Cómo será el ingreso al estadio. El Deportivo Morón lanzó un mensaje institucional clave de cara al próximo partido en el Nuevo Francisco Urbano, con un objetivo concreto: ordenar cómo será el ingreso al estadio y evitar demoras en los accesos. A pocos días del encuentro, la dirigencia busca que cada socio tenga en claro cómo será el ingreso al estadio, regularizando su situación administrativa para garantizar un acceso más rápido, fácil y seguro.

Rival, día y hora confirmados

En ese marco, el club también oficializó los datos del próximo compromiso: Deportivo Morón enfrentará a Racing de Córdoba el domingo 26 de abril de 2026 a las 15:00 horas, en condición de local. El partido corresponde a una nueva fecha de la Primera Nacional y se disputará en el estadio del Gallito, en un contexto donde cobra centralidad cómo será el ingreso al estadio ante la expectativa de una alta concurrencia.

La coincidencia entre el operativo de regularización y la cercanía del partido no es casual: el club busca que todos los simpatizantes lleguen con su situación en regla y sepan con anticipación cómo será el ingreso al estadio, evitando demoras o inconvenientes en los accesos.

Cómo será el ingreso al estadio: con la cuota al día y el carnet digital

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Regularización obligatoria para socios

Desde la institución pidieron que todos los socios —sin importar su categoría: activos, vitalicios, jubilados, damas, niños o personas con discapacidad— se acerquen a la sede para regularizar su situación. La atención se realizará el viernes de 9 a 21 horas y el sábado de 9 a 17, en un operativo pensado para resolver inconvenientes vinculados a empadronamientos, validaciones de planes y actualización de datos personales, aspectos clave para definir cómo será el ingreso al estadio el día del partido.

Uno de los puntos centrales es la verificación de beneficios y registros. Aquellos socios que hayan abonado un Plan Anual o un Plan Familiar, pero no lo vean reflejado en el sistema, podrán acercarse para solucionarlo en el momento. En el caso de personas con discapacidad, será necesario presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para completar correctamente el trámite y asegurar sin trabas cómo será el ingreso al estadio en cada caso particular.

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Carnet digital y controles de acceso

Además, el club remarcó la importancia del uso del carnet digital como herramienta principal para el acceso al estadio. Para quienes no puedan concurrir presencialmente, se recomienda descargar la aplicación oficial, validar los datos personales —especialmente el DNI— y asegurarse de que toda la información esté actualizada, ya que esto define directamente cómo será el ingreso al estadio a través de los controles de seguridad.

El mensaje es claro: evitar quedar afuera del partido por cuestiones administrativas simples. Desde la institución insisten en que ordenar con anticipación cómo será el ingreso al estadio permitirá no solo mejorar la experiencia del socio, sino también optimizar el funcionamiento general del operativo.

Con el acompañamiento de los hinchas y una mejor organización, Deportivo Morón apuesta a llegar en óptimas condiciones al cruce ante Racing de Córdoba y a que todos tengan en claro, sin dudas ni demoras, cómo será el ingreso al estadio en una jornada clave para el club.

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Próximos partidos de Deportivo Morón

Cuadro actualizado con la agenda del Gallo en la Primera Nacional 2026, con foco en el partido inmediato y la seguidilla de junio.

Dato Información Fecha Domingo 26 de abril de 2026 Partido Deportivo Morón vs Racing de Córdoba Hora 15:00 Estadio Nuevo Francisco Urbano Fecha Sábado 6 de junio de 2026 Partido Deportivo Morón vs Almirante Brown Condición Local Fecha Sábado 13 de junio de 2026 Partido Ciudad de Bolívar vs Deportivo Morón Condición Visitante Fecha Sábado 20 de junio de 2026 Partido Ferro Carril Oeste vs Deportivo Morón Condición Visitante Fecha Sábado 4 de julio de 2026 Partido Defensores de Belgrano vs Deportivo Morón Fecha Sábado 11 de julio de 2026 Partido Deportivo Morón vs Deportivo Madryn Fecha Sábado 18 de julio de 2026 Partido Central Norte vs Deportivo Morón

Este cuadro permite ver con claridad el calendario inmediato de Deportivo Morón, con un primer compromiso clave ante Racing de Córdoba y luego una seguidilla exigente desde junio.