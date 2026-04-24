Conectar +45 en Ituzaingó: 138 vecinos ya se capacitan en claves digitales

El programa Conectar +45 inició formalmente sus actividades en Ituzaingó, reuniendo a 138 alumnos del Plan FinES en una jornada intensiva de capacitación. Esta iniciativa busca dotar de herramientas prácticas a quienes hoy encuentran barreras para acceder a trámites y empleos.

El encuentro Conectar +45 tuvo lugar en el Auditorio Néstor Kirchner, ubicado en la Peatonal Eva Perón 848. Allí, hombres y mujeres mayores de 45 años se sumergieron en el aprendizaje de aplicaciones móviles, gestiones en línea y seguridad en internet. La relevancia de este evento radica en que la exclusión digital ya no es solo una falta de acceso, sino una limitación real para el ejercicio de derechos ciudadanos.

Un freno a la brecha digital en el Oeste

La brecha digital es uno de los desafíos más urgentes para la gestión pública actual. No saber utilizar una aplicación o desconocer cómo realizar un trámite en línea puede significar la pérdida de una oportunidad laboral o la imposibilidad de acceder a servicios de salud. Por ello, el programa Conectar +45 se enfoca en democratizar el conocimiento técnico para este grupo etario.

Durante la jornada de Conectar +45, los asistentes recibieron formación sobre el uso de herramientas digitales con presencia en internet. No se trató solo de teoría; el enfoque fue netamente práctico, pensado para que el usuario pueda replicar lo aprendido en su teléfono celular o computadora personal. Al finalizar, los 138 participantes recibieron un certificado que acredita sus nuevos conocimientos.

Autoridades y compromiso con la inclusión

El evento contó con la presencia de Sandra Rey, secretaria de Innovación, Transparencia y Asuntos Estratégicos del municipio. Junto a ella, directivos y coordinadores del Plan FinES acompañaron el proceso de aprendizaje. La funcionaria destacó que estas políticas son fundamentales para asegurar que nadie quede fuera del sistema por falta de pericia tecnológica.

El programa Conectar +45 no es un hecho aislado, sino el comienzo de un ciclo. Según informaron las autoridades, las capacitaciones continuarán durante todo el año. El objetivo es recorrer diferentes puntos del distrito para que los vecinos de todos los barrios tengan las mismas oportunidades de formación sin necesidad de trasladarse grandes distancias.

Herramientas para la inserción laboral

Uno de los puntos más críticos que aborda esta capacitación de Conectar +45 es la empleabilidad. En el mercado laboral actual, la gran mayoría de las búsquedas y procesos de selección se realizan de forma digital. Un adulto que no domina el correo electrónico o las plataformas de empleo queda automáticamente descartado de circuitos productivos esenciales.

Al brindar formación en aplicaciones y trámites web, el programa empodera al vecino. Le otorga la autonomía necesaria para gestionar su propio perfil profesional y realizar consultas administrativas sin depender de terceros.

Cómo participar de las próximas jornadas

Para aquellos interesados que no pudieron asistir a esta primera edición, la convocatoria sigue abierta. La Secretaría de Innovación es la encargada de coordinar las futuras fechas y locaciones. Es importante destacar que estas herramientas tecnológicas son la llave para simplificar la vida diaria, desde pedir un turno médico hasta operar con banca electrónica de forma segura.

Los requisitos son simples: tener más de 45 años y residir en el distrito. La gratuidad de los cursos asegura que el factor económico no sea un impedimento. El programa Conectar +45 planea expandir sus contenidos hacia la ciberseguridad, un tema que preocupa especialmente a los adultos mayores debido a las estafas virtuales recurrentes en la zona.

El rol del Plan FinES en la capacitación

La integración de los alumnos del Plan FinES en esta primera jornada no fue casual. Este programa de finalización de estudios secundarios nuclea a personas con una fuerte voluntad de superación. Al sumar habilidades digitales a su formación académica, los estudiantes egresan con un perfil mucho más competitivo y preparado para las exigencias del siglo XXI.

La sinergia entre educación formal y capacitación digital es la fórmula que propone Ituzaingó para combatir el desempleo estructural. Los coordinadores del FinES resaltaron la excelente predisposición de los alumnos, quienes demostraron que nunca es tarde para aprender a navegar en el ecosistema digital que hoy domina el mundo.

Datos útiles para el vecino

Si sos vecino de Ituzaingó y querés sumarte a las próximas capacitaciones de Conectar +45, podés obtener información detallada a través de los siguientes canales:

Presencial: Secretaría de Innovación, Transparencia y Asuntos Estratégicos (Peatonal Eva Perón 848, Planta Baja).

Secretaría de Innovación, Transparencia y Asuntos Estratégicos (Peatonal Eva Perón 848, Planta Baja). Telefónico: 5068-9339.

5068-9339. Horario de atención: Lunes a viernes de 8 a 15 horas.

Es recomendable acercarse con el documento nacional de identidad para realizar la preinscripción a los futuros talleres que se desarrollarán en los Centros de Desarrollo Social del municipio. La planificación para el próximo mes ya está en marcha y promete llegar a los barrios más alejados del centro urbano.

Consecuencias de la falta de alfabetización digital

Ignorar la necesidad de capacitar a los mayores de 45 años tiene consecuencias sociales graves. El aislamiento informativo y la dependencia tecnológica generan una ciudadanía de segunda categoría. Por el contrario, un vecino conectado es un vecino informado que puede participar activamente de la vida democrática y económica de su ciudad.

El programa Conectar +45 se posiciona así como una respuesta concreta a una problemática global con anclaje local. La alta convocatoria de esta primera jornada confirma que existe una demanda real y urgente por parte de la sociedad. La tecnología debe ser un puente, no un muro, y en Ituzaingó, ese puente se está construyendo paso a paso.

Un modelo de gestión estratégica

La decisión de situar estas capacitaciones bajo la órbita de la Secretaría de Innovación y Transparencia refleja una visión de estado moderno. Conectar +45 no se trata solo de entregar herramientas, sino de transparentar los procesos del Estado para que el ciudadano pueda controlarlos y utilizarlos desde su propio dispositivo móvil.

Con 138 nuevos graduados digitales, el distrito da un paso firme hacia la modernización inclusiva con Conectar +45. La invitación queda abierta para que todos los habitantes del partido se acerquen, pregunten y pierdan el miedo a la tecnología. El futuro es digital, y en Ituzaingó, nadie se queda atrás.