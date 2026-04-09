Vacunación en Ituzaingó: 7 centros para aplicarte la dosis antigripal

Con el descenso de las temperaturas, la prevención se vuelve una prioridad absoluta para el sistema de salud local. Ya comenzó la vacunación en Ituzaingó contra la gripe, una enfermedad viral de alta transmisibilidad que puede derivar en cuadros críticos si no se trata a tiempo. El gancho informativo es contundente: la campaña es totalmente gratuita y no requiere trámites burocráticos, permitiendo que los ciudadanos más vulnerables reciban su dosis de manera inmediata. Esta relevancia ahora es vital, ya que inmunizarse antes del pico de circulación del virus es la única garantía para reducir internaciones y proteger la capacidad operativa de los hospitales del distrito.

La estrategia sanitaria busca captar a la mayor cantidad de personas pertenecientes a los grupos de riesgo. La gripe no es un simple resfrío; para pacientes con patologías de base, puede representar un riesgo de vida, por lo que la celeridad en la vacunación en Ituzaingó es el pilar fundamental del Plan de Salud Municipal para este invierno 2026.

¿Quiénes deben recibir la vacuna de forma urgente?

El cronograma de vacunación en Ituzaingó está diseñado para priorizar a aquellos sectores de la población que podrían presentar complicaciones graves. Los grupos convocados de manera obligatoria incluyen a los mayores de 65 años y a niños y niñas de entre 6 meses y 2 años de edad. También se hace un llamado especial a las personas gestantes y a quienes se encuentran en período de puerperio.

Asimismo, la campaña de vacunación en Ituzaingó abarca a personas con enfermedades crónicas o condiciones de salud específicas, tales como:

Pacientes con enfermedades respiratorias o cardíacas.

Diabéticos y personas con obesidad mórbida.

Pacientes inmunodeficientes, oncohematológicos y trasplantados.Para estos grupos, la dosis es la mejor herramienta de defensa, funcionando como un escudo que evita que el virus desencadene neumonías u otras afecciones severas.

Sin turnos ni orden médica: cómo acceder al beneficio

Una de las ventajas competitivas de esta campaña de vacunación en Ituzaingó es su accesibilidad. A diferencia de otros años o servicios privados, los vecinos no necesitan solicitar turnos a través de plataformas digitales ni presentar una orden médica firmada para recibir la dosis. Solo basta con acreditar la condición de riesgo o la edad para que el personal de enfermería proceda con la aplicación en el acto.

Además, desde la Secretaría de Salud recordaron que la vacuna antigripal es perfectamente compatible con otras dosis del Calendario Nacional. Esto significa que, en una misma visita, el vecino puede aplicarse los refuerzos contra el neumococo o contra el COVID-19, optimizando su tiempo y garantizando una protección integral contra las patologías respiratorias más frecuentes de la temporada.

Los 7 centros habilitados para la vacunación en Ituzaingó

Para asegurar que cada barrio tenga un punto de atención cercano durante la vacunación en Ituzaingó, el municipio habilitó siete vacunatorios distribuidos estratégicamente. El horario general de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas, facilitando el acceso tanto para trabajadores como para familias.

Los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) disponibles son:

CAPS Villa Ángela: Udaondo 950. CAPS Gelpi: Gelpi 2156. CAPS San Alberto: Pringles 2770. CAPS Villa Las Naciones: Haití y Turquía. CAPS 17 de Octubre: Alsina esquina Del Pretal. CAPS Otharán: Zorrilla de San Martín 4249. CAPS Adultos Mayores: Fragio 57 (en este caso, el horario es de 8:00 a 15:00 hs).

Impacto práctico: ¿Por qué no debés esperar?

Involucrarse en la vacunación en Ituzaingó de manera temprana tiene un impacto práctico en la vida cotidiana: evita ausentismos laborales prolongados y, fundamentalmente, protege el entorno familiar. Al vacunarte, no solo cuidás tu salud, sino que cortás la cadena de contagios hacia personas que quizás no pueden recibir la dosis por motivos médicos específicos.

La gripe suele circular con mayor intensidad durante los meses más fríos. Dado que el cuerpo tarda aproximadamente dos semanas en generar los anticuerpos necesarios tras la aplicación, esperar a que el invierno se instale plenamente es un error táctico. La recomendación de los expertos es aprovechar la disponibilidad actual de stock en los CAPS para pasar una temporada invernal sin sobresaltos de salud.

La prevención es el acto de cuidado más simple y efectivo que tenemos a disposición. Si formás parte de los grupos de riesgo, acercate hoy mismo al centro de salud más cercano a tu domicilio y garantizá tu bienestar para el resto del año.

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