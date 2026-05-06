Consejo Consultivo: 2 nuevos programas clave para la igualdad en Ituzaingó

En un contexto de fuertes cambios en las políticas sociales a nivel nacional, Ituzaingó se posicionó como sede de un debate fundamental para el futuro de la región. El intendente Pablo Descalzo, junto a la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, dieron inicio al Consejo Consultivo de Políticas de Género y Diversidad Sexual.

Este encuentro, realizado en el Auditorio Néstor Kirchner el pasado lunes 4 de mayo, tuvo como hecho principal la firma de dos actas de compromiso que bajarán recursos directos a los barrios: los programas «Municipios por la Igualdad» y «Comunidades sin Violencias».

Este hecho marca una hoja de ruta clara frente a la quita de asistencia desde otros niveles del Estado, garantizando que las organizaciones sociales y sindicales mantengan un canal de diálogo directo con el gobierno. De esta forma con el Consejo Consultivo se abren nuevas instancias de capacitación, insumos para emprendimientos locales y un sistema de acompañamiento integral más robusto ante situaciones de violencia.

La jornada reunió a diversas entidades de la región, organizaciones feministas y gremiales. El objetivo central del Consejo Consultivo es la construcción colectiva de políticas públicas, evaluando de manera territorial cómo impactan las decisiones del Estado en los espacios de trabajo cotidianos.

Acuerdos estratégicos: Autonomía económica y prevención

Uno de los puntos más altos de la jornada fue la formalización de herramientas para combatir la desigualdad desde la raíz económica. A través del programa «Municipios por la Igualdad», el municipio busca brindar autonomía a las mujeres mediante capacitaciones y la entrega de insumos para emprendimientos locales. Este programa no solo entrega recursos, sino que articula la producción de las vecinas con el mercado local.

En paralelo, la firma del acta por el programa «Comunidades sin Violencias» apunta a fortalecer el sistema de prevención y el acompañamiento integral en Ituzaingó. Estas políticas transversales buscan que el Consejo Consultivo no sea solo un espacio de debate, sino un generador de acciones que lleguen efectivamente a las víctimas y a los sectores más vulnerables del tejido social.

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El rol del Estado frente a la crisis de políticas nacionales

Durante la apertura, la ministra Estela Díaz fue contundente respecto al escenario político actual. «La Nación abandona y niega que estas problemáticas existen; nosotros trabajamos en conjunto para dar respuestas a las vecinas y vecinos», afirmó la funcionaria. La ministra destacó que la provincia no podría tener presencia territorial efectiva sin el trabajo coordinado con los municipios.

Por su parte, Pablo Descalzo remarcó que el Consejo Consultivo es la herramienta ideal para «repensar, rediscutir y rediseñar» las políticas públicas que garantizan la igualdad. Para el intendente, estos encuentros son fundamentales para asegurar que la sociedad avance hacia un esquema de derechos garantizados a pesar del contexto de incertidumbre económica.

Participación regional y construcción colectiva

Hacia el final de la jornada en el Auditorio Néstor Kirchner, las organizaciones participantes del Consejo Consultivo realizaron un intercambio de miradas sobre la eficacia de las políticas territoriales actuales. La reflexión colectiva permitió identificar fallas y fortalezas en la atención de las desigualdades de género, estableciendo nuevas prioridades para los próximos meses de gestión.

El evento del Consejo Consultivo contó con una fuerte presencia institucional, incluyendo a Carolina Meert, directora del Consejo de Mujeres de Ituzaingó; Laurana Malacalza, subsecretaria de Políticas contra las Violencias; Lidia Fernández, subsecretaria de Políticas Transversales de Género; y Cintia Nucifora, directora de Políticas Transversales de Género. También participaron Silvia Zabala, directora provincial de Regiones, y Emilce Portela, directora de la Región Primera.

Impacto en la comunidad: ¿Qué cambia para los vecinos?

La puesta en marcha de estas políticas tiene consecuencias directas en la vida diaria de los residentes de Ituzaingó. La integración de la perspectiva de género en la producción y el empleo local permite que el municipio se adapte a las necesidades reales de su población.

Capacitaciones: Nuevos cursos con salida laboral para mujeres emprendedoras.

Nuevos cursos con salida laboral para mujeres emprendedoras. Insumos: Apoyo material y herramientas para proyectos productivos autogestionados.

Apoyo material y herramientas para proyectos productivos autogestionados. Acompañamiento: Refuerzo de los equipos interdisciplinarios que brindan acompañamiento integral.

Refuerzo de los equipos interdisciplinarios que brindan acompañamiento integral. Diálogo abierto: Un canal permanente donde las organizaciones sociales pueden elevar propuestas al ejecutivo municipal.

El Consejo Consultivo se consolida así como un espacio de resistencia y propuesta en la Zona Oeste, demostrando que el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil es un camino posible para sostener la igualdad en tiempos de crisis.

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