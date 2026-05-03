El entrenador de Morón salió al cruce de los cuestionamientos tras la caída ante Midland por la Copa Argentina y dejó fuertes definiciones en medio de un clima caliente en Deportivo Morón.

Un clima tenso tras la derrota

El impacto del 2-1 ante Midland no solo significó la eliminación, sino que desató una ola de críticas en redes sociales. En un equipo que pelea arriba en su zona, la reacción de los hinchas dejó en evidencia una tensión creciente con el cuerpo técnico.

En ese contexto, Walter Otta decidió no quedarse callado y respondió públicamente desde la cuenta oficial del club, algo poco habitual en su perfil.

La explicación de Otta

El entrenador de Morón quiso aclarar una de las críticas más repetidas: la supuesta decisión de poner suplentes en un partido decisivo. “¿Suplentes? Bíttolo y Olivares salieron en el entrenamiento por lesión; Kubi, cargado de los gemelos, Vázquez, expulsado”, explicó Otta.

Además, dejó un mensaje con tono más amplio, apelando a la memoria reciente: “Estamos viviendo la mejor etapa del club, una semifinal y ahora punteros. Tranqui, no pasa nada, hay que tener memoria”, fueron sus palabras para calmar el pánico.

El entrenador de Morón, Walter Otta, y la hinchada que no da respiro

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El cruce con hinchas

La situación no quedó solo en lo futbolístico. Otta también respondió a un usuario en particular, evidenciando el nivel de tensión: “Ya te lo dije y no es la primera vez que me faltás el respeto. Ahí te escribí por privado”, se enojó en uno de los tramos.

Un antecedente que ya marcaba el clima

Días antes, tras el triunfo ante Colón, el entrenador de Morón ya había manifestado su malestar por mensajes intimidatorios recibidos en su teléfono. Mala actitud, pésima, para un entrenador amado por la mayoría de la hinchada.

En esa oportunidad, también fue contundente: “A la gente que no confió y que me criticó mucho, incluso escribiéndome, quiero decirle que nosotros amamos a Morón. Hemos dejado pasar posibilidades muy buenas por quedarnos porque tenemos un sueño, confíen y disfruten de la punta”.

El entrenador de Morón, Walter Otta, y el estadio que lo espera con sus luces apagadas

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Un puntero bajo presión

El caso expone una situación particular: Deportivo Morón lidera su zona, pero convive con cuestionamientos internos. La eliminación en la Copa Argentina actuó como detonante de un malestar que ya venía creciendo. Con el campeonato como objetivo principal, el desafío para el equipo no será solo sostener el rendimiento en la cancha, sino también recomponer el vínculo con su gente en un tramo clave de la temporada.

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