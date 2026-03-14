Denuncian a Manuel Adorni por el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial a Nueva York

Denuncian a Manuel Adorni y abrió una nueva polémica dentro del gobierno de Javier Milei tras revelarse que su esposa habría viajado en el avión presidencial junto a la comitiva oficial que se trasladó a la ciudad de Nueva York. La acusación sostiene que el traslado podría haber implicado un uso indebido de recursos del Estado y pide investigar posibles delitos contra la administración pública.

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La presentación judicial fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien solicitó que la Justicia determine si el funcionario incurrió en malversación de fondos públicos al permitir que su esposa, Bettina Angeletti, viajara en la aeronave oficial sin desempeñar funciones institucionales dentro de la delegación argentina.

La denuncia recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo del juez Daniel Rafecas, quien deberá analizar si el hecho constituye un delito tipificado en el artículo 260 del Código Penal, que sanciona el peculado o uso indebido de bienes del Estado por parte de funcionarios públicos.

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Una denuncia por presunto uso indebido del avión presidencial

Según el escrito presentado por Dalbón, la presencia de la esposa del funcionario en el avión presidencial no habría estado vinculada a ninguna actividad oficial, sino a una circunstancia personal. De confirmarse esa situación, sostiene la denuncia, podría configurarse una utilización irregular de recursos estatales.

El planteo sostiene que los bienes del Estado sólo pueden utilizarse para fines estrictamente vinculados al ejercicio de la función pública, y que el traslado de particulares en aeronaves oficiales podría implicar una afectación ilegítima del patrimonio estatal.

En su presentación, el abogado argumentó que la función pública es una elección y no una obligación, por lo que —según su interpretación— las necesidades personales de un funcionario no justifican el uso de recursos del Estado para fines privados.

Adorni en Estados Unidos. Dijo que estaba deslomándose. Luego que no fue la mejor frase. Por último que se equivocó.

La diputada Marcela Pagano también llevó el caso a la Justicia

En paralelo a la denuncia del abogado Dalbón, la diputada nacional Marcela Pagano —exintegrante de La Libertad Avanza y actualmente en el bloque Coherencia— presentó su propia denuncia penal contra Adorni.

En su escrito, la legisladora pidió investigar presuntos delitos de peculado, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Pagano argumentó que el episodio adquiere “especial gravedad institucional” porque el propio Adorni había defendido públicamente medidas para restringir el uso de aeronaves oficiales por parte de familiares de funcionarios.

La diputada recordó particularmente una conferencia de prensa de 2024 en la que el entonces vocero presidencial anunció el Decreto 712/2024, una normativa que prohibía utilizar aviones del Estado para trasladar familiares o realizar viajes ajenos a la agenda oficial.

“No se van a poder usar aviones públicos para traer familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños o realizar actividades por fuera de la agenda pública”, había dicho Adorni en aquella ocasión, según citó la legisladora en su presentación.

Un posible conflicto con normas que el propio funcionario impulsó

En la denuncia, Pagano subraya que el viaje podría contradecir las restricciones que el propio gobierno había establecido para las comitivas oficiales al exterior, que fijan límites en la cantidad de funcionarios que pueden integrar delegaciones internacionales.

Según esa normativa, cada integrante adicional debe estar debidamente justificado por funciones específicas dentro de la agenda oficial, algo que —según la diputada— no habría ocurrido con la presencia de Bettina Angeletti.

La legisladora también remarcó que el actual jefe de Gabinete posee amplias facultades administrativas sobre la ejecución presupuestaria del Estado, lo que, a su juicio, incrementa la responsabilidad política y administrativa del funcionario en la gestión de recursos públicos.

Las críticas políticas y el pedido de renuncia

Además de la denuncia judicial, Pagano lanzó fuertes críticas políticas contra el funcionario y reclamó públicamente que el presidente Milei le pida la renuncia.

Según la diputada, el episodio demostraría una contradicción entre el discurso del gobierno contra los privilegios de la “casta política” y el comportamiento de algunos de sus funcionarios.

En redes sociales, incluso cuestionó que el propio Adorni haya declarado en entrevistas periodísticas que el presidente Milei habría invitado a su esposa a sumarse a la comitiva oficial, una afirmación que —según sostuvo— debería ser aclarada por el Ejecutivo.

“Javier Milei debería exigirle la renuncia indeclinable a este soldado de la casta”, escribió Pagano en la red social X, en uno de los mensajes más duros dirigidos al jefe de Gabinete.

Qué respondió Manuel Adorni

El matrimonio tuvo una mala semana aunque siempre se muestra feliz

Frente a la polémica, Adorni defendió públicamente el viaje y aseguró que no existió ningún gasto adicional para el Estado por la presencia de su esposa en el avión presidencial.

El funcionario explicó que Bettina Angeletti fue invitada a viajar por el propio presidente y que su presencia no generó costos extra para la comitiva, ya que la aeronave tenía disponibilidad de lugares.

Desde el entorno del gobierno también sostuvieron que no se violó ninguna normativa vigente, argumento que podría ser clave en la investigación judicial que ahora quedó en manos del juez Rafecas.

Qué busca determinar la investigación judicial

Las presentaciones judiciales buscan que la Justicia determine quién autorizó el embarque de la esposa del funcionario en la aeronave oficial y si hubo intervención de otras áreas del gobierno en esa decisión.

Entre los puntos a investigar aparece también el posible rol de funcionarios de la Presidencia, sector que depende políticamente de Karina Milei, ya que desde allí se organizan habitualmente las comitivas oficiales y la logística de los viajes presidenciales.

En ese contexto, la Justicia deberá establecer si el traslado se ajustó a las normas vigentes o si constituyó un uso irregular de bienes públicos, una cuestión que podría derivar en responsabilidades administrativas o penales para los funcionarios involucrados.

La Foto del Escándalo

La Foto del Escándalo, Manuel Adorni junto a su esposa embarcando a Nueva York

Esta es la foto que desató el escándalo. Fue tomada durante la visita de la comitiva argentina al santuario Ohel, en el barrio de Queens, en Nueva York. Allí aparecen el jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, junto a la delegación que acompañó al presidente Javier Milei.

📌 Qué muestra la imagen

La foto fue tomada durante la visita al Ohel del rabino Menachem Mendel Schneerson , líder espiritual del movimiento Lubavitch.

, líder espiritual del movimiento Lubavitch. Allí se observa a Adorni junto a su esposa dentro de la delegación argentina que participó de esa actividad en Nueva York.

que participó de esa actividad en Nueva York. La difusión de esa imagen permitió confirmar públicamente que Angeletti estaba presente en el viaje oficial, lo que generó cuestionamientos porque no ocupa ningún cargo en el Gobierno.

📌 Por qué generó polémica

La foto fue el primer registro visual que mostró a la esposa del funcionario participando de actividades de la comitiva presidencial .

. A partir de esa imagen surgieron pedidos de informes en el Congreso y denuncias judiciales para saber quién pagó el viaje y bajo qué rol participó del traslado oficial.

✔️ Es importante distinguir:

Esta foto es real y corresponde a una actividad oficial.

y corresponde a una actividad oficial. La imagen viral de ellos comprando en una tienda de lujo era falsa y generada con IA.

¿Qué bienes declaró el jefe de Gabinete?

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una nueva polémica política tras conocerse detalles de viajes recientes y la evolución de su patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción.

El funcionario de La Libertad Avanza fue cuestionado por la presencia de su esposa en el avión presidencial que trasladó a la comitiva argentina a Nueva York para participar en la llamada “Argentina Week 2026”.

La controversia creció porque meses antes el propio Adorni había defendido un decreto que prohíbe el uso de aeronaves oficiales para viajes particulares o para trasladar familiares de funcionarios.

La polémica comenzó cuando se confirmó que Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, integró la lista de pasajeros del avión presidencial que llevó a la delegación argentina a Nueva York.

El viaje formó parte de una agenda institucional vinculada a la promoción de inversiones y reuniones empresariales durante la Argentina Week 2026, un evento que convoca a funcionarios y empresarios argentinos en Estados Unidos.

Ante las críticas, Adorni explicó que su esposa había comprado inicialmente un pasaje comercial por más de 5.000 dólares, pero que un cambio en la agenda oficial permitió que se sumara al vuelo de la comitiva presidencial.

El episodio generó cuestionamientos porque el propio funcionario había citado meses antes como ejemplo de uso indebido de aeronaves oficiales el traslado de familiares de funcionarios.

Otro viaje bajo la lupa: Punta del Este

Adorni y señora la pasan bien, también viajaron en jet privado a Punte del Este cosa que hace cinco años atrás no podía ni soñarlo

A las críticas por el viaje a Nueva York se sumó la difusión de otro traslado realizado en febrero pasado a Punta del Este.

Según trascendió, Adorni viajó allí junto a su familia en un avión privado. En el vuelo también habría estado el periodista deportivo Marcelo Grandío, conductor de un programa en la TV Pública.

Grandío explicó públicamente que el jefe de Gabinete pagó alrededor de 3.600 dólares por el vuelo, aunque su relato generó confusión respecto del mecanismo de pago.

El periodista sostuvo que el dinero salió del bolsillo de Adorni, pero describió una operatoria en la que el funcionario le habría abonado a él y luego él a la empresa aeronáutica.

Apa. El Jet Privado en que viajó Adorni, su mujer y un amigo a Punta del Este

Patrimonio en crecimiento y deudas más altas

Más allá de la controversia por los viajes, también se difundieron detalles de la última declaración jurada presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción.

De acuerdo con ese documento, correspondiente al cierre de 2024, el jefe de Gabinete declaró un patrimonio total de 107,9 millones de pesos, lo que representa un incremento del 76% respecto del año anterior.

En 2023, cuando asumió como vocero presidencial, el funcionario había informado bienes por 61 millones de pesos.

Sin embargo, el crecimiento patrimonial estuvo acompañado por un fuerte aumento de sus deudas, que pasaron de 34,2 millones de pesos a 95,4 millones en apenas un año, un salto del 178%.

Qué bienes declaró el jefe de Gabinete

Entre los activos declarados por Adorni figuran dos propiedades inmobiliarias en Argentina.

Una de ellas es un departamento de 115 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, del cual posee el 50% de titularidad y que incorporó a su patrimonio en 2014.

También informó un departamento de 105 metros cuadrados en La Plata, adquirido en 2016 mediante una donación y del cual posee el 100% de titularidad.

El valor conjunto de ambos inmuebles supera los 38 millones de pesos según la valuación declarada.

Vehículos, dólares y cuentas en el exterior

En su declaración jurada también aparecen distintos activos financieros y bienes personales.

Adorni informó que posee 42.500 dólares en efectivo en el país y 6.220 dólares depositados en una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Además, declaró 2,4 millones de pesos en efectivo, bienes del hogar valuados en unos 3,6 millones y un vehículo Jeep Compass modelo 2021 comprado durante 2024, valuado en 11,3 millones de pesos.

El funcionario también había informado previamente la titularidad del 50% de un Renault Captur modelo 2019, aunque al cierre del período figura con valor declarado cero, una situación que suele aparecer cuando el bien fue vendido entre un período y otro.

Los números de la declaración jurada de Manuel Adorni