Morón: Crisis productiva y empleo industrial

Crisis productiva. Dos palabras que definen todo. El deterioro económico ya se siente en las calles de Morón. Comercios que venden menos, industrias que recortan producción y un mercado laboral cada vez más frágil componen un escenario que empieza a preocupar a empresarios, trabajadores y dirigentes políticos. Los indicadores muestran caídas de hasta dos dígitos en ventas y actividad industrial, mientras el distrito, históricamente dinámico en el oeste del conurbano, enfrenta una combinación de retracción del consumo, empleo en retroceso y creciente presión social que amenaza con alterar su equilibrio económico y político.

En Morón se están acumulando tensiones económicas, sociales y políticas que no siempre aparecen en la agenda nacional pero que son relevantes para entender el clima del distrito. El escenario combina crisis productiva, fragmentación política y deterioro social, tres factores que empiezan a cruzarse.

El llamado PITAN, Polo Industrial Tecnológico que funciona en la Base Aérea de Morón, no logró un desarrollo exuberante

Estructura productiva del distrito

Morón tiene una economía mucho más orientada a servicios que a industria.

Composición del producto económico local

Sector Participación Servicios 66,23% Producción de bienes 33,77%

Actividad Participación Comercio 14,13% del total económico Servicios inmobiliarios y empresariales 13,35% Transporte y comunicaciones 11,94%

Actividad Participación Comercio 14,13% del total económico Servicios inmobiliarios y empresariales 13,35% Transporte y comunicaciones 11,94%

Actividad Participación Industria manufacturera 27,32% del total económico Construcción 4,09%

Crisis productiva y empleo industrial

Uno de los síntomas más visibles es el retroceso de la actividad industrial y comercial, un fenómeno que afecta a buena parte del oeste del conurbano.

El caso más claro fue el conflicto del frigorífico Ganadera San Roque, que puso en riesgo más de 140 puestos de trabajo y encendió una alerta en el sector cárnico local. Aunque el conflicto logró encauzarse, dejó al descubierto la fragilidad del entramado productivo del distrito, donde muchas pymes operan con márgenes cada vez más ajustados.

A esto se suma un problema estructural: la pérdida de peso industrial de Morón en las últimas dos décadas. El municipio tuvo históricamente un perfil productivo fuerte, pero hoy predominan servicios, comercio minorista y empleo público, con menor capacidad de generar trabajo estable.

Plaza Oeste resultó un desarrollo comercial aislado en la frontera con Hurlingham que agregó entretenimiento, cines y un supermercado, desde entonces no modificó su estructura

Industrial y Comercio

Un informe del Observatorio Productivo municipal registró en 2024 en adelante un deterioro fuerte en comercio e industria.

Indicador Variación Caída promedio de actividad económica -17% Ventas minoristas (enero-octubre vs 2023) -12,6% Ventas en hipermercados -14,1% Ventas en el shopping Plaza Oeste -18,7% Caída de la actividad industrial -13,1%

Comercios en tensión y caída del consumo

En zonas comerciales como el centro de Morón, Haedo o Castelar, comerciantes vienen señalando caída en ventas, aumento de costos y dificultades para sostener plantillas de personal.

El comercio minorista depende fuertemente del consumo del área metropolitana, y la retracción del poder adquisitivo impacta directamente. Esto se traduce en locales vacíos, rotación de rubros y cierres silenciosos, especialmente en pequeños negocios familiares.

La situación todavía no deriva en una crisis abierta, pero sí configura un deterioro gradual del tejido económico urbano.

Los comerciantes de Morón Centro al principio se opusieron a la construcción del shopping Plaza Oeste, pero con el tiempo se dieron cuenta que no era competencia

Rubros más afectados

El peor momento del comercio fue mayo de 2024, con un desplome del -24,8% interanual y desde entonces no se recuperó.

Sector Caída Indumentaria -23,8% Rotiserías -19% Artículos escolares -17,9% Almacenes -13,4%

Incluso Plaza Oeste no cambio en nada su esctura ni su oferta de servicios, mientras los que fue Showcenter terminó en la ruina

Pero todo Morón tiene un gran desarrollo comercial sumando la cinco localidades: Morón, Castelar, El Palomar, Villa Sarmiento y Haedo, con gran participación en la economía bonaerense. Pese a ello, hoy el sector se ve golpeado porque la relación histórica entre valor de alquiler de un local versus las ventas, ya no da y ataca la base del comercio. Decenas han cerrado, sobre todo en los lugares menos concurridos como las galerías más antiguas de Morón que son menos transitadas. Veamos estos datos que podo se distribuyen y poco se conocen:

Un dato estructural poco citado

Morón tiene 12.588 locales productivos y comerciales, lo que representa:

Participación Valor Estructura productiva de la provincia 1,9% Actividad económica del conurbano 3,4%

El área central Morón, desde hace treinta años, se achica. Perdió sus cines, sus grandes marcas, sus grandes comercios, aunque el flujo de gente subió

Presión social en barrios populares

Otro foco de tensión aparece en la dimensión social. En varios barrios del distrito crece la demanda de asistencia alimentaria y apoyo estatal, tanto en comedores comunitarios como en organizaciones sociales.

La combinación de inflación, informalidad laboral y pérdida de ingresos empuja a más familias a depender de redes comunitarias. Este fenómeno es visible sobre todo en zonas periféricas del distrito, donde la presencia del Estado local es clave para sostener programas sociales.

Aunque no se registran conflictos sociales de gran escala, la presión social viene aumentando de manera constante.

Datos sociales y de asistencia

Indicadores sociales del distrito (últimas mediciones disponibles):

Indicador Valor Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 3,5% Población con programas sociales 15,5% Beneficiarios de IFE en pandemia 49.328 personas Beneficiarios de Tarjeta Alimentar 5.957

Contra esto, la salida en totalmente desalentadora ya que no hay nuevos puestos de trabajo. El Mercado Laboral hoy no existe. Apenas se puede mantener la estructura existente con mucho esfuerzo.

Morón carga un deterioro histórico desde hace décadas

Mercado laboral reciente

Un análisis internacional sobre el conurbano registró impactos recientes en el empleo local:

Indicador Valor Pérdida de empleo formal en Morón -5% Trabajo informal estimado más del 40%

Un distrito que funciona como termómetro del conurbano

Morón suele ser visto por analistas políticos como un distrito testigo del clima del conurbano oeste. Cuando aparecen problemas económicos o tensiones políticas allí, muchas veces anticipan fenómenos que luego se expanden a otros municipios.

Hoy el panorama muestra un equilibrio inestable: la gestión municipal sostiene la gobernabilidad, pero debajo se acumulan presiones económicas, sociales y políticas que podrían definir el escenario de los próximos años.

Si querés, también puedo contarte cinco datos poco conocidos sobre el poder real en la política de Morón (empresarios, sindicatos y operadores que casi no aparecen en los medios). Es uno de los aspectos más interesantes del distrito.

Morón solo en números

10 indicadores estructurales de Morón que explican su economía

1. Población total

En Morón viven aproximadamente:

321.109 habitantes

Es uno de los municipios medianos del conurbano oeste.

Municipio Población Morón 321.000 La Matanza 1.775.000 Tres de Febrero 340.000 Hurlingham 188.000

2. Nivel educativo (uno de los más altos del conurbano)

Indicador Morón Secundario completo 61% Estudios superiores 26%

Esto es más alto que el promedio del conurbano, lo que explica un electorado históricamente más volátil y menos dependiente del aparato político.

3. Pobreza estimada

Estimaciones sobre base EPH Gran Buenos Aires:

Indicador Valor Pobreza 38% – 41% Indigencia 8% – 10%

Comparación regional:

Distrito Pobreza Morón 40% Hurlingham 44% La Matanza 46%

Morón suele tener niveles algo menores al promedio del conurbano profundo.

4. Ingreso promedio del hogar

Ingreso mensual promedio estimado:

$720.000 por hogar (2024)

Comparación aproximada:

Municipio Ingreso hogar Morón $720k Hurlingham $650k La Matanza $610k

5. Estructura empresarial

Empresas y unidades productivas:

Indicador Valor Establecimientos productivos 12.588 Participación en economía provincial 1,9% Participación en el conurbano 3,4%

Sectores principales:

Sector Peso Servicios 66% Industria 27% Construcción 4%

6. Empleo público

En el municipio trabajan aproximadamente:

4.800 empleados municipales

Relación:

Indicador Valor Empleados municipales por habitante 1 cada 66 habitantes

Es un nivel medio dentro del conurbano.

7. Trabajo informal

Estimaciones laborales:

Indicador Valor Trabajo informal 40% – 42% Empleo formal privado 34% Empleo público 9%

8. Actividad comercial

Morón tiene uno de los centros comerciales más grandes del oeste.

Datos:

Indicador Valor Comercios registrados más de 8.000 Caída de ventas 2024 -12,6%

Rubros más golpeados:

indumentaria

gastronomía

librerías

electrodomésticos

9. Transporte y flujo diario

La estación de Ferrocarril Sarmiento mueve:

entre 35.000 y 45.000 pasajeros diarios

Esto convierte al centro de Morón en un nodo económico regional.

10. Asistencia social

Programas sociales estimados en el distrito:

Programa Beneficiarios AUH 29.000 Tarjeta Alimentar 6.000 Potenciar Trabajo (antes de recortes) 7.000

Esto muestra que el Estado sigue siendo un actor económico central.

Qué explican políticamente estos números

Los datos revelan tres rasgos del distrito:

1. Morón es un conurbano “clase media”

Tiene más educación e ingresos que otros municipios.

2. Depende mucho del comercio

Por eso las crisis económicas impactan rápido.

3. El voto es más volátil

Porque la estructura social es más heterogénea.

Eso explica por qué Morón cambió varias veces de signo político y suele ser uno de los distritos más competitivos electoralmente del oeste.