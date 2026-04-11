Deportivo Morón cayó con San Miguel y encendió las alarmas. El equipo dirigido por Walter Otta sufrió una derrota que va mucho más allá del resultado: fue superado en intensidad, careció de ideas y dejó una imagen preocupante en Los Polvorines.

Un inicio que marcó la historia del partido

El arranque fue un reflejo de lo que sería toda la tarde. San Miguel, conducido por Gustavo Coleoni, salió a jugarlo como un clásico y golpeó rápido. A los 4 minutos, Kevin Ceceri conectó de cabeza tras un córner y dejó sin reacción a Julio Salvá, que quedó a mitad de camino.

Desde ese momento, Deportivo Morón cayó en la confusión. Nunca logró acomodarse y apostó al pelotazo largo hacia Ezequiel Bulacio, pero sin generación de juego ni sociedades en el mediocampo. El equipo se mostró partido, inconexo y sin conducción.

Deportivo Morón cayó y Walter Otta tendrá que repensar la estrategia al menos de visitante

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Deportivo Morón no encontró juego y fue superado por San Miguel

El dominio de San Miguel fue claro. Supo manejar los tiempos del partido y anuló a los hombres más peligrosos de Deportivo Morón. Cuando atacó, generó peligro; cuando se replegó, lo hizo con orden.

La única llegada de cierto riesgo fue un intento aislado de Elías Contreras, que terminó resolviendo el arquero Juan Manuel Lungarzo sin mayores inconvenientes. No hubo juego asociado ni profundidad: apenas arrestos individuales. En ese contexto, Deportivo Morón cayó en un partido incómodo del que nunca pudo salir.

La expulsión de Tomás Ramírez complicó a Deportivo Morón

A los 40 minutos, el partido se terminó de romper para Deportivo Morón. Tomás Ramírez fue expulsado tras un planchazo innecesario sobre Máximo Osés. El árbitro Juan Pafundi no dudó y mostró la roja directa.

Con un hombre menos, el panorama ya era complejo antes del descanso y Deportivo Morón cayó en desventaja estructural para el complemento.

Deportivo Morón empató pero San Miguel volvió a golpear rápido

El inicio del segundo tiempo trajo una acción aislada que terminó en empate. Un centro sin aparente peligro derivó en un rebote entre Ezequiel Bulacio y Alexis Cruz, que terminó en gol.

Pero la reacción fue efímera. Apenas cuatro minutos después, Jorge Ferrero envió un centro preciso y Bruno Nasta volvió a ganar de cabeza para poner el 2-1 definitivo. Otra vez, Deportivo Morón cayó en desatenciones defensivas.

Cayó Deportivo Morón aunque lucho en el primer tiempo, pero aflojó en el segundo

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Deportivo Morón no reaccionó y terminó superado en el cierre

Con el correr de los minutos, Deportivo Morón sintió el desgaste físico y la inferioridad numérica. Los ingresos de Facundo Báez y Gonzalo Berterame no lograron cambiar la dinámica.

San Miguel manejó el cierre con tranquilidad e incluso estuvo más cerca del tercero que de sufrir el empate. El tramo final sobró: Deportivo Morón cayó sin respuestas, sin rebeldía y sin fútbol.

Deportivo Morón cayó en rendimiento y encendió señales de alerta

El rendimiento fuera de casa empieza a transformarse en un problema concreto para Deportivo Morón. Con la caída en Los Polvorines, el equipo de Walter Otta profundizó una tendencia negativa: Deportivo Morón cayó en sus últimas dos salidas, un dato que no pasa desapercibido en un torneo cada vez más exigente.

Pero no se trata solo del resultado. En ambos partidos, el equipo dejó señales claras de retroceso futbolístico. Lejos del Nuevo Francisco Urbano, perdió firmeza en defensa, mostró menor solidez colectiva y dejó de controlar los tiempos del juego. En ese contexto, Deportivo Morón cayó en un escenario incómodo, donde ya no logra imponer condiciones ni sostener su idea.

El diagnóstico empieza a repetirse: A) problemas defensivos; B) menor solidez en todas las líneas; C) pérdida de control del mediocampo. Un combo que explica por qué, fuera de casa, el equipo dejó de ser confiable y empezó a ceder terreno en la pelea alta.

Deportivo Morón Cayó aunque hubo esfuerzos e intentos, pero no le alcanzaron al final

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Señales de alerta en el rendimiento de Deportivo Morón

Con esta caída, Deportivo Morón cayó por segunda vez consecutiva como visitante, un dato que empieza a marcar una tendencia preocupante en el rendimiento fuera del Nuevo Francisco Urbano. Lo que en el arranque del torneo aparecía como un equipo sólido y competitivo, hoy muestra fisuras cada vez más visibles.

El retroceso no es solo en resultados. En estas últimas presentaciones, el conjunto dirigido por Walter Otta perdió equilibrio defensivo, cedió el control del mediocampo y dejó de imponer condiciones en el desarrollo del juego. Ya no se trata únicamente de una derrota: se trata de cómo Deportivo Morón cayó en su funcionamiento, sin respuestas colectivas ni rebeldía futbolística.

El contraste con las primeras fechas es claro. En aquel inicio, el equipo sostenía intensidad, orden y eficacia. Hoy, en cambio, aparece más largo, previsible y vulnerable. En ese cambio de fisonomía, se explica por qué Deportivo Morón cayó en un momento del torneo donde cada punto empieza a pesar más.

El próximo encuentro será en el Gigante de Morón contra Colón

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Deportivo Morón posiciones 2026: así quedó en la tabla

Deportivo Morón posiciones 2026: así quedó en la tabla. El equipo de Deportivo Morón se mantiene en la pelea alta del Grupo A, aunque la derrota lo dejó sin margen para errores.

Tabla de posiciones – Grupo A

Pos Datos 1° Colón PJ: 7; G: 4; E: 2; P: 1; GF: 10; GC: 5; DG: +5; Pts: 14 2° Deportivo Morón PJ: 8; G: 4; E: 2; P: 2; GF: 12; GC: 8; DG: +4; Pts: 14 3° Defensores de Belgrano PJ: 7; G: 3; E: 4; P: 0; GF: 8; GC: 3; DG: +5; Pts: 13 4° Godoy Cruz PJ: 8; G: 3; E: 4; P: 1; GF: 8; GC: 6; DG: +2; Pts: 13 5° San Miguel PJ: 8; G: 3; E: 3; P: 2; GF: 8; GC: 8; DG: 0; Pts: 12 6° Racing (Córdoba) PJ: 7; G: 3; E: 2; P: 2; GF: 5; GC: 7; DG: -2; Pts: 11 7° Deportivo Madryn PJ: 7; G: 2; E: 3; P: 2; GF: 9; GC: 6; DG: +3; Pts: 9 8° Los Andes PJ: 7; G: 2; E: 3; P: 2; GF: 5; GC: 3; DG: +2; Pts: 9 9° Bolívar PJ: 7; G: 1; E: 6; P: 0; GF: 5; GC: 3; DG: +2; Pts: 9 10° Ferro PJ: 7; G: 2; E: 3; P: 2; GF: 6; GC: 6; DG: 0; Pts: 9 11° All Boys PJ: 7; G: 2; E: 3; P: 2; GF: 4; GC: 4; DG: 0; Pts: 9 12° Acassuso PJ: 7; G: 3; E: 0; P: 4; GF: 8; GC: 9; DG: -1; Pts: 9 13° Almirante Brown PJ: 7; G: 2; E: 2; P: 3; GF: 4; GC: 6; DG: -2; Pts: 8 14° Central Norte PJ: 7; G: 2; E: 2; P: 3; GF: 2; GC: 4; DG: -2; Pts: 8 15° San Telmo PJ: 8; G: 2; E: 2; P: 4; GF: 10; GC: 13; DG: -3; Pts: 8 16° Mitre PJ: 7; G: 1; E: 4; P: 2; GF: 6; GC: 8; DG: -2; Pts: 7 17° Estudiantes PJ: 7; G: 2; E: 0; P: 5; GF: 4; GC: 8; DG: -4; Pts: 6 18° Chaco For Ever PJ: 7; G: 0; E: 2; P: 5; GF: 6; GC: 14; DG: -8; Pts: 2

Cómo queda Morón en la pelea

Con 14 puntos, Deportivo Morón comparte la cima con Colón, pero con un partido más disputado. Ese detalle lo obliga a sostener regularidad.

El margen es mínimo: Defensores de Belgrano y Godoy Cruz están a un paso, mientras que San Miguel ya se metió en la discusión. Tras este resultado, Deportivo Morón cayó en una zona de máxima exigencia, donde cada error se paga caro.

Síntesis del partido

Equipo Formación San Miguel Juan Manuel Lungarzo; Damián Adín, Dixon Rentería, Kevin Ceceri, Alexis Cruz; Leandro Desábato, Iván Ramírez, Jorge Ferrero, Daniel Juárez; Máximo Osés, Bruno Nasta. DT: Gustavo Coleoni Deportivo Morón Julio Salvá; Elías Contreras, Braian Salvareschi, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Tomás Ramírez, Mauro Burruchaga, Santiago Kubiszyn, Juan Manuel Olivares; Franco Fagundez, Ezequiel Bulacio. DT: Walter Otta

Lo que viene: una prueba clave

El próximo compromiso será ante Colón en el Nuevo Francisco Urbano. Allí, Deportivo Morón tendrá la obligación de reaccionar.

Porque más allá del resultado, lo que preocupa es la forma. Y cuando un equipo pierde identidad, la alarma deja de ser circunstancial y pasa a ser estructural.

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