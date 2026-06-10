Pablo Descalzo volvió a respaldar a Cristina Kirchner y denunció una persecución política

A un año del fallo que condenó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, volvió a manifestar públicamente su respaldo a la dirigente peronista y cuestionó la decisión judicial, a la que definió como un retroceso para la democracia argentina.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal sostuvo que mantiene la misma postura que expresó cuando se conoció la sentencia y aseguró que la ex mandataria es inocente.

«A un año de un fallo que marcó un grave retroceso para nuestra democracia, seguimos sosteniendo lo mismo: Cristina Fernández de Kirchner es inocente», expresó Pablo Descalzo.

El intendente también vinculó la condena con una presunta persecución política contra la ex presidenta y llamó a reforzar el compromiso militante en defensa de los derechos sociales.

«Frente a la persecución y el odio, más compromiso para defender los derechos de nuestro pueblo», agregó.

Las declaraciones se producen en medio de una nueva etapa de debate político y judicial en torno a la situación de Cristina Fernández de Kirchner, cuyo proceso judicial continúa siendo uno de los temas centrales de la agenda nacional y un punto de fuerte confrontación entre el oficialismo y la oposición.

En ese contexto, dirigentes del peronismo continúan expresando su respaldo a la ex mandataria y cuestionando la actuación de la Justicia, mientras que sectores opositores sostienen la validez de las resoluciones judiciales dictadas en la causa.

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