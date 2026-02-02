Hurlingham Feliz: Tramo final para la Ruta 4

Hurlingham Feliz. La repavimentación y mejora integral de la Ruta Provincial 4, también conocida como Avenida Camargo o Camino de Cintura, en Hurlingham se encuentra en una fase decisiva este febrero de 2026.

Tras los anuncios del plan estratégico del Municipio de Hurlingham realizado junto a la Provincia de Buenos Aires, aquí tenés los últimos detalles sobre el avance de los trabajos:

Estado de la Obra (Febrero 2026)

La intervención en Hurlingham abarca unos 4,1 kilómetros, desde el cruce con la Autopista Acceso Oeste hasta el Arroyo Morón. Los puntos clave de avance son:

Etapa Final: Según los últimos informes de Vialidad Provincial, la obra ha entrado en su recta final. Ya se completó la mayor parte de la repavimentación de la calzada principal para los 33.000 vehículos que transitan la zona diariamente .

Según los últimos informes de Vialidad Provincial, la obra ha entrado en su recta final. Ya se completó la mayor parte de la repavimentación de la calzada principal . Señalización y Seguridad: Actualmente, los trabajos se concentran en la iluminación LED, señalización horizontal (pintura de carriles) y vertical, y la mejora de las banquinas .

. Conectividad Estratégica: Se habilitó recientemente la vinculación con la Avenida Combate de Pavón, lo que ha aliviado significativamente el tránsito pesado que antes atravesaba los centros residenciales para llegar al Camino del Buen Ayre.

La Rotondo de Combate de Pavón para saltear la Ruta 4 y meterse de lleno al Camino del Buen Ayre

¿Qué falta y cómo afecta al tránsito hoy?

Reducción de Calzada: Aunque el asfalto grueso está terminado, todavía pueden encontrarse reducciones parciales de carril entre las 8:00 y las 17:00 h , principalmente en las zonas donde se están terminando los refugios para pasajeros y las obras hidráulicas (desagües).

Aunque el asfalto grueso está terminado, todavía pueden encontrarse reducciones parciales de carril entre las , principalmente en las zonas donde se están terminando los refugios para pasajeros y las obras hidráulicas (desagües). Mejoras en Vergara: En paralelo, avanza la repavimentación del tramo de la Avenida Vergara (entre Acceso Oeste y Camargo), que es el nexo vital para quienes vienen desde Morón o Ituzaingó hacia el centro de Hurlingham.

Beneficios Inmediatos

Con la nueva traza casi lista, se espera que el tiempo de viaje entre la zona de Villa Tesei y el límite con San Martín se reduzca en un 20%. Además, la nueva iluminación ha mejorado notablemente la seguridad en las paradas de colectivos durante la noche.

Además, contempla la ejecución de dársenas y refugios para pasajeros de transporte público, instalación de semáforos, recambio de luminarias y señalamiento horizontal y vertical, además de otras obras complementarias, como sistemas de desagües pluviales para mejorar la capacidad de escurrimiento.

Maquinaria Vial sobre la Ruta 4 en Hurlingham trabajando para mejorar el Camino de Cintura

Aquí tienes el detalle de los desvíos y precauciones para hoy:

Zona Combate de Pavón: Debido a la finalización de los empalmes hidráulicos y bacheo de terminación en las calles que conectan con el nuevo puente, hay cortes intermitentes en las calles laterales que desembocan en la Ruta 4 , especialmente en el área cercana al Arroyo Morón .

Debido a la finalización de los empalmes hidráulicos y bacheo de terminación en las calles que conectan con el nuevo puente, hay , especialmente en el área cercana al . Avenida Camargo (tramo central): Aunque la calzada principal está transitable, se están realizando tareas de pintura de cordones y señalización horizontal . Esto provoca reducciones de carril por tramos de 200 metros que se van desplazando durante el día, afectando principalmente el carril derecho.

Aunque la calzada principal está transitable, se están realizando tareas de . Esto provoca reducciones de carril por tramos de 200 metros que se van desplazando durante el día, afectando principalmente el carril derecho. Villa Tesei: Se reportan tareas de bacheo menor en calles que sirven de alternativa a la ruta, como Avenida Vergara en algunos cruces específicos, lo que puede ralentizar el flujo hacia el centro de Hurlingham.

Maquinaria y trabajadores sellan la superficie

Transporte Público

Varias líneas de colectivos que circulan por la zona pueden sufrir desvíos momentáneos de una o dos cuadras si las cuadrillas de bacheo están trabajando justo en las paradas. Se recomienda prestar atención a las indicaciones de los banderilleros.

Recomendación

Si tienes que cruzar desde Hurlingham hacia Tres de Febrero o San Martín, el nuevo nexo de Combate de Pavón es la mejor opción para evitar los últimos retoques de obra en la Ruta 4. Sin embargo, evita las calles internas del Barrio Newbery si no es estrictamente necesario, ya que el tránsito vecinal está muy cargado por los desvíos preventivos.

La Ruta Provincial N° 4, conocida como «Camino de Cintura», es una vía interurbana estratégica de 70 km que funciona como segundo anillo de circunvalación del AMBA, conectando San Isidro con el límite entre Quilmes y Florencio Varela . Actualmente atraviesa un proceso integral de modernización, repavimentación y ampliación en varios de sus tramos para mejorar la conectividad, incluyendo cambios de circulación en zonas como La Matanza.

Características y Detalles Clave:

Extensión y Conectividad: Atraviesa de norte a sur múltiples partidos del Gran Buenos Aires, incluyendo San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, La Matanza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Quilmes y Florencio Varela.

Atraviesa de norte a sur múltiples partidos del Gran Buenos Aires, incluyendo San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, La Matanza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Quilmes y Florencio Varela. Importancia: Es el eje principal que conecta los municipios del Sur y Oeste del conurbano, funcionando como alternativa a la Avenida General Paz.

Es el eje principal que conecta los municipios del Sur y Oeste del conurbano, funcionando como alternativa a la Avenida General Paz. Obras en Ejecución (2025-2026): Se realizan trabajos de repavimentación, construcción de colectoras, señalización, semaforización y mejoras en la seguridad vial.

Se realizan trabajos de repavimentación, construcción de colectoras, señalización, semaforización y mejoras en la seguridad vial. Nombres Locales: A lo largo de su traza recibe distintos nombres como Av. Márquez (San Isidro), Av. Vergara (Hurlingham), Av. Monseñor Bufano (La Matanza), y Av. Monteverde (Almirante Brown).

A lo largo de su traza recibe distintos nombres como Av. Márquez (San Isidro), Av. Vergara (Hurlingham), Av. Monseñor Bufano (La Matanza), y Av. Monteverde (Almirante Brown). Cambios de Tránsito: Debido a las obras de ensanche, se han implementado cambios en la circulación en La Matanza, específicamente en la zona de la rotonda de San Justo, estableciendo sentidos únicos en calles aledañas.

La obra busca mejorar la circulación de más de 40.000 vehículos diarios y aumentar la seguridad en esta vía fundamental.

La Ruta 4 es una avenida interurbana de dos carriles, con una extensión total de 70 km, que se desarrolla entre la RP 195 (Av. del Libertador) en el municipio de San Isidro, y la RP 14 (Camino Gral. Manuel Belgrano), en el límite entre los partidos de Quilmes y Florencio Varela.

Se trata de una vía estratégica que conforma el segundo anillo de circunvalación del AMBA, después de la Av. General Paz, y representa el principal eje de conectividad entre los municipios del sur y del oeste del conurbano bonaerense.