Escuelas y violencia armada. En Argentina tiene antecedentes concretos, aunque excepcionales en términos estadísticos. En las últimas décadas, la relación entre escuelas y violencia armada quedó expuesta en episodios que, por su impacto, modificaron la percepción social sobre la seguridad en el ámbito educativo y dejaron huellas profundas en cada comunidad.

Dato Información 1) San Cristóbal 2026 1 muerto 2) Carmen de Patagones 2004 3 muertos 3) Rafael Calzada 2000 1 muerto 4) Década del 90 Sin datos confirmados

Este cuadro sintetiza cómo el vínculo entre escuelas y violencia armada aparece en momentos puntuales de la historia argentina y permite dimensionar, en pocas líneas, la magnitud y excepcionalidad de estos hechos.

El caso San Cristóbal que sacudió al país

Los estudiantes, todos adolescentes, salen aterrizados del establecimiento educativo

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El domingo 30 de marzo de 2026, la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, fue escenario de un hecho que volvió a poner en agenda la problemática de escuelas y violencia armada. Un estudiante de 15 años ingresó armado a una escuela y abrió fuego contra sus compañeros en pleno horario de clases.

La víctima fatal fue Ian Cabrera Núñez, de 13 años. Además, otros alumnos resultaron heridos y debieron ser asistidos de urgencia, lo que profundizó el impacto emocional del hecho en la comunidad educativa.

El agresor, también menor de edad, fue detenido e intervenido por la Justicia. Su identidad no fue difundida oficialmente, en línea con la normativa vigente. La investigación avanza sobre las circunstancias del ataque y su entorno.

A partir de este episodio, se registró una ola de amenazas en distintas provincias, lo que evidenció un efecto contagio vinculado a la problemática de escuelas y violencia armada en el país.

Escuelas y violencia armada. El caso San Cristóbal todavía no fue investigado a fondo.

La masacre de Carmen de Patagones: el antecedente más grave

Escuelas y violencia armada. Todos recordamos la masacre de Carmen de Patagones. Pueblo chico, Infierno Grande. Tres víctimas. Un adolescente y dos niñas. Una tragedia que aún la ciudad no olvida. En la foto, Rafael Fernando “Junior”, el autor de los hechos. Inimputable.

El 28 de septiembre de 2004, en la Escuela Media N.º 202 “Islas Malvinas” de Carmen de Patagones, un estudiante de 15 años, identificado públicamente como Rafael Fernando “Junior”, protagonizó el caso más grave de escuelas y violencia armada en Argentina.

Escuelas y violencia armada bien amarillo. Horror en letras gigantes y sin plantear ningún debate

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El saldo fue el más trágico registrado en el país: tres alumnos asesinados. Las víctimas fueron Federico Ponce, Sandra Núñez y Evangelina Miranda. Además, resultaron heridos Rodrigo, Nicolás Leonardi, Pablo Saldías, Natalia Salomón y Cintia Casaso, quienes debieron ser asistidos de urgencia.

Los tres adolescentes asesinados por Junior dentro del colegio

El agresor fue reducido y sometido a evaluación judicial y psiquiátrica. La investigación determinó que atravesaba una situación personal compleja, lo que abrió un debate nacional sobre salud mental, violencia escolar y acceso a armas.

Tras el hecho, fue declarado inimputable por su edad y quedó bajo tutela judicial. Pasó por institutos de menores y centros de salud mental, y actualmente permanece bajo tratamiento psiquiátrico con seguimiento judicial, en un régimen reservado cuya localización no es pública.

En Carmen de Patagones se sucedieron las marchas por el reclamo de justicia

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Desde entonces, el caso de Carmen de Patagones quedó como el antecedente más grave de escuelas y violencia armada y como un punto de inflexión en la discusión pública sobre seguridad en las escuelas. En el Parque Piedra Buena de Patagones, cada año se recuerda a las víctimas en el monumento “De los ojos”, bajo el lema “Por la vida y la Memoria”, en un acto que mantiene viva la memoria colectiva.

El caso Rafael Calzada: un antecedente temprano

Escuelas y violencia armada. La fachada del establecimiento de Rafael Calzada donde ocurrió un asesinato.

En el año 2000, en la localidad de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, se registró uno de los primeros episodios de escuelas y violencia armada en el país. En la Escuela de Enseñanza Media N.º 9, un joven de 19 años, Javier Romero, conocido como “Pantriste”, disparó contra otros estudiantes.

Un dato clave: el ataque ocurrió en la puerta del colegio y no dentro del aula, lo que lo diferencia de otros hechos posteriores. Sin embargo, el impacto fue inmediato y generó conmoción.

La escena del crimen cometido por Javier Ignacio Romero; al salir de clase disparó contra compañeros que lo habían hostigado

Como consecuencia, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, Diego Peralta, murió días después producto de las lesiones. El caso dejó una marca profunda y se convirtió en un antecedente temprano de la problemática de escuelas y violencia armada en Argentina.

A diferencia de otros casos, Javier Romero fue juzgado como adulto, condenado a prisión efectiva, cumplió su pena y con el paso de los años recuperó la libertad, manteniendo desde entonces un perfil bajo.

Una de las fotos del expediente de Javier Ignacio Romero, el autor de un homicidio en un colegio de Rafael Calzada

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El caso de la década del 90: registros imprecisos

En distintas reconstrucciones aparece mencionado un episodio ocurrido en la década del 90, vinculado a un disparo con arma de fuego dentro de una escuela argentina. Según esas referencias, el hecho habría terminado con la muerte de un estudiante.

Sin embargo, este episodio no cuenta con registros públicos sólidos ni con una localización precisa. La información es fragmentaria y muchas veces contradictoria.

Escuelas y violencia armada. El caso de 1990 del que no hay registros.

Existen referencias a episodios previos en la década del 90, aunque sin registros consolidados que permitan ubicarlos con precisión. Esto también forma parte del análisis histórico de escuelas y violencia armada en el país.

Cómo se ubica Argentina en la región

Para dimensionar el fenómeno de escuelas y violencia armada en contexto, el comportamiento en Latinoamérica muestra diferencias claras entre países:

Ranking de violencia armada en escuelas en Latinoamérica

Estimación basada en reportes de incidentes en las últimas décadas; no existe un registro oficial unificado a nivel regional.

País Nivel de casos Brasil Alto México Medio Chile Bajo Colombia Bajo Argentina Muy bajo Uruguay Muy bajo

En la región, países como Brasil y México presentan una mayor cantidad de episodios, mientras que en Argentina los hechos siguen siendo excepcionales.

Infografía con la cronología de Escuelas y violencia armada

Una problemática con antecedentes poco visibles

Aunque existen referencias a episodios previos, la problemática de escuelas y violencia armada en Argentina recién se instala como tema público a partir de los casos de comienzos de los años 2000. Antes de eso, los registros eran dispersos y limitados a coberturas locales.

Esta falta de sistematización impide reconstruir una línea histórica completa, pero permite una conclusión clara: en Argentina, escuelas y violencia armada no constituyen un fenómeno recurrente, sino episodios excepcionales que, cada vez que ocurren, sacuden a toda la sociedad.

Por eso, cada nuevo caso no se lee como una estadística más, sino como una ruptura que reabre el debate sobre prevención, educación y responsabilidad social en torno a escuelas y violencia armada.

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Te acordas? Fue reciente e incluye el video del simulacro. 👇: