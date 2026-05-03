Deportivo Morón empató con Godoy Cruz y sigue líder antes de recibir a Los Andes. El equipo del Oeste rescató un punto clave en Mendoza en un partido cambiante, donde mostró carácter para sobreponerse a errores propios y sostener la punta en la Primera Nacional.

Un partido adverso que Morón supo levantar

Deportivo Morón empató 2 a 2 con Godoy Cruz en un encuentro de alto voltaje, donde el conjunto local fue superior en los primeros minutos y golpeó primero.

El inicio fue complicado para el equipo dirigido por Walter Otta. A los pocos minutos, una amarilla temprana a Kubiszyn condicionó el mediocampo, mientras que el “Bodeguero” dominaba con claridad.

El primer gol llegó a los 9 minutos, tras una jugada clásica: centro cruzado a espaldas de los laterales, asistencia de Pino y definición de Rodríguez para el 1-0.

Morón tardó en reaccionar, pero con el correr de los minutos comenzó a encontrar su juego. A los 36, tras una infracción en el área sobre Olivares, Franco Fagúndez ejecutó el penal y marcó el empate parcial.

Sin embargo, la igualdad duró poco. Apenas dos minutos después, un error en la salida de Ulibarri permitió una nueva contra local que terminó con el segundo gol de Pino. En apenas 120 segundos, el partido volvía a ponerse cuesta arriba.

El cambio clave de Otta y la reacción inmediata

Para el segundo tiempo, Walter Otta tomó una decisión determinante: sacó a Ulibarri e hizo ingresar a Contreras, buscando corregir el sector más débil del equipo.

Rápido de reflejo, Otta hizo un cambio y desequilibró el partido Deportivo Morón vs. Godoy Cruz

La respuesta fue inmediata. Al minuto del complemento, tras una jugada iniciada por Bíttolo, un rebote favoreció nuevamente a Fagúndez, que definió cruzado para el 2 a 2 definitivo.

El delantero uruguayo fue la gran figura de la tarde, convirtiendo ambos goles y sosteniendo al equipo en los momentos más complejos.

Morón incluso pudo ganarlo

Con el empate, el trámite cambió. Morón creció en confianza y pasó a dominar, mientras que Godoy Cruz retrocedió y apostó al contragolpe.

El equipo del Oeste tuvo situaciones claras para ganarlo: un remate de Contreras que exigió a Ramírez, dos corridas peligrosas de Berterame y una acción final del debutante Esquivel que pudo haber sellado una victoria épica.

Incluso, una falta sobre Toloza en el cierre generó una pelota parada ideal que no pudo aprovechar.

Un punto que vale más que uno

El pitazo final encontró a Morón con sensaciones encontradas, pero con una certeza: Deportivo Morón empató con Godoy Cruz y sostuvo la punta en soledad, alcanzando los 21 puntos, por delante de Colón, que suma 19.

El punto tiene peso específico por el contexto: rival directo, condición de visitante y un partido que estuvo siempre en desventaja.

Se viene Los Andes en el Nuevo Urbano

El próximo compromiso será el domingo 10 a las 15 horas, cuando Deportivo Morón reciba a Los Andes en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

El conjunto de Lomas de Zamora llega tercero con 17 puntos, en lo que será un duelo directo por la cima de la Zona A.

Síntesis del partido

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Mateo Mendoza, Esteban Burgos, Nahuel Brunet y Juan Morán; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Agustín Valverde y Tomás Pozzo; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Mariano Toedli.

Deportivo Morón: Julio Salvá; Gerónimo Ulibarri, Leonel Cardozo, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo y Juan Manuel Olivares; Gonzalo Berterame y Franco Fagúndez.

DT: Walter Otta.

Goles: 10’ Rodríguez (GOD); 36’ Fagúndez (MOR); 38’ Pino (GOD); 46’ Fagúndez (MOR).

Cambios: 45’ Contreras por Ulibarri (MOR); 59’ Ramírez por Valverde (GOD) y Orosco por Rodríguez (GOD); 60’ González por Kubiszyn (MOR); 69’ Toloza por Olivares (MOR) y Gastón González por Fagúndez (MOR); 73’ Gerometta por Morán (GOD); 77’ Sosa por Pozzo (GOD) y Valdez por Poggi (GOD); 83’ Esquivel por Bíttolo (MOR).

Árbitro: Maximiliano Manduca.

Informe: Tobías Chammah