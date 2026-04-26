Deportivo Morón no frena: ganó y manda en lo más alto. El equipo de Walter Otta derrotó 2 a 1 a Racing de Córdoba este domingo 26 de abril de 2026 en el Nuevo Francisco Urbano, por la fecha 11 de la Primera Nacional, y se consolidó como único líder de la Zona A tras una remontada cargada de tensión y carácter.

Deportivo Morón no frena y el encuentro tuvo un desarrollo cambiante, con un primer tiempo parejo en el resultado pero con dominio del local, que generó las mejores situaciones y mereció irse en ventaja. A los 14 minutos, Leonel Cardozo probó de media distancia y luego fue Santiago Kubiszyn quien inquietó, obligando a intervenir a Braian Olivera. Más tarde, Juan Manuel Olivares exigió nuevamente al arquero visitante, que respondió enviando la pelota al córner.

Walter Otta feliz, no es para menos, recuperó la punta ante Colón y se quedó con tres puntos en casa

El Gallo fue claramente superior en ese tramo inicial, manejó la pelota y empujó a su rival contra su arco. Racing de Córdoba apenas respondió con un intento aislado de Santiago Rinaudo que se fue por encima del travesaño. A los 35 minutos, un tiro libre de Mariano Bíttolo cruzó toda el área sin encontrar definición. El descanso llegó con el marcador en cero, en lo que fue, por contexto, una injusticia para el conjunto local.

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Un segundo tiempo explosivo y una remontada con carácter

El partido cambió por completo en el arranque del segundo tiempo. A los 2 minutos, Ricardo Centurión capturó una pelota en la medialuna y sacó un derechazo inatajable que se clavó en el ángulo de Julio César Salvá, poniendo en ventaja a la visita y generando un golpe inesperado en el estadio.

El impacto se sintió tanto en las tribunas como en el campo de juego. Sin embargo, Deportivo Morón no frena y reaccionó con carácter. En un clima caliente, con roces y discusiones, el equipo de Walter Otta fue en busca del empate y lo encontró a los 12 minutos, cuando Santiago Kubiszyn sacó un remate impresionante desde larga distancia que se metió junto al palo derecho.

El empate cambió el ánimo del partido. El local recuperó confianza y empujó con decisión. A los 28 minutos, una jugada colectiva terminó con un centro desde la derecha, una asistencia dentro del área y la definición de Juan Manuel Olivares, que empujó la pelota para el 2 a 1 definitivo.

En ese contexto, el conjunto del oeste sostuvo su dominio también desde lo estadístico, en un partido donde la eficacia marcó la diferencia en los momentos determinantes.

Deportivo Morón no frena. Luego del triunfo frente a Colón de Santa Fé recuperó la punta. Hoy se aleja con un segundo triunfo contra Racing de Córdoba.

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Radiografía del triunfo de Deportivo Morón

Deportivo Morón no frena y volvió a mostrar carácter en un partido clave: revirtió el resultado, fue más eficaz en los momentos decisivos y sostuvo su liderazgo en la Zona A. Con un desarrollo parejo en las estadísticas, la diferencia estuvo en la contundencia y en la jerarquía individual para resolver bajo presión.

Dato Información 1) Resultado Deportivo Morón 2 – Racing (Cba) 1 2) Goles Morón Santiago Kubiszyn; Juan Manuel Olivares 3) Gol Racing Ricardo Centurión 4) Posesión 52% vs 48% 5) Tiros al arco 2 vs 1 6) Posición Morón 1° en Zona A

El triunfo dejó una señal clara: Deportivo Morón no frena y no solo suma puntos, también responde en partidos de alta exigencia. Con esta victoria, el equipo se consolida en la cima y refuerza su candidatura en la pelea por el ascenso.

El desahogo del Urbano y la reacción del equipo

Después del golpe inicial, el Nuevo Francisco Urbano pasó del silencio al desahogo. El gol de Santiago Kubiszyn fue un punto de quiebre y el tanto de Juan Manuel Olivares terminó de desatar la euforia. Tras el pitido final de Felipe Viola, el mensaje bajó desde las tribunas con claridad: “que de la mano de Walter Otta todos la vuelta vamos a dar”.

El equipo no fue una máquina, pero volvió a demostrar que tiene recursos para sostenerse arriba. Incluso tras la eliminación en la Copa Argentina ante Midland, el grupo respondió con personalidad en un partido clave para no perder terreno.

La hinchada vuela y sueña pero todavía falta mucho camino por recorrer aunque Deportivo Morón no frena

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Las figuras y el planteo de Otta

El equipo dirigido por Walter Otta se paró con un esquema ambicioso, con seis volantes que le permitieron controlar el ritmo del partido y reaccionar tras el golpe inicial. En ese contexto, Juan Manuel Olivares fue determinante no solo por su gol sino por su presencia en los momentos calientes del encuentro.

También se destacó Santiago Kubiszyn, autor del empate con un verdadero golazo desde afuera del área, clave para cambiar la historia del partido cuando el panorama era adverso.

Lo que viene para el Gallo

Con este triunfo, Deportivo Morón no frena y se mantiene 1° en la Zona A. En la fecha siguiente deberá visitar a Godoy Cruz el sábado 2 de mayo de 2026 en el estadio Feliciano Gambarte, en otro duelo exigente que pondrá a prueba su liderazgo en la Primera Nacional.

Síntesis del partido

DEPORTIVO MORÓN: Julio Salvá; Leonel Cardozo, Braian Salvareschi, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Maximiliano González, Juan Manuel Olivares y Mariano Bíttolo; Gonzalo Berterame y Franco Fagundez. DT: Walter Otta

RACING DE CÓRDOBA: Braian Olivera; Raúl Chamorro, Marcio Gómez Pereyra, Matías Sánchez y Santiago Rinaudo; Matías Machado, Alan Olinick, Ricardo Centurión y Leandro Córdoba; Gaspar Vega y Pablo Chavarría. DT: Ramiro Torres

GOLES: 47’ Ricardo Centurión (RAC); 58’ Santiago Kubiszyn (MOR); 73’ Juan Manuel Olivares (MOR).

CAMBIOS: 45’ Ezequiel Bulacio por Franco Fagundez (MOR); 51’ Facundo Báez por Maximiliano González (MOR); 60’ Elías Contreras por Leonel Cardozo (MOR); 60’ Francisco Monticelli por Ricardo Centurión y Facundo Taborda por Matías Machado (RAC); 71’ Tomás Kummer por Raúl Chamorro y Jonathan Bay por Gaspar Vega (RAC); 79’ Gastón González por Juan Manuel Olivares y Mauro Burruchaga por Santiago Kubiszyn (MOR).

Pura alegría en un domingo fresco pero soleado

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Fixture de Deportivo Morón 2026: así será su camino en la Primera Nacional

El equipo de Walter Otta ya conoce su recorrido en la Zona A. Con rivales directos y tramos exigentes, el calendario marcará el pulso de la pelea por el ascenso.

Fecha Partido 1) Defensores (B) Local 2) Dep. Madryn Visitante 3) Central Norte Local 4) Ferro Visitante 5) Chaco For Ever Local 6) Acassuso Visitante 7) Almagro Interzonal 8) San Telmo Local 9) San Miguel Visitante 10) Colón Local 11) Racing (C) Local 12) Godoy Cruz Visitante 13) Los Andes Local 14) All Boys Visitante 15) Estudiantes Local 16) Mitre Visitante 17) Almirante Brown Local 18) Ciudad Bolívar Visitante

En la segunda ronda del torneo se invertirán las localías, por lo que cada cruce tendrá su revancha con condiciones invertidas. Para Deportivo Morón, el fixture combina una base sólida de partidos en casa con salidas complejas, en un campeonato donde la regularidad será determinante para sostenerse en la pelea por el ascenso.

Un calendario exigente que marcará el rumbo

El fixture que se le presenta a Deportivo Morón combina equilibrio y exigencia en partes iguales. Deportivo Morón no frena y el arranque en el Nuevo Francisco Urbano frente a Defensores de Belgrano aparece como una oportunidad para marcar territorio desde el inicio, pero rápidamente el equipo deberá salir a la ruta y medirse con escenarios complejos. En una categoría tan pareja como la Primera Nacional, el comienzo suele condicionar el ánimo y la confianza, y ahí el equipo de Walter Otta tendrá una primera prueba de carácter.

Tramos donde se juega el campeonato

A lo largo del calendario aparecen bloques determinantes que pueden marcar el destino del Gallo. La seguidilla ante rivales como Ferro, Chaco For Ever y el cruce interzonal con Almagro representa un tramo de alta fricción, donde cada punto tendrá peso específico. Más adelante, los duelos ante Colón y Racing de Córdoba configuran verdaderas finales anticipadas entre equipos que, en la previa, están llamados a pelear arriba.

La fortaleza del Urbano como clave

Si hay un factor que puede inclinar la balanza, es el rendimiento como local. Deportivo Morón no frena tendrá varios partidos importantes en casa, y convertir al Nuevo Francisco Urbano en una fortaleza será determinante. En torneos largos y desgastantes, sostener una base de triunfos como local permite administrar mejor las salidas y no perder terreno en la tabla.

La exigencia de las salidas

El otro gran desafío estará en los partidos como visitante. Canchas como las de Godoy Cruz, All Boys o Mitre suelen presentar contextos adversos, tanto desde lo futbolístico como desde lo ambiental. En ese sentido, el equipo de Walter Otta deberá mostrar madurez para sumar puntos fuera de casa, incluso en encuentros donde no pueda imponer condiciones.

Un equipo que se ilusiona con más

Con este panorama, Deportivo Morón no frena y se posiciona como un protagonista serio dentro de la Zona A. El fixture no da respiro, pero tampoco presenta imposibles. Si logra sostener regularidad, aprovechar sus momentos y responder en los partidos clave, el Gallo tendrá argumentos para sostener la ilusión y pelear hasta el final por el objetivo mayor: el ascenso.

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