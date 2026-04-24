Arte en Ituzaingó: 5 propuestas para disfrutar gratis este finde

La jornada del sábado 25 de abril arranca con una fuerte impronta tradicionalista en el marco de las propuestas de arte en Ituzaingó. Desde las 15 hasta las 18 horas, la Plaza San Martín, ubicada en el cruce de Mariano Acosta y 24 de Octubre, recibirá el ya clásico Patio de Folklore. Es una cita obligada para quienes buscan disfrutar de la danza nativa en un entorno familiar.

Para los amantes del cine con contenido social y artístico, la cita de arte en Ituzaingó se traslada al Centro Cultural Ituzaingó en Mansilla 893. De 18 a 21 horas, se proyectará el documental “Martín Carrizo, acariciando el golpe”. Esta pieza audiovisual recorre la vida del emblemático baterista argentino, ofreciendo un espacio posterior para el debate y la reflexión colectiva.

Dentro de las propuestas de arte en Ituzaingó a proyección del documental sobre Martín Carrizo cobra una relevancia emocional profunda, al recordar la figura de quien fuera no solo el baterista de A.N.I.M.A.L. y el Indio Solari, sino también el hermano de la conductora Cecilia «Caramelito» Carrizo. Su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) conmovió a todo el país, visibilizando una enfermedad devastadora que lo llevó a emprender una incansable campaña solidaria para costear un tratamiento experimental en Estados Unidos, en un intento por recuperar su calidad de vida.

Pese a su resiliencia y al apoyo masivo de la comunidad artística, el músico falleció en enero de 2022, dejando un vacío inmenso en la cultura nacional. El film que se presenta en el ciclo de arte en Ituzaingó no solo homenajea su virtuosismo técnico detrás de los parches, sino que expone su costado más humano y la valentía con la que enfrentó sus últimos años. Es una oportunidad clave para que los vecinos comprendan el legado de un artista que, hasta su último aliento, buscó transformar el dolor en música y esperanza

Muestras visuales: el impacto de la imagen

El arte en Ituzaingó también tiene su espacio dedicado a las artes plásticas durante el día sábado. De 10 a 17 horas, la Galería Municipal de Arte, en Soler 217, presenta “Buscando armonía desde el caos”. Se trata de una muestra de esculturas realizada por el trío de artistas Enrique Puglia, Rosa Reviello y Hugo Sciaini.

En simultáneo, el Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855) exhibe la muestra de pintura “Argentina no lo entenderías” de Luc Mogni. Esta exposición propone una mirada crítica y a la vez cercana sobre la idiosincrasia local. Es una oportunidad ideal para entender cómo las artes visuales reflejan la complejidad de nuestra identidad nacional hoy.

El cierre al ritmo del 2×4

El domingo 26 de abril, la actividad de arte en Ituzaingó regresa al espacio público. El Baldosón de Tango se apodera de la Plaza San Martín entre las 15 y las 18 horas. Este evento no solo convoca a bailarines experimentados, sino que invita a los curiosos a participar de una de las tradiciones más vivas de la cultura rioplatense.

Es fundamental tener en cuenta que, al tratarse de actividades al aire libre, el cronograma de arte en Ituzaingó queda sujeto a las condiciones climáticas. En caso de lluvia, las propuestas en la plaza se suspenden para preservar la seguridad de los asistentes y la integridad de los equipos. El acceso a todas las sedes es gratuito, fomentando el consumo cultural comunitario.

Por qué esta agenda es relevante ahora

En un contexto donde las opciones de entretenimiento suelen representar un costo elevado, la oferta de arte en Ituzaingó destaca por su accesibilidad total. La calidad de los expositores y la curaduría de los ciclos de cine posicionan al distrito como un polo cultural emergente dentro del Gran Buenos Aires, atrayendo no solo a locales sino a visitantes de zonas aledañas.

La diversidad de las propuestas de arte en Ituzaingó permite que diferentes generaciones compartan un mismo espacio. Desde el joven interesado en la historia del rock nacional a través del documental de Martín Carrizo, hasta los adultos mayores que encuentran en el tango y el folklore un lugar de pertenencia. La cultura aquí funciona como un motor de cohesión social necesario.

La realización de estos eventos impulsa indirectamente el comercio barrial. La afluencia de público en las plazas y centros culturales genera un movimiento que beneficia a la gastronomía local. De esta manera, el apoyo a la cultura se traduce también en un fortalecimiento de la economía del partido, cerrando un círculo virtuoso entre Estado, artistas y vecinos.

Además, el acceso a muestras de escultura y pintura en horarios extendidos durante el sábado permite que trabajadores y estudiantes puedan acercarse al arte sin las presiones de la semana laboral. La descentralización de las actividades, distribuidas entre el Museo, la Galería y el Centro Cultural, asegura que el impacto llegue a distintos puntos del centro de Ituzaingó.

El arte en Ituzaingó sigue demostrando que la cultura es un derecho fundamental. Este fin de semana es la oportunidad perfecta para redescubrir los espacios municipales y disfrutar de una programación de primer nivel sin gastar dinero. Agendá los horarios, consultá el clima y acercate a vivir una experiencia enriquecedora en el corazón del distrito.