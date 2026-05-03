Malvinas: El auge ballenero. Ya en el siglo XX, el crecimiento económico vinculado a la actividad ballenera dejó su huella en el paisaje urbano. En 1933 se erigió el Whalebone Arch, construido con las mandíbulas de dos ballenas azules capturadas en las Islas Georgias del Sur entre 1922 y 1923, y enviadas desde Grytviken, es una estación ballenera abandonada ubicada en la costa noreste de la Isla San Pedro (Georgia del Sur, en el extremo occidental de la Caleta Capitán Vago) que operaba en la región.

Christ Church Cathedral tiene una suerte de monumento hecho con mandíbulas de balleñma azul y también foman parte de la memoria sobre Malvinas. De eso se trata Malvinas: El auge ballenero.

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El monumento llamado en su idioma Whalebone Arch fue inaugurado en el marco del centenario de la usurpación británica iniciada en 1833, lo que le otorga una fuerte carga política en la disputa de la soberanía. Sin embargo, durante el conflicto bélico, nadie fue capaz de tocarlo, capturarlo o secuestrado mientras en el continente miles de personas ya habían sido desaparecidas. Esto puede deberse solo a una cosa: la ignorancia manifestada por los militares argentinos durante la breve ocupación.

Su significado es múltiple: A) expresión del poder colonial británico de Malvinas: El auge ballenero; B) testimonio del pasado ballenero que impulsó la economía regional; C) símbolo de Puerto Argentino (Stanley).

A nivel material, el arco requiere un mantenimiento constante: debido a la erosión del clima extremo, es recubierto periódicamente con una resina especial para evitar el deterioro del hueso, una práctica que forma parte de la identidad local. Este esta en Malvinas: El auge ballenero.

La caleta Capitán Vago​ o ensenada del Rey Eduardo (en inglés: King Edward Cove) esta protegida inmediatamente al suroeste del monte Duse, en el lado oeste de la bahía Guardia Nacional (o Cumberland Este), en la isla San Pedro (Georgia del Sur) y desde allí operaban barcos pesqueros argentinos. Otra instancia de acercamiento que la dictadura destruyó.

Grytviken, la ensenada que piso Argentina durante décadas

Imagen de la Caleta o Ensenada de Grytviken donde se inició el mito de Malvinas: El auge ballenero

El asentamiento ballenero más importante y duradero de la región sub antártica fue Grytviken a partir de la fiebre por el aceite. Fue el epicentro de una industria brutal y masiva que transformó la economía del Atlántico Sur durante la primera mitad del siglo XX aunque no lo creas. Y después de semanas de llamados y rastreos, logramos encontrar una fotografía que lo demuestra:

Grytviken en plena actividad, una factoría gigantesca que demuestra la necesidad de rehacer la memoria sobre Malvinas: El auge ballenero

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Malvinas: El auge ballenero y la «Fiebre del Aceite»

Grytviken fue fundada en 1904 por el capitán noruego Carl Anton Larsen. Lo curioso es que Larsen fundó la Compañía Argentina de Pesca, con sede y capitales en Buenos Aires, lo que vinculó estrechamente a la Argentina con la actividad en esa zona desde sus inicios. Y lo hizo a tal punto, que el Servicio Meteorológico Nacional abrió una sede en la ciudad.

Estación meteorológica argentina, Grytviken, 1923 (Curada con IA)

Y no tuvo otro propósito Malvinas: el auge ballenero que procesar los cetaseos para extraer aceite, que en esa época era el «oro líquido» utilizado para iluminación, lubricantes y fabricación de jabones y margarina. El asentamiento duró a tal punto que llegó casi hasta la década del setenta. Acá la imagen que lo demuestra.

Dos pesqueros con banderas argentas en las chimeneas

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Sabían algo de esto los militares argentinos, sabían del vínculo histórico que habíamos tenido con las islas durante décadas para de repente invadirla por que sí. Tan siquiera hicieron un registro histórico los militares para evaluar qué camino le convenía a la Argentina. Después de todo la intención fue política, sostener la dictadura cívico militar en el poder, lo mismo que necesitaba Margaret Thatcher, hecho que tampoco evaluaron.

Para los amantes de la historia de la exploración, Grytviken es sagrada porque allí murió el explorador británico Sir Ernest Shackleton en 1922. Su tumba se encuentra en el cementerio local, mirando hacia el mar, y es hoy el principal sitio de peregrinación para los barcos que visitan la isla.

Versión Bilingüe del mapa para que puedas ubicarte con facilidad y saber de qué hablamos

Grytviken fue el símbolo de una masacre biológica. En sus décadas de operación, se procesaron decenas de miles de ballenas. La eficiencia era tal que una ballena azul de 30 metros podía ser despostada y procesada en apenas un par de horas. Esto llevó a las poblaciones de ballenas al borde de la extinción, lo que eventualmente causó el declive de la industria.

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