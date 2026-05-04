Mayores de 60: 3 datos alarmantes sobre el empleo desprotegido en la tercera edad

La crisis del trabajo ha cruzado una frontera crítica, afectando a quienes deberían estar transitando una jubilación digna. El grupo de mayores de 60 años, y especialmente aquellos que superan los 66, se ha convertido en el segmento donde más creció la precariedad laboral en los últimos dos años.

Según los microdatos del INDEC procesados por el IAG, la cantidad de hombres de 66 años o más que trabajan de manera desprotegida aumentó un 39%, mientras que en las mujeres el incremento fue del 34%.

Ante la licuación de los haberes jubilatorios y el aumento desproporcionado en medicamentos y prepagas, miles de adultos mayores de 60 años se ven obligados a realizar «changas» para sobrevivir, situación que es visible en cada esquina: el repartidor o el conductor de apps de transporte ya no es solo un joven, sino un jubilado que funciona como trabajador complementario para sostener el hogar.

Este fenómeno se enmarca en un escenario donde el empleo formal se contrae y la informalidad se expande sin pausa, alcanzando a más de 6 millones de personas en condición de desprotección y afectando especialmente a los mayores de 60.

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El «Desempleo Blue»: la cara oculta de las estadísticas oficiales

Para el INDEC, basta con trabajar una hora por semana para ser considerado «ocupado». Sin embargo, el indicador de «desempleo blue» elaborado por el IAG revela una realidad mucho más compleja. Este índice suma al desempleo oficial (7,5%) a quienes buscan más trabajo, trabajaron muy pocas horas y lo hicieron en actividades precarias.

Bajo esta lupa, el desempleo real salta al 15,3%. En el caso de los mayores de 60, este indicador tiene un peso fundamental: muchos no aparecen en las listas de desocupados porque realizan tareas informales por necesidad extrema, ya que no tienen la opción de no generar ningún ingreso frente a la crisis general de los hogares.

Los mayores de 60: el grupo con más desprotección laboral

Resulta paradójico que, mientras la actividad cae entre los jóvenes, crezca la presión sobre los mayores de 60 para mantenerse activos en condiciones de baja calidad. El informe es tajante: hoy, el grupo con la tasa de desprotección más alta de toda la economía es el de trabajadores de 66 años o más.

La variación entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2025 muestra un saldo negativo para el empleo de calidad:

Puestos desprotegidos: + 358.000 puestos.

+ 358.000 puestos. Puestos protegidos: – 46.000 puestos.

– 46.000 puestos. Ámbito público: – 327.000 puestos.

Esta migración forzada hacia tareas de baja calificación e ingresos precarios evidencia que los puestos perdidos en el sector formal no se recuperan, sino que se vuelcan a la informalidad desprotegida.

Pluriempleo y la saturación del mercado juvenil

El deterioro de los ingresos no solo afecta a los mayores de 60, sino que ha disparado el pluriempleo a niveles récord. Actualmente, el 11,9% de los ocupados tiene más de un trabajo, un fenómeno que viene creciendo de manera sostenida desde 2016. Para muchos, un solo empleo ya no alcanza para cubrir la canasta básica.

En la otra punta de la pirámide, la juventud enfrenta una situación de emergencia. Aunque hay menos jóvenes en empleos desprotegidos, esto se debe simplemente a que hay menos jóvenes trabajando: la tasa de desempleo juvenil escaló del 14% al 18,1% en los últimos dos años. La desmotivación es tal que muchos pasan a ser considerados «inactivos» al abandonar la búsqueda ante un mercado saturado.

¿Qué significa estar «desprotegido» hoy en Argentina?

El indicador propio del IAG define el trabajo desprotegido basándose en la falta de estabilidad y seguridad social. Por ejemplo, alguien que comenzó a hacer delivery por app hace pocos meses es considerado desprotegido, mientras que un chofer de Uber estable con auto propio hace más de un año se registra como protegido.

La vulnerabilidad de los mayores de 60 en este esquema es total. Al ingresar a actividades de alta precariedad sin aportes ni cobertura de salud, quedan expuestos a riesgos físicos y económicos sin ninguna red de contención estatal. El aumento de jubilados trabajando en estas condiciones es la prueba más fehaciente del fracaso del sistema previsional para garantizar el sustento básico.

Radiografía de la emergencia laboral (2023-2025)

Tasa de desprotección general: 44,9% (Pico histórico).

44,9% (Pico histórico). Crecimiento en hombres +66 años: 39% de suba en desprotección.

39% de suba en desprotección. Crecimiento en mujeres +66 años: 34% de suba en desprotección.

34% de suba en desprotección. Desempleo Juvenil: 18,1%.

18,1%. Pluriempleo: 11,9% de los ocupados.

La realidad de los mayores de 60 trabajando en malas condiciones es una advertencia sobre la crisis de ingresos que atraviesa el país. Mientras el mercado laboral se fragmenta, los adultos mayores pierden su derecho al retiro para convertirse en el nuevo motor —precarizado— de la economía de subsistencia.

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