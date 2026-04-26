Después de llenar teatros en todo el país, Felipe Pigna y Pedro Saborido desembarcan en Morón con “Historias Argentinas”, un espectáculo que mezcla historia, humor y mirada crítica en un momento donde el pasado volvió al centro del debate público. No es una función más: es la llegada de uno de los shows culturales más convocantes del año a un escenario del Oeste que busca consolidarse dentro del circuito nacional.

El espectáculo Historias Argentinas desembarca en el oeste con una propuesta que combina reflexión, ironía y mirada crítica sobre el pasado nacional, de la mano de dos figuras reconocidas de la cultura argentina: Felipe Pigna y Pedro Saborido.

La llegada de Felipe Pigna y Pedro Saborido a Morón con el espectáculo Historias Argentinas no ocurre en el vacío. El espectáculo “Historias Argentinas” forma parte de una gira nacional que viene recorriendo distintas ciudades con alta convocatoria, consolidándose como uno de los formatos culturales más convocantes del momento fuera del circuito tradicional porteño.

Pero además hay un clima cultural que le da sentido a el espectáculo Historias Argentinas. En un contexto donde la discusión sobre la historia argentina, la memoria colectiva y los relatos del pasado volvió al centro del debate público, el espectáculo Historias Argentinas se apoya en una combinación de divulgación histórica y humor para interpelar al público desde otro lugar. No es solo entretenimiento: es una forma de leer el presente a través del pasado.

En ese marco, la llegada a Morón el espectáculo Historias Argentinas adquiere otra dimensión. El distrito tiene una tradición cultural activa y un público que responde a este tipo de propuestas, lo que convierte la función en algo más que una fecha en agenda: es parte de un circuito que busca descentralizar la oferta cultural y llevar contenidos de alto impacto a ciudades del conurbano.

Además, la presencia de dos figuras de alcance nacional en un teatro local refuerza el posicionamiento de la ciudad dentro del mapa cultural bonaerense. No se trata solo de una obra más. Se trata de un intercambio y como el espectáculo Historias Argentinas se transforma es un evento que dialoga con el momento político, con la agenda cultural y con la identidad de un territorio que históricamente tuvo peso en la discusión pública.

Una propuesta distinta para pensar la historia

La obra propone un recorrido por los grandes hitos de la Argentina, pero desde un enfoque poco convencional. A través del cruce entre el análisis histórico y el humor, Pigna y Saborido invitan a repensar episodios clave, mitos fundacionales, contradicciones sociales e identidades que marcaron el rumbo del país.

Lejos de una clase tradicional, el espectáculo mezcla relatos, observaciones agudas y momentos de comicidad que permiten acercarse a la historia desde otro lugar, más cercano, crítico y también entretenido.

Cuándo y dónde será la función

La presentación está prevista para el jueves 21 de mayo de 2026 a las 21:00 horas en el Teatro Morón, uno de los espacios culturales más emblemáticos del distrito.

El show promete una noche donde el pasado se vuelve presente y donde el público podrá reconocerse en esas historias que, de una u otra forma, siguen influyendo en la vida cotidiana.

Saborido y Pigna en el espectáculo Historias Argentinas

Entradas y cómo conseguirlas

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Plateanet y también en la boletería del teatro.

Para consultas, los organizadores habilitaron un canal de WhatsApp al número 1171224462, donde se puede acceder a más información sobre localidades y disponibilidad.

Saborido y Pigna en el espectáculo Historias Argentinas al Teatro de Morón

Una noche para pensar y reír

Con una combinación de inteligencia, sensibilidad y humor, Historias Argentinas se presenta como una propuesta cultural que busca algo más que entretener: propone mirar el pasado con otros ojos y, al mismo tiempo, entender un poco mejor el presente.

El encuentro entre Felipe Pigna y Pedro Saborido en escena promete una experiencia distinta, donde la historia deja de ser un relato distante y se convierte en una conversación viva con el público.