Arranca el Nacional B: estos son los rivales de Deportivo Morón en el inicio del torneo

Los rivales de Deportivo Morón. Con el inicio del Nacional B cada vez más cerca, Deportivo Morón ya conoce a los rivales que marcarán el arranque del campeonato. El equipo del Oeste se prepara para un torneo largo y exigente, en el que cada fecha será clave, y comienza a delinear su camino con un fixture que incluye cruces históricos, viajes complejos y partidos determinantes desde las primeras jornadas.

Partidos de Deportivo Morón – Temporada 2026 (Primera Nacional)

🔹 Fecha 1 – Sábado 14/02/2026

🏟️ vs Defensores de Belgrano (en casa, Estadio Nuevo Francisco Urbano)

🔹 Fecha 2 – Sábado 21/02/2026

📍 Deportivo Madryn vs Morón (visitante)

🔹 Fecha 3 – Martes 24/02/2026

📍 Central Norte vs Morón (visitante)

🔹 Fecha 4 – Sábado 28/02/2026

📍 Ferro Carril Oeste vs Morón (visitante)

(Es probable que haya más fechas de febrero y marzo confirmadas oficialmente, pero todavía no las listan todas las fuentes públicas —las siguientes propias ya están estructuradas según el fixture general de la AFA).

Fechas ya confirmadas de temporada completa

Marzo – Septiembre 2026

Marzo

• Feriados y partidos tempranos según programación de AFA (por confirmarse difusión oficial del calendario completo).

• Feriados y partidos tempranos según programación de AFA (por confirmarse difusión oficial del calendario completo). Abril 2026 (ejemplos que algunas fuentes mencionan):

• Morón vs Colón

• Morón vs Racing (Córdoba)

• Godoy Cruz vs Morón

(Estas fechas están en algunos medios con fechas de jornada correctamente sorteadas por AFA)

• Morón vs Colón • Morón vs Racing (Córdoba) • Godoy Cruz vs Morón (Estas fechas están en algunos medios con fechas de jornada correctamente sorteadas por AFA) Mayo 2026

• 02/05 – Morón vs Los Andes

• 09/05 – All Boys vs Morón

• 16/05 – Morón vs Estudiantes (BA)

• 23/05 – Mitre (SdE) vs Morón

• 30/05 – Morón vs Almirante Brown

• – Morón vs Los Andes • – All Boys vs Morón • – Morón vs Estudiantes (BA) • – Mitre (SdE) vs Morón • – Morón vs Almirante Brown Junio 2026

• 06/06 – Ciudad de Bolívar vs Morón

• 20/06 – Defensores de Belgrano vs Morón

• 27/06 – Morón vs Deportivo Madryn

• – Ciudad de Bolívar vs Morón • – Defensores de Belgrano vs Morón • – Morón vs Deportivo Madryn Julio 2026

• 04/07 – Central Norte vs Morón

• 11/07 – Morón vs Ferro Carril Oeste

• 18/07 – Chaco For Ever vs Morón

• 25/07 – Morón vs Acassuso

• – Central Norte vs Morón • – Morón vs Ferro Carril Oeste • – Chaco For Ever vs Morón • – Morón vs Acassuso Agosto 2026

• 01/08 – Morón vs Almagro

• 08/08 – San Telmo vs Morón

• 15/08 – Morón vs San Miguel

• 22/08 – Colón (Santa Fe) vs Morón

• 29/08 – Racing (Córdoba) vs Morón (según plan general de AFA)

• – Morón vs Almagro • – San Telmo vs Morón • – Morón vs San Miguel • – Colón (Santa Fe) vs Morón • – Racing (Córdoba) vs Morón (según plan general de AFA) Septiembre 2026

• 05/09 – Morón vs Godoy Cruz

• 12/09 – Los Andes vs Morón

• 19/09 – Morón vs All Boys

📌 Notas importantes:

El torneo empieza oficialmente a principios de febrero de 2026 tras el sorteo de las zonas y el calendario por parte de la AFA.

tras el sorteo de las zonas y el calendario por parte de la AFA. Algunos días y horarios de partidos aún faltan confirmarse oficialmente y podrían cambiar por reprogramaciones.

y podrían cambiar por reprogramaciones. Morón está en la Zona A de la Primera Nacional 2026 y enfrentará a rivales como Ferro, All Boys, Estudiantes (BA), Godoy Cruz, entre otros.

Quién es Walter Otta

Walter Otta es un director técnico argentino, identificado principalmente con el ascenso, donde construyó su carrera con equipos competitivos, ordenados y difíciles de enfrentar. No es un entrenador mediático, pero sí muy respetado en el ambiente por su trabajo táctico y su capacidad para armar planteles con recursos limitados.

Su perfil como entrenador

📌 Pragmático y ordenado

⚙️ Prioriza el equilibrio defensivo y las transiciones rápidas

y las transiciones rápidas 🧠 Trabaja mucho el orden táctico y la disciplina colectiva

y la disciplina colectiva 🔄 Suele adaptarse al material que tiene, sin dogmatismos

Sus equipos rara vez son desordenados: saben a qué juegan y cómo plantarse en partidos cerrados, algo clave en torneos largos como el Nacional B.

Otta tuvo pasos por varios clubes del ascenso argentino, entre ellos: Villa Dálmine, Almagro, Atlanta, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Deportivo Riestra y Estudiantes de Río Cuarto.

Capacidad del estadio

El Estadio Nuevo Francisco Urbano tiene una capacidad cercana a 32.000 espectadores tras su inauguración en 2013.

Asistencia histórica amplia

En competiciones del ascenso argentino, Morón siempre se destaca por una convocatoria por encima del promedio, incluso superando la asistencia promedio de algunos clubes de Primera División en determinados años. Según un informe social de clubes y AFA, Morón llegó a promediar más de 8.000 espectadores por partido, cifra destacada para un equipo de ascenso.

Partidos con grandes entradas documentadas

Aunque no hay datos oficiales con números exactos por fecha para cada partido, hay referencias indirectas de encuentros con mucha convocatoria, entre los que se cuentan:

Inauguración del estadio Nuevo Francisco Urbano (26 de julio de 2013):

En el amistoso inaugural Deportivo Morón vs Selección Argentina Sub-20 , prácticamente el estadio estuvo colmado (cerca de su capacidad total).

En el amistoso inaugural , prácticamente (cerca de su capacidad total). Partido vs Almirante Brown en el viejo estadio Francisco Urbano:

En épocas anteriores se recuerda que el clásico del oeste entre Morón y Almirante Brown generó una gran presencia de público en El Urbano anterior, aunque no hay registros oficiales exactos de asistencia.

Conclusión sobre “mayor concurrencia”

A diferencia de clubes de Primera División que registran cifras de asistencia público oficiales con cada partido, para Deportivo Morón no existe un registro público consolidado de “récords de público por partido con cifras oficiales y fechas” en fuentes abiertas confiables. Las referencias que sí existen son anecdóticas o parciales (como el amistoso de inauguración o menciones de clásicos con gran asistencia), pero no hay cifras exactas ampliamente registradas en fuentes estadísticamente válidas.

Plantel confirmado para la temporada 2026

Según Transfermarkt y medios de fichajes, estos jugadores forman parte de la plantilla del Deportivo Morón para la temporada 2026 (contrato vigente o refuerzos):

Arqueros

Julio César Salvá – arquero principal con contrato hasta diciembre 2026.

– arquero principal con contrato hasta diciembre 2026. Federico Díaz – arquero confirmado para el plantel 2026.

– arquero confirmado para el plantel 2026. Marcos Acuña – arquero joven en el plantel.

Defensores

Braian Salvareschi – defensa central confirmado.

– defensa central confirmado. Leonel Cardozo – refuerzo defensivo para 2026.

Mediocampistas / Extremos

Gonzalo Berterame – mediocampista/volante ofensivo confirmado como refuerzo.

– mediocampista/volante ofensivo confirmado como refuerzo. Juan Cruz Esquivel – extremo / mediocampista.

– extremo / mediocampista. Franco Fagundez – mediocampista.

(nota: la plantilla tiene más mediocampistas que siguen desde temporadas previas, no todos listados aquí).

Delanteros

Franco Toloza – delantero confirmado para la temporada 2026.

– delantero confirmado para la temporada 2026. David Ezequiel Bulacio – delantero incorporado.

Además de estos, en 2026 Morón también trabaja con juveniles y Sub-23 incluidos en la delegación de pretemporada.

Qué hay que saber

Esta no es todavía la “formación titular”: es la plantilla de jugadores que están bajo contrato o refuerzos confirmados para jugar en el Nacional B 2026.

La alineación 11 inicial y la estrategia del DT se define partido a partido, normalmente horas antes del inicio del encuentro.

El equipo mostró movimiento de mercado con varios refuerzos oficiales de cara a este año.

De todos modos nos animamos a tirar una primera formación: