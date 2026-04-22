La política como fragmentación. La política en Morón ya no es una interna más: es la política como fragmentación de Morón, una dinámica que expone rupturas, tensiones y una disputa de poder que empieza a marcar el rumbo entrecortado hacia 2027 donde gobernar se hace cada día más y más difícil.

Lo que durante años funcionó como un esquema relativamente ordenado dentro del peronismo local hoy muestra fisuras visibles, con bloques que se parten, dirigentes que reacomodan posiciones y una lógica de conflicto que se vuelve estructural.

Lucas Ghi tiene el aparato, pero no le responde. Incluso colaboró a la política como fragmentación partiendo el bloque de concejales oficialistas.

Un bloque que se parte y un mapa que se reconfigura

El punto de inflexión más claro se dio tras la interna del Partido Justicialista de Morón, donde la lista encabezada por Claudio Román —con respaldo del intendente Lucas Ghi— se impuso con claridad. Lejos de cerrar la discusión, ese resultado terminó acelerando tensiones que ya venían acumulándose.

La aparición del bloque Partido Justicialista – Movimiento Derecho al Futuro marcó un quiebre concreto. Con nombres como Claudio Román, Vanina Moro y Agustín Ramponelli, el nuevo armado expone que la unidad formal del oficialismo es, en los hechos, cada vez más frágil. A eso se suma la presencia de Adrián Colonna, que complejiza aún más el mapa político local.

Martín Sabbatella apuesta a la unidad. Esta lanzado. Quiere volver a gobernar.

Interna abierta y liderazgos en tensión

Detrás de este escenario aparece con claridad la política como fragmentación, no solo como diagnóstico sino como forma de funcionamiento. El liderazgo de Lucas Ghi convive con otros espacios de peso como el de Martín Sabbatella.

En paralelo, la oposición también busca capitalizar el escenario. La Libertad Avanza, con referentes locales como Ariel Diwan y Analía Zapulla, intenta posicionarse en medio del desgaste del oficialismo, aprovechando cada señal de división.

Analía Zappulla, el gran cuadro político de La Libertad Avanza, espera tranquila su turno.

Gestión bajo presión

La política como fragmentación impacta de lleno en la gestión. Obras, seguridad, servicios y decisiones estratégicas empiezan a quedar atravesadas por la lógica de los equilibrios internos. Gobernar en este contexto implica negociar cada paso, medir costos y evitar rupturas mayores.

El riesgo es concreto: que la agenda política termine desplazando a la agenda de los vecinos. Cuando el eje pasa por sostener acuerdos internos, las respuestas a los problemas cotidianos pierden velocidad y claridad.

Ariel Diwan juega a destiempo. En ocasiones verbaliza expresiones poco adecuadas para su electorado. Pero sigue siendo el referente de La Libertad Avanza.

El camino a 2027 ya empezó

Aunque falten meses para el calendario electoral fuerte, en Morón la carrera ya está en marcha. Cada movimiento, cada ruptura y cada acuerdo parcial se lee en clave de acumulación de poder.

La política como fragmentación no aparece como un episodio pasajero, sino como el nuevo escenario sobre el que se va a construir la disputa que viene. Y en ese contexto, la pregunta ya no es solo quién tiene más fuerza hoy, sino quién va a poder ordenar ese tablero.

Porque mientras los espacios se dividen, negocian y se reconfiguran, en la calle el interrogante crece y se vuelve cada vez más directo: ¿quién arregla este bolonqui?