Vendían autos robados por Marketplace. Una investigación judicial permitió desarticular en Morón a una organización que robaba vehículos, adulteraba su documentación y los ofrecía a través de Marketplace con precios por debajo del mercado. Vendían autos robados por Marketplace como modalidad central de la maniobra, según confirmaron fuentes del caso. El operativo terminó con cuatro detenidos y el secuestro de tres autos con pedido de captura activo.

Acá te dejamos cómo se realizó otro operativo policial la semana pasada en Morón con dos detenidos ✅​✅​✅​👇:

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Operativo encubierto y detenciones en plena “venta”

La causa avanzó a partir de una denuncia que alertó que vendían autos robados por Marketplace, lo que derivó en una investigación del Departamento Casos Especiales de la Policía Bonaerense. Con intervención de la UFI N° 3 de Morón, a cargo de la fiscal Valeria Courtade, los investigadores montaron una compra controlada para dar con los sospechosos.

Los agentes se hicieron pasar por compradores interesados en tres vehículos: un Renault Sandero, un Fiat Cronos y una Toyota SW4. El encuentro fue pactado el martes 8 de abril de 2025 en la intersección de French y Juan Maza, donde finalmente se concretó el operativo. Allí, bajo vigilancia discreta, se confirmó que vendían autos robados por Marketplace y se procedió a la detención.

En ese punto, la Policía detuvo a tres hombres y una mujer que llegaron con los rodados. Todos fueron imputados por encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, adulteración de documentación (artículo 289 del Código Penal) y robo automotor. Para los investigadores, no había dudas: vendían autos robados por Marketplace como parte de una estructura organizada.

La cuarta sospechosa. Vendían autos robados por Marketplace. Hay 4 detenidos en Morón. Los atraparon a través de las víctimas. Todos los miembros de la banda fueron detenidos e imputados por encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, infracción del art. 289 del Código Penal, y robo automotor.

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Autos robados, patentes alteradas y una estructura organizada

Durante el procedimiento, los efectivos confirmaron que los tres vehículos tenían pedido de secuestro vigente y presentaban modificaciones en sus números registrales, una práctica habitual para reinsertarlos en el mercado ilegal. Es decir, no solo robaban: también vendían autos robados por Marketplace tras “blanquearlos” con documentación adulterada.

Según fuentes del caso, la banda operaba utilizando inhibidores de señal para concretar los robos, principalmente en otras zonas del conurbano bonaerense. Luego, trasladaban los autos a Morón y alrededores, donde los “enfriaban”, adulteraban y vendían autos robados por Marketplace con precios atractivos para captar compradores.

La investigación también permitió identificar a dos presuntos líderes, conocidos como “NN Ale” y “NN Sosa”, quienes habrían estado a cargo de la adulteración de los vehículos y su posterior comercialización. Ambos están bajo la lupa por coordinar la operatoria mediante la cual vendían autos robados por Marketplace.

Además, se logró ubicar un domicilio utilizado como depósito de autos robados, por lo que la fiscalía solicitó un nuevo allanamiento para determinar si había más unidades vinculadas a la organización que también eran ofrecidas bajo la misma modalidad: vendían autos robados por Marketplace.

Los tres vehículos que fueron incautados producto de la compra ficticia. Autos caros, buena renta, mejor ganancia. Vendían autos robados por Marketplace. Pensaron que nadie se iba a dar cuenta.

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Otro hecho: robo a mano armada y una camioneta recuperada

En paralelo, la jornada estuvo marcada por otro episodio de inseguridad en Morón. Un vecino denunció que fue asaltado cuando regresaba de trabajar en la zona de Intendente Agüero y Charcas, alrededor de las 18:30.

Dos delincuentes armados lo interceptaron, lo amenazaron y le robaron una Volkswagen Amarok. El ataque ocurrió cuando la víctima estacionaba en Charcas 1700, momento en que los ladrones descendieron de un Renault Clio gris.

Tras el robo, los agresores escaparon y abandonaron el auto en el que se movilizaban. Horas después, la camioneta fue hallada en González Catán, aunque sin rastros de los responsables.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 1 de Morón, que continúa analizando cámaras de seguridad y pericias sobre el vehículo para avanzar en la identificación de los autores.

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