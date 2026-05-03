Morón vs. Padua y un error que marcó una noche cargada de tensión, cambios de mando y un desenlace electrizante: Club Atlético San Antonio de Padua se llevó un triunfo agónico como visitante frente a Club Morón por 71 a 65, en un partido que necesitó tiempo suplementario y que quedó atravesado por un detalle puntual en el cierre que terminó siendo determinante el martes 28 de abril de 2026.

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Un arranque parejo en Morón vs. Padua y un error que todavía no aparecía

Desde el salto inicial, Morón vs. Padua y un error que todavía no formaban parte del relato. Ambos equipos salieron a jugar con intensidad ofensiva, apostando a transiciones rápidas y ataques cortos. El trámite fue equilibrado, con pequeñas ventajas que se alternaban sin que ninguno lograra despegarse.

En ese contexto, Padua cerró mejor el primer cuarto (14-12), apoyado en una defensa ordenada y una mejor selección de tiros en los últimos minutos, mientras Club Morón encontraba respuestas en el contraataque.

Morón vs. Padua y un error: el visitante sostuvo la ventaja antes del descanso

En el segundo período, el visitante volvió a tomar la iniciativa. Con mayor fluidez en el juego colectivo, Padua logró incomodar a Morón, que tardó algunos minutos en ajustar su defensa. Sin embargo, el equipo dirigido por Andes Moggio reaccionó a tiempo, con Alex Rolón como referencia ofensiva y motor del equipo.

El intercambio fue constante, pero Padua logró sostener una mínima ventaja y se fue al entretiempo arriba 31 a 27, en un partido que ya anticipaba un cierre ajustado. Morón vs. Padua y un error empezaba a tomar forma como una historia abierta.

El tercer cuarto: el mejor momento de Morón vs. Padua

El tercer período mostró la mejor versión de Club Morón. Con mayor agresividad defensiva y dominio del rebote, el local logró revertir el marcador. Agustín Bavasso fue clave en la pintura (cerró con 10 puntos y 11 rebotes), mientras que Rolón sostuvo el goleo con autoridad, terminando como máximo anotador con 20 puntos.

Morón impuso condiciones, cambió el ritmo del partido y cerró el cuarto arriba 48 a 41, generando la sensación de que el triunfo podía quedar en casa. En ese momento, Morón vs. Padua y un error todavía no aparecía como factor decisivo.

Morón vs. Padua y un error sobre un partido ganado que terminó perdiendo en suplementario

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El cierre: Morón vs. Padua y un error que cambió todo

El último cuarto parecía encaminado para el Club Morón. Con posesiones largas, control del reloj y buenas decisiones en ataque, Club Morón manejó una ventaja que llegó a ser cómoda. Pero en los minutos finales, Padua elevó la presión defensiva y comenzó a descontar.

Y ahí emergió el punto de quiebre: Morón vs. Padua y un error. En la última secuencia, quedaban 10 segundos y tres puntos a favor del Club Morón. El técnico de Morón, Andrés Moggio, pidió minuto, explicó la jugada y todos volvieron a entrar. Pero la jugada no llegó. El largo Mata Varela se equivocó y en vez de hacer un falta para interrumpir el juego y mandar a Padua a la línea de dos, salió a defender, le metieron un triple y a la línea defensiva.

Ese error fue el necesario para que Matías Alluchon encontrara el espacio para ejecutar la jugada final, un tiro de tres para empatar. Sin oposición clara, el jugador visitante convirtió el empate en 56, llevando el partido al suplementario y silenciando el estadio.

La prórroga: Morón vs. Padua y un error que terminó siendo decisivo

En el tiempo extra, el desgaste físico se hizo evidente. Padua comenzó mejor, con mayor claridad en la toma de decisiones y aprovechando el envión anímico. Morón intentó reaccionar, pero ya no tuvo la misma eficacia ofensiva.

Con inteligencia para cerrar el partido y efectividad desde la línea, el visitante selló el 71 a 65 definitivo. Así, Morón vs. Padua y un error quedó como la síntesis perfecta de una noche en la que un detalle puntual inclinó la balanza.

Las figuras de Morón vs. Padua y un error

El nombre propio fue Matías Alluchon, quien además de sus 19 puntos firmó la jugada clave del partido. En Club Morón, Alex Rolón fue el goleador con 20 unidades, mientras que Agustín Bavasso aportó presencia interior con su doble-doble.

El básquet volvió a demostrar que los partidos se definen en detalles. Y esta vez, Morón vs. Padua y un error terminó explicando un resultado que, hasta los últimos segundos, parecía tener otro destino.

En el análisis fino del cierre, Morón vs. Padua y un error expone cómo un detalle mínimo puede alterar todo un partido trabajado durante 40 minutos. Club Morón había hecho el desgaste, controlado los tiempos y sostenido una ventaja que parecía suficiente, pero en el momento decisivo falló en la ejecución defensiva y permitió una última acción limpia. En ese contexto, Matías Alluchon leyó perfecto la jugada, atacó el espacio y definió sin oposición clara para forzar el suplementario, transformando Morón vs. Padua y un error en una historia marcada por la precisión en el instante justo.

Ya en la prórroga, Morón vs. Padua y un error terminó de inclinarse por el lado del visitante, que aprovechó el impacto anímico del empate sobre la chicharra. Club Atlético San Antonio de Padua jugó con mayor claridad, administró mejor cada posesión y encontró puntos clave en momentos de presión, mientras que Club Morón sintió el golpe y no logró recuperar la solidez del tercer cuarto. Así, Morón vs. Padua y un error quedó como un caso claro de cómo el básquet se define en segundos, donde la concentración y la toma de decisiones pesan tanto como el rendimiento colectivo.

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