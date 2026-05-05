68 familias de Ituzaingó recibieron las escrituras de sus hogares

En un emotivo acto que transforma definitivamente la realidad patrimonial del distrito, 68 familias de Ituzaingó alcanzaron este miércoles el sueño de la casa propia al recibir las escrituras definitivas de sus viviendas. La entrega, realizada en el Polideportivo La Torcaza, representa un alivio histórico para vecinos que, por barreras económicas, no habían podido regularizar su situación dominial durante años.

La escritura de un hogar otorga seguridad jurídica inmediata y permite a las 68 familias de Ituzaingó proyectar el futuro de sus hogares sin la incertidumbre de la falta de documentación legal. Así la formalización de la propiedad no solo garantiza la herencia familiar, sino que habilita el acceso a créditos y mejoras habitacionales que antes eran inalcanzables por la informalidad del título.

La jornada con las 68 familias de Ituzaingó fue encabezada por el intendente, Pablo Descalzo, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena. Ambos funcionarios destacaron que este avance es el resultado de una política de Estado orientada a reducir la desigualdad en el acceso a la propiedad privada.

El programa que garantiza el derecho a la propiedad

Los beneficiarios, que forman parte de las 68 familias de Ituzaingó distinguidas en esta oportunidad, accedieron al trámite a través del programa provincial «Mi Escritura, Mi Casa». Este esquema de regularización se apoya en la Ley N° 10.830, una normativa diseñada específicamente para facilitar la escrituración social gratuita.

El proceso se gestiona mediante la Escribanía General de Gobierno, eliminando los altos costos de honorarios profesionales que habitualmente impiden a los sectores con menos recursos económicos obtener su título de propiedad legítimo. «Concretamos los sueños de muchas familias que, por dificultades económicas, no habían podido realizar este trámite», aseguró el ministro Mena durante el encuentro.

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Un hito de gestión: 30.000 escrituras en tres décadas

La entrega de las actas a las 68 familias de Ituzaingó no es un hecho aislado, sino que forma parte de una trayectoria de regularización dominial que el municipio sostiene hace tiempo. El intendente Descalzo subrayó la magnitud del esfuerzo administrativo acumulado: «En Ituzaingó, en estos 30 años, ya entregamos 30.000 escrituras».

Para las autoridades locales, las 68 familias de Ituzaingó representa la síntesis del esfuerzo y el trabajo coordinado entre el municipio y la provincia. «Lo más importante de todo es la emoción y la alegría que nos ofrece cada familia cuando entregamos esto que es la síntesis del amor y el trabajo», remarcó el jefe comunal ante los vecinos presentes en el Polideportivo.

Impacto de la regularización dominial en la Provincia

El ministro Juan Martín Mena brindó datos sobre el alcance global de esta política en territorio bonaerense. Según detalló el funcionario, gracias a la creación de estos programas de escrituración social, ya se han entregado más de 150 mil escrituras en toda la provincia de Buenos Aires.

Este volumen de trámites resueltos busca revertir años de desprotección legal para miles de hogares que, aunque habitados por décadas, carecían del respaldo del Registro de la Propiedad. La presencia de funcionarios como Matías Rappazzo, vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, reforzó el carácter institucional y jurídico del evento.

El rol del Estado municipal y provincial

Durante el acto en Brandsen y Pringles, también estuvieron presentes secretarios clave del gabinete municipal, como Nahuel Segovia (Desarrollo Humano) y Mauro Lavagnino (Gobierno). Su participación subraya el abordaje integral que requiere la regularización dominial, involucrando tanto la asistencia social como la gestión administrativa gubernamental.

El acceso al título de propiedad es considerado por la gestión actual como una herramienta de justicia social, permitiendo que familias que han construido su vida en el distrito finalmente puedan decir, con papeles en mano, que son dueñas legítimas de su esfuerzo.

¿Cómo acceder a la escrituración social gratuita?

Para quienes aún no han regularizado su vivienda, el caso de las 68 familias de Ituzaingó sirve como precedente para iniciar el trámite. Los requisitos principales para acceder a la Ley N° 10.830 incluyen:

Vivienda única : La propiedad a escriturar debe ser el hogar permanente de la familia.

: La propiedad a escriturar debe ser el hogar permanente de la familia. Recursos económicos limitados : El programa está dirigido a quienes no pueden costear una escritura de forma privada.

: El programa está dirigido a quienes no pueden costear una escritura de forma privada. Regularidad: Contar con la documentación básica que acredite la posesión o el inicio del proceso de compra de la vivienda.

La entrega del miércoles 29 de abril a las 68 familias de Ituzaingó marca un antes y un después para el barrio y para el municipio, reafirmando que la seguridad habitacional es un pilar fundamental para el desarrollo de la comunidad. Con este nuevo grupo de propietarios, Ituzaingó continúa consolidando su plan estratégico de ordenamiento territorial y protección de los derechos ciudadanos.

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