (+400%) demuestran que el consumidor está aprovechando el evento para inversiones estructurales en su vivienda y equipamiento de trabajo.

Viajes y Turismo: La batalla por las cuotas

En el sector turismo, la demanda del Hot Sale se concentra agresivamente en el primer día del evento. Las categorías de vuelos y agencias de viaje online son las más consultadas, con las cuotas sin interés como requisito innegociable para los viajeros locales. Tras la reserva, el comportamiento del usuario continúa activo: los argentinos siguen buscando experiencias y reseñas para planificar actividades en el destino.

Un dato revelador del Hot Sale es el crecimiento de los viajes individuales (30%), aunque las vacaciones en familia (50%) y en pareja (35%) siguen siendo mayoritarias. Los destinos nacionales atraen al 46% de los interesados, mientras que el 43% apunta al exterior, con Brasil, Estados Unidos y Europa como los favoritos para este año.

La Inteligencia Artificial como el gran diferenciador

Para los retailers y marcas, la IA se ha convertido en la herramienta indispensable para conectar con una demanda deliberada. Evangelina Suárez destaca que la tecnología permite entregar la «oferta justa y el mensaje preciso» en el momento exacto del descubrimiento. En un entorno donde cada peso cuenta, la capacidad de las marcas para escalar su relevancia mediante el uso de herramientas de IA será lo que defina el éxito de ventas en este Hot Sale.

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