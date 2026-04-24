El Concejo de Morón bajó las tasas de derechos de construcción y se desprende del Procrear El Palomar

El Concejo de Morón le respondió al Ejecutivo ante el pedido de diez empresas de construcción que hicieron lobby para pedir la baja los derechos de construcción.

La crisis no para, y en medio de la recesión instalada por un Gobierno Nacional que ahora nadie votó, a raíz del pedido de diez empresas constructoras sin identidad reconocible por este medio enn el distrito, le pidieron al Departamento Ejecutivo que bajen los derechos de construcción. O sea: menos tasas, menos recaudación y por lo tanto menos servicios.

El pedido de las diez empresas lo trató el Departamento Ejecutivo y se votó favorablemente en el Concejo de Morón, sobre todo por La Libertad Avanza que se cuelga la cucarda de su máximo representante: lograron eliminar impuestos (aunque las tasas no lo son). En definitiva se bajaron los derechos de construcción para ayudar el desarrollo inmobiliario de Morón que esta en crisis como en el resto del conurbano y no por culpa del Municipio sino por la exitosa recesión del Gobierno Nacional.

Pero sí es responsabilidad de Morón que las Tasas de Servicios Generales suban, los servicios se reduzcan, las UGC se cierran, el ajuste en salud avance sin que su Secretario abra la boca y la mordaza informativa siga firme y bien sujetada gracias Nueva Comunicación, porque la verdad, si es para contar estas cosas, mejor que nadie hable. Pero el hecho se hace imposible porque sucede lo contrario, cuando ocurren estas cosas, es cuando más se habla.

Más aún, paralelamente, el intendente Lucas Ghi ya confirmó que las 500 viviendas casi terminadas del Plan Procrear de El Palomar y pre adjudicadas serán entregadas a las Fuerzas Federales que todos los miércoles, por dar un ejemplo, enfrentan a los jubilados, los gasean, golpean y detienen, como si se merecieron esos departamentos por mérito comunitario. La injusticia al día.

Así lo explicó el intendente Lucas Ghi el día de inicio de Sesiones Ordinarias ✅​✅​✅​👇:

Pese a la explicación que dio en el Concejo de Morón el intendente Lucas Ghi, débil desde ya, serán Fuerzas Federales de Seguridad las que tomarán las viviendas y no trabajadores. Y si hay pibes y pibas como dice el intendente, serán los hijos de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad. No los pibes y pibas de Morón. Pero nada puede hacer el Municipio. El Gobierno Nacional se apropió de la obra y la rifa en dónde más lo necesita: entre las fuerzas represivas que contienen las marchas y protestas por el «ajuste más grande de la historia argentina» tal como lo dijo orgulloso el Presidente Javier Milei, a pesar del sufrimiento que despliega sobre la población.

El Concejo de Morón trató los grandes negocios

Ayer, en una nueva sesión del Concejo de Morón, se avanzó en la modificación de la ordenanza que regula el cobro de los derechos de construcción para viviendas multifamiliares, es decir, edificios que forman parte del desarrollo urbano del distrito.

Sin embargo, el bloque de Fuerza Patria si bien acompañó la iniciativa, porque, dijeron, la decisión de votar afirmativamente se enmarca en un intento de sostener la construcción y evitar el freno de proyectos inmobiliarios que impactan directamente en el empleo y la dinámica económica local, antes de votar dio una dura advertencia sobre el desfinanciamiento del estado municipal.

Acá te dejamos el video en el que Diego Spina en el Concejo de Morón advierte al Departamento Ejecutivo sobre el desfinanciamiento del estado ✅​✅​✅​👇:

Acompañamiento con advertencias

Desde Fuerza Patria dejaron en claro que el apoyo a la medida no implica un aval irrestricto a la política económica del Ejecutivo. En ese sentido, plantearon una advertencia concreta: no permitirán que el desfinanciamiento del Municipio recaiga sobre los trabajadores ni sobre los vecinos de Morón.

¿Por qué el descuento es significativo? A partir de promulgada la ordenanza le van a cobrar a los constructores 10% en Derechos de Construcción por piso. El mismo Intendente, Lucas Ghi, años atrás promulgó la Ordenanza de Medios, que hoy ignora. Pero está no la va a ignorar por más que le quite recursos a la comuna.

Ahora bien, si a usted vecino (o a mí) nos encuentran un quincho, una habitación o un baño sin declarar en los planos nos multan con el cobro de los derechos de construcción más un 300%. Beneficios para los sectores pudientes. Castigos para los vunerables.

En partir de estas contradicciones, la postura expuesta por Fuerza Patria durante la sesión de ayer en el Concejo de Morón dejó ver una línea de equilibrio entre el respaldo a la construcción y la defensa de los contribuyentes. En ese marco, señalaron que cualquier modificación en la estructura de tasas o derechos debe contemplar el impacto social y no trasladar los costos a los sectores más vulnerables.

El 30 de diciembre de 2025 los municipales se levantaron y protestaron porque no le pagaron las horas extras 24 horas antes de los festejos de Año Nuevo. Acá podés ver el video y lo que dijeron ✅​✅​✅​👇:

Críticas al rumbo económico local

Durante el debate, también hubo espacio para cuestionamientos al manejo económico del gobierno local. Desde Fuerza Patria señalaron que existe un escenario de “desmanejo” e “improvisación” en la administración, lo que —según expresaron— agrava la situación financiera del Municipio.

Estas críticas apuntan a una gestión que, de acuerdo a lo manifestado en el recinto, se encuentra cada vez más alejada de las necesidades concretas de la comunidad. En ese contexto, el tratamiento de la ordenanza en el Concejo de Morón se transformó no solo en una discusión técnica, sino también en un reflejo de tensiones políticas y económicas dentro del distrito.

Y hay motivos, de las diez empresas que hicieron el lobby, solo una es contribuyente de Morón. El resto tiene oficinas virtuales o desconocidas. Por lo tanto, quitan financiamiento al Municipio y a su vez no tributan. Así se gobierna para el poderoso. A todo esto, ¿la Cámara Argentina de la Construcción, qué hace? ¿Enfrenta al Gobierno Nacional?

En esta semana, las declaraciones más jugadas de la Cámara Argentina de la Construcción fue reclamar «al Gobierno Nacional la implementación de un plan integral para el mantenimiento de la red vial», eso fue todo. O sea, que llame a licitación para que las grandes empresas puedan facturar. (Infoecos)

En una escala menor, fue lo que lograron en Morón de manera inversa, que le bajen las tasas.

Un debate con impacto directo en el desarrollo urbano

La actualización de los derechos de construcción es un tema clave para el futuro de Morón, ya que define en gran medida las condiciones bajo las cuales se desarrollarán nuevos emprendimientos inmobiliarios. La discusión no solo involucra a empresas constructoras, sino también a vecinos, trabajadores y al propio Estado Municipal que no quiere en encarar el tratamiento de un Nuevo Código de Ordenamiento Urbano.

Con este escenario, el debate seguirá abierto en las próximas sesiones en el Concejo de Morón, donde se espera que continúen las discusiones sobre cómo equilibrar la necesidad de incentivar la inversión sin comprometer los recursos del Municipio ni afectar a la comunidad.

Constructoras del Oeste: qué se sabe

Un relevamiento que hizo este medio sobre las diez firmas del rubro muestran una constante en el sector: solo una empresa tiene dirección verificable en Zona Oeste, mientras que el resto opera sin exposición pública clara, muchas veces como estructuras legales vinculadas a desarrollos específicos.

Dato Información 1) Clamaco S.A. Dirección verificada: Yatay 754, Morón (Buenos Aires). También presencia en Hurlingham. Activa en Zona Oeste con obras identificables. 2) Ruyga S.A. Sin dirección pública verificable. Posible sociedad sin exposición digital o vehículo de obra. 3) Emprendimientos y Construcciones del Oeste S.A. Sin ubicación pública. Probable firma operativa sin presencia online o estructura legal para desarrollos. 4) Iseco S.A. No registra dirección accesible en fuentes abiertas. 5) Ejapo S.A. Sin datos públicos de ubicación. 6) Sermon S.A. Sin dirección verificable en registros abiertos. 7) Boycon S.A. No aparece con domicilio público identificable. 8) Rabico S.A. Sin ubicación visible en fuentes abiertas. 9) Maitri S.A. No registra dirección pública verificable. 10) Mygor S.A. Sin datos concretos de domicilio en registros accesibles.

Qué revela este mapa empresarial en el Oeste

El patrón que surge del cuadro no es aislado ni excepcional. En el mercado inmobiliario de Morón, Ituzaingó y Hurlingham, es habitual que las desarrolladoras estructuren sus proyectos a través de múltiples sociedades anónimas, muchas veces sin presencia digital, sin oficinas visibles y con escasa trazabilidad pública.

Esta dinámica responde a una lógica extendida en el sector: separar riesgos, ordenar inversiones por obra y operar con estructuras legales específicas para cada emprendimiento. Sin embargo, también genera un efecto concreto: dificulta identificar con claridad quién está detrás de cada desarrollo, cómo se conectan entre sí las firmas y cuál es su historial real en el territorio.

En ese contexto, el dato sobresaliente no es solo que nueve de diez empresas no tengan dirección pública verificable, sino lo que eso implica: un mercado donde la información está fragmentada y donde el seguimiento periodístico requiere ir más allá de lo visible, cruzando registros, carteles de obra y vínculos societarios para reconstruir el mapa completo.

Desarrolladores presionan en Morón para cambiar tasas a la construcción

Los desarrolladores inmobiliarios del Partido de Morón activaron una ofensiva formal para modificar el esquema impositivo que regula la construcción, al advertir que las condiciones actuales “vuelven inviables” numerosos proyectos en el distrito. La presentación quedó registrada en un expediente municipal que ya derivó en un proyecto de ordenanza en tratamiento legislativo y que ingresó en el Concejo de Morón y fue aprobado.

Un reclamo empresario que apunta al corazón del sistema tributario

El planteo fue impulsado por un conjunto de empresas constructoras con actividad sostenida en Morón, que expresaron su “profunda preocupación” por el impacto de los derechos de construcción y la contribución por valorización inmobiliaria. Según sostienen, la normativa vigente genera una carga creciente a medida que aumenta la altura de los edificios, lo que termina distorsionando los costos reales de obra.

El eje del conflicto está puesto en los incrementos progresivos aplicados a partir del quinto nivel en viviendas multifamiliares. De acuerdo a la presentación, esos aumentos escalan de manera tal que terminan afectando incluso espacios técnicos, como salas de máquinas, que no tienen el mismo valor funcional que las unidades habitables.

El argumento central: “proyectos inviables”

Las empresas advierten que la estructura actual provoca un “efecto desproporcionado e injustificado”, elevando la presión fiscal a niveles que impactan directamente en la rentabilidad. En ese marco, sostienen que el esquema termina frenando inversiones privadas y afectando el desarrollo urbano del distrito.

También cuestionan la forma en que se calcula la base imponible, señalando que no contempla adecuadamente la relación entre el tributo y el beneficio real obtenido por el desarrollador. En concreto, plantean que el sistema actual no guarda proporcionalidad con el aprovechamiento efectivo del suelo.

El Concejo de Morón aceptó los cambios, el turnos de las empresas

El documento presentado solicita modificaciones puntuales en la ordenanza impositiva. Entre los principales puntos se destacan: A) revisar el cálculo de los derechos de construcción para evitar incrementos acumulativos desmedidos; B) redefinir la incidencia de la Unidad Arancelaria en la liquidación de tributos; C) modificar el tratamiento de los “pasos vehiculares en aceras”, cuya aplicación —según afirman— encarece de manera significativa los proyectos.

Además, proponen establecer criterios más previsibles y técnicos que permitan planificar inversiones a mediano y largo plazo sin sobresaltos fiscales.

El Municipio ya avanzó con un proyecto de ordenanza

A partir de esta presentación, el Ejecutivo municipal elaboró un proyecto de ordenanza que introduce cambios en el esquema vigente. Entre las modificaciones más relevantes aparece la redefinición de los incrementos por altura: se establece un aumento del 10% por cada nivel adicional a partir del quinto piso, buscando ordenar la progresividad del tributo.

El proyecto también contempla la derogación de algunos incisos cuestionados por el sector privado y la actualización de artículos vinculados a la liquidación de derechos de construcción.

Debate abierto en el Concejo Deliberante

La iniciativa ya ingresó al circuito administrativo y cuenta con dictamen para su tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante de Morón. Allí deberá resolverse si se avanza con los cambios propuestos o si se introducen modificaciones adicionales.

El debate no es menor: de un lado, el sector empresario advierte sobre el freno a la inversión; del otro, el Municipio busca sostener la recaudación y el equilibrio fiscal en un contexto económico complejo.

Un tema clave para el futuro urbano de Morón

La discusión sobre los derechos de construcción que se dio ayer en el Concejo de Morón no es solo técnica. Define, en buena medida, el ritmo de crecimiento urbano, el acceso a la vivienda y el perfil de desarrollo del distrito.

Con el expediente ya en marcha y el proyecto en tratamiento, Morón abre una discusión de fondo: cómo equilibrar la necesidad de inversión privada con un esquema tributario que no desaliente la construcción, pero que al mismo tiempo garantice recursos para el Estado local.