El Club Morón cayó ante River Plate en el inicio de la segunda fase de la Liga Federal, en un partido que tuvo momentos de ilusión para el equipo del Oeste pero que terminó inclinándose con claridad a favor del local por 83 a 57, en el marco de la Zona C de la Conferencia Metropolitana. Aunque el Club Morón cayó, dejó pasajes de buen básquet que invitan a pensar en una recuperación en lo que viene del torneo.

El encuentro tuvo un arranque que sorprendió a propios y extraños. Porque lejos de replegarse, Morón salió decidido a imponer condiciones, con un ritmo alto y buena efectividad en sus primeras ofensivas. Alex Rolón, con su potencia habitual, y Mata Varela, dominando la pintura, fueron claves para que el visitante sacara una ventaja inicial de 10 puntos. En ese tramo, parecía difícil imaginar que el Club Morón cayó, ya que el dominio era claro y sostenido.

Sin embargo, River reaccionó a tiempo. Con mayor rotación y ajuste defensivo, el conjunto local comenzó a cerrar los caminos al aro, forzando pérdidas y bajando la intensidad de Morón. El primer cuarto se fue acomodando progresivamente para los de Núñez, que lograron revertir el trámite y cerrarlo arriba por 16 a 13. A partir de allí, el partido empezó a inclinarse hacia un escenario en el que finalmente el Club Morón cayó.

Mata Varela no dejó de saltar pero no alcanzó, el Club Morón cayó ante River Plate

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El segundo cuarto, el quiebre del partido

El segundo período fue determinante. River Plate elevó su intensidad defensiva y encontró fluidez en ataque, apoyado en la eficacia de Julián Aprea, quien terminaría como goleador del partido con 17 puntos. El dominio fue claro: mejor circulación, segundas oportunidades y una defensa que anuló las principales vías ofensivas de Morón.

En ese contexto, el local construyó una diferencia contundente que se reflejó en el marcador: 44 a 28 al cierre del primer tiempo. Para Morón, el desafío ya era otro: sostener la competitividad y buscar una reacción que lo devolviera al partido, evitando que el Club Morón cayó sin ofrecer resistencia.

Y esa reacción, al menos en intención, apareció. El equipo del Oeste mostró carácter y lectura de juego, apostando a ataques más elaborados y buscando lastimar cerca del aro. Mata Varela, con 14 puntos y 13 rebotes, fue el eje de esa resistencia, sosteniendo al equipo en los momentos más complejos, incluso cuando el desarrollo indicaba que el Club Morón cayó podía convertirse en una tendencia inevitable.

Un intento de reacción que no alcanzó

Tras el descanso largo, Morón salió con otra energía. En los primeros minutos del tercer cuarto logró recortar diferencias con conversiones rápidas y mayor agresividad defensiva. Durante ese tramo, el partido volvió a equilibrarse por momentos, con un ida y vuelta más parejo que puso en suspenso la historia, pese a que el marcador todavía indicaba que el Club Morón cayó estaba cada vez más cerca.

Pero River volvió a golpear en el momento justo. Con mayor profundidad de plantel y una dinámica ofensiva más aceitada, el local volvió a escaparse en el marcador, llevando la diferencia nuevamente a dos dígitos amplios. El tercer período se cerró 62 a 42, dejando prácticamente sentenciado el encuentro y confirmando que el Club Morón cayó en un tramo donde no logró sostener la intensidad.

El último cuarto tuvo un desarrollo más previsible. River manejó los tiempos con comodidad, administró la ventaja y evitó cualquier intento de remontada. Morón, por su parte, siguió compitiendo con intensidad, aunque sin la claridad necesaria para torcer la historia. El cierre marcó el 83 a 57 definitivo, un resultado que selló que el Club Morón cayó, aunque sin desmerecer el esfuerzo realizado en distintos pasajes del juego.

El Club Morón cayó ante River Plate en la segunda fase de la Liga Federal

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Lo que dejó Morón y lo que viene

Más allá de que el Club Morón cayó, el equipo dejó señales positivas en este arranque de la segunda fase. Se vio un conjunto con una idea de juego más clara, mayor compromiso colectivo y momentos de buen básquet ante un rival de peso como River. La clave ahora será sostener esa identidad durante los 40 minutos y mejorar la regularidad, para evitar que el Club Morón cayó vuelva a repetirse en los próximos compromisos.

En cuanto al calendario, el equipo del Oeste tendrá una rápida oportunidad de recuperación: enfrentará como visitante a Presidente Derqui el jueves a las 20:30, en otro compromiso exigente que marcará el rumbo en esta nueva etapa del torneo. Por su parte, River Plate, líder en su zona, volverá a jugar en casa frente a Unión Vecinal de Munro el lunes 27 de abril, también en horario nocturno.

El camino recién empieza en esta segunda fase, pero el mensaje ya es claro: aunque el Club Morón cayó, demostró que puede competir. El desafío será transformar esos buenos momentos en resultados concretos para que, en la próxima crónica, la historia sea diferente.

Informe: Mateo Durruty – Prensa Básquet Club Morón