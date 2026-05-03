El operativo policial en Morón realizado en las últimas horas permitió avanzar sobre una banda vinculada al robo automotor, autopartes secuestradas y la recuperación de un vehículo sustraídos que habían sido trasladado a Virrey del Pino, La Matanza, para su desguace. El hecho arrojó dos detenidos.

Acá te dejamos como fue el operativo policial en Morón en imágenes ✅​✅​✅​👇:

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Cómo comenzó el operativo policial en Morón

El operativo policial en Morón se inició tras el hurto de un Ford Escort XR3, de un valor de mercado que no supera los US$8.500. El vehículo era de color blanco y que se encontraba estacionado frente a una vivienda en Mitre al 1500, Morón Centro, a seis cuadras de la Comisaría Morón Primera. La investigación quedó en manos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ª de Morón, que logró reconstruir el recorrido del vehículo.

A partir de tareas investigativas, el operativo policial en Morón permitió establecer que el rodado había sido trasladado hacia Virrey del Pino, dentro del distrito de La Matanza, con el objetivo de ser desarmado y comercializado por partes.

Operativo policial en Morón y allanamientos

Con esa información, el operativo policial en Morón derivó en la realización de dos allanamientos simultáneos. En uno de los domicilios, los efectivos lograron la detención de dos personas, señaladas como parte del circuito ilegal.

Además, el operativo policial en Morón permitió el secuestro de autopartes de distintos vehículos con pedido activo, entre ellas piezas de Fiat Fiorino, Peugeot 504 y Fiat Spazio, lo que refuerza la hipótesis de una estructura dedicada al desarme sistemático de autos robados de baja gama.

El operativo policial en Morón por la noche dio resultados positivos

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El vehículo robado, eje del operativo policial en Morón

Uno de los puntos centrales del operativo policial en Morón fue la localización del Ford Escort XR3 sustraído. El vehículo fue hallado dentro de un terreno en Virrey del Pino, parcialmente desarmado, con faltantes y la patente cambiada.

Sin embargo, gracias al trabajo pericial, el operativo policial en Morón logró confirmar la identidad del rodado mediante la verificación del número de motor y chasis, lo que permitió incorporarlo nuevamente a la causa judicial.

El operativo policial en Morón comenzó con la captura de este Ford Scort. Autos de baja gama. Los delincuentes querían pasar desapercibidos. Pero el cuento les salió al revés.

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La palabra oficial tras el operativo policial en Morón

Desde la Secretaría de Seguridad de Morón, bajo la órbita de Damián Cardoso, destacaron los resultados del operativo policial en Morón y remarcaron la continuidad de estas acciones.

“Continuamos trabajando para recuperar vehículos robados y desarticular circuitos de desarme ilegal, fortaleciendo la seguridad en todo el distrito con un operativo policial en Morón cada vez que se lo requiera”, señalaron oficialmente.

Claves del operativo policial en Morón

Un operativo policial en Morón que permitió desarticular parte de una red ilegal, recuperar un vehículo robado y avanzar en la investigación del circuito de autopartes.

1) Hecho Robo automotor 2) Vehículo Ford Escort XR3 3) Lugar de allanamientos Virrey del Pino 4) Detenidos Dos personas 5) Secuestros Autopartes con pedido activo 6) Modalidad Desarme y venta ilegal

El operativo sintetiza en estos datos un resultado concreto: detenidos, pruebas clave y un vehículo recuperado en una investigación que sigue abierta.

Una modalidad que explica el operativo policial en Morón

El operativo policial en Morón vuelve a poner en evidencia una modalidad delictiva en expansión: el robo de vehículos para su desarme y venta en el mercado ilegal de autopartes. Este tipo de delitos, con conexiones entre distritos como Morón y La Matanza, requiere investigaciones complejas. En este caso, el operativo policial en Morón no solo permitió recuperar el vehículo robado, sino también desarticular parte de una red que operaba en la región, marcando un avance concreto en la lucha contra el delito automotor.

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