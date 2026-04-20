El tablero político de Morón rumbo a 2027 empieza a tomar forma, con un peronismo que conserva ventaja estructural pero enfrenta tensiones internas, y una oposición que puede volverse competitiva si logra unificarse. No hay candidaturas oficiales, pero sí nombres, movimientos y señales claras que permiten trazar un mapa preliminar de la disputa. En ese contexto, el tablero político de Morón ya muestra señales de una elección más abierta que en ciclos anteriores.

El peronismo: ventaja real, pero con disputa interna

Dentro del oficialismo, el nombre central es Lucas Ghi, actual intendente y principal figura del peronismo local. Su triunfo en la interna del PJ con amplio margen lo consolidó como conductor político del espacio, con respaldo territorial, gestión en marcha y alineamiento con la Provincia. Sin embargo, el tablero político de Morón no está cerrado.

El tablero político de Morón por ahora lo tiene a Lucas Ghi como principal referente ya que maneja la gestión y el aparato, ahora, qué pasa sino se aprueban las reelecciones indefinidas: tendrá que dejar el mandato

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Martín Sabbatella ya dejó trascender su intención de volver a competir por la intendencia, lo que reabre una histórica interna dentro del peronismo moronense. A esto se suman otros actores con peso propio como Martín Marinucci, que busca consolidar su espacio, y figuras emergentes como José María Ghi.

El tablero político de Morón: una parte importante lo lidera Martín Sabbatella que ya está lanzado. Quiere ordenar la fragmentación política

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En ese esquema también aparece Estefanía Franco, un nombre en crecimiento que empieza a posicionarse dentro del armado, con un perfil más técnico y territorial y potencial para jugar un rol en listas o en una eventual renovación dirigencial, lo que también impacta en el tablero político de Morón.

Estefanía Franco: el nombre que crece en silencio

En ese contexto, el caso de Estefanía Franco es representativo de una nueva generación que busca lugar dentro del peronismo local. Hoy no aparece como candidata principal, pero sí como una figura que puede escalar en el corto plazo si logra aumentar su nivel de conocimiento público y consolidar una construcción política propia. Su potencial radica en la inserción territorial, la proyección dentro del oficialismo y la posibilidad de integrar listas competitivas en un esquema de unidad, lo que podría modificar el tablero político de Morón en los próximos años.

En el tablero político de Morón esta instalada Estefanía Franco para jugar la intendencia, ¿lo permitirá el Partido Justicialista, todo el Movimiento al Futuro esta de acuerdo?

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El mapa de candidatos hoy

A continuación, el cuadro con los principales nombres que hoy están en el radar político y cómo se ordena el tablero político de Morón en términos de pertenencia partidaria:

1) Candidato Partido Lucas Ghi Unión por la Patria Martín Sabbatella Unión por la Patria Martín Marinucci Unión por la Patria José María Ghi Unión por la Patria Estefanía Franco Unión por la Patria Ariel Diwan La Libertad Avanza Analía Zappulla La Libertad Avanza Leandro Ugartemendia PRO / JxC

Los candidatos en Morón 2027 empiezan a definirse con un mapa político donde el peronismo concentra la mayor cantidad de nombres, mientras La Libertad Avanza y el PRO buscan consolidar sus referentes. En este punto, el tablero político de Morón sigue siendo dinámico y dependerá de alianzas, internas y del contexto nacional.

Martín Marinucci, el hombre del Frente Renovador en Morón. Hace cuatro años que por otras responsabilidades no pisa el distrito.

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La oposición: el factor que puede cambiar todo

Del otro lado, el escenario es más incierto pero no menos relevante. El principal referente libertario es Ariel Diwan, quien ya mostró competitividad electoral y podría capitalizar un contexto nacional favorable a ese espacio. También aparece Analía Zappulla, vinculada a sectores duros del discurso opositor, con potencial para crecer en un distrito donde la inseguridad es una de las principales preocupaciones. Por su parte, el espacio de Juntos por el Cambio —hoy en redefinición— tiene como referencia a Leandro Ugartemendia, aunque su proyección dependerá en gran medida de si hay alianza o competencia directa con La Libertad Avanza, algo que puede reconfigurar completamente el tablero político de Morón.

Ariel Diwan fue el primer candidato a intendente de La Liberta Avanza en 2023. Perdió por 30 puntos frente a Nuevo Encuentro. ¿Se vuelve a presentar?

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Tres escenarios que definen la elección

Más allá de los nombres, la elección de 2027 en Morón se va a definir por la arquitectura política que ordene el tablero político de Morón: A) peronismo unificado con oposición fragmentada, escenario que favorece al oficialismo; B) peronismo dividido con oposición unificada, que abre una elección competitiva o desfavorable para el PJ; C) crecimiento fuerte del voto libertario, que introduce un nivel alto de incertidumbre y volatilidad electoral.

Analía Zappulla, dentro del tablero político de Morón batalla desde muy joven. Se trata de un cuadro que siempre tuvo intenciones.

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Un distrito competitivo y sin dueño

Morón dejó de ser un distrito previsible. El peronismo parte con ventaja, pero no tiene garantizado el triunfo. La oposición, fragmentada, aún no logra consolidar una alternativa clara, pero si logra ordenarse puede equilibrar la balanza. Con nombres instalados, figuras emergentes y un contexto nacional que será determinante, el tablero político de Morón ya entró en movimiento y la elección de 2027 empezó a jugarse.

Leandro Ugartemendia esta alejado de la política, pero eso no significa que vuelva encabezando una boleta.

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Morón 2027: qué pasa si Ghi no puede reelegir y cómo impacta en el tablero político

El tablero político de Morón entra en una zona de máxima incertidumbre si Lucas Ghi no es habilitado para la reelección en 2027. La eventual imposibilidad del actual intendente de competir no es un dato menor: implica un cambio estructural en la dinámica electoral y en el equilibrio de fuerzas dentro del distrito. En ese escenario, el tablero político de Morón deja de tener un orden previsible y pasa a una etapa de reconfiguración abierta.

El peronismo pierde su principal ancla electoral

Sin Lucas Ghi en la boleta, el oficialismo enfrenta un problema central: la ausencia de un candidato con volumen electoral consolidado. Hasta ahora, el tablero político de Morón se organizaba en torno a su figura, con una gestión en curso, estructura territorial y respaldo provincial que le daban ventaja competitiva.

La salida de ese eje genera un efecto inmediato: el peronismo deja de ser un bloque ordenado y se expone a una interna que puede redefinir liderazgos. En ese contexto, el tablero político de Morón se vuelve más volátil y menos controlable para el oficialismo.

Los nombres que emergen en la interna

Ante ese vacío, comienzan a perfilarse distintos actores dentro del peronismo. Martín Sabbatella aparece como el dirigente con mayor experiencia y capacidad de disputar la candidatura, con estructura propia y trayectoria en el distrito. Su eventual regreso a la contienda reconfiguraría el tablero político de Morón desde adentro del oficialismo.

También se posiciona Martín Marinucci, con el respaldo del Frente Renovador y capacidad de negociación en un escenario de acuerdos. A la par, emergen figuras de renovación como José María Ghi y Estefanía Franco, que podrían crecer si el espacio decide avanzar hacia un recambio generacional.

José María Ghi, puede ser el sucesor de su hermano sino hay reelección

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Sin embargo, hay un dato clave: ninguno de estos nombres, hoy, tiene el nivel de síntesis que supo construir Ghi. Por eso, el tablero político de Morón se fragmenta en múltiples líneas internas.

La oposición gana terreno

La posible salida de Ghi no solo impacta en el oficialismo. También fortalece a la oposición. En particular, Ariel Diwan aparece como el principal beneficiado en términos de competitividad electoral, en un contexto donde el voto libertario ya demostró peso propio en el distrito.

A su vez, sectores vinculados a la seguridad como los que representa Analía Zappulla pueden capitalizar el malestar social en uno de los temas más sensibles del conurbano. En este escenario, el tablero político de Morón deja de tener un claro favorito y se equilibra.

Tres escenarios posibles

Con este nuevo contexto, se abren tres escenarios que pueden definir la elección y reordenar el tablero político de Morón: A) unidad del peronismo detrás de un candidato fuerte, lo que le permitiría sostener competitividad; B) interna abierta y fragmentación, que debilitaría al oficialismo frente a una oposición más ordenada; C) aparición de una figura de síntesis o outsider, capaz de captar voto independiente y alterar el equilibrio general.

Un punto de inflexión para 2027

La eventual imposibilidad de reelección de Lucas Ghi marca un antes y un después. Hasta ahora, el tablero político de Morón tenía un eje claro; sin ese eje, el escenario se vuelve incierto y competitivo. El peronismo pierde centralidad automática, la oposición gana margen y la elección se abre como no ocurría en años.

En definitiva, si Ghi no compite, el tablero político de Morón entra en una fase de redefinición total, donde ya no hay dueños claros del resultado y cada movimiento puede ser determinante rumbo a 2027.

¿Puede ganar La Libertad Avanza en Morón en 2027?

La posibilidad de que La Libertad Avanza gane en Morón en 2027 ya no es una hipótesis lejana, pero tampoco un escenario consolidado. Hoy se mueve en un terreno intermedio: tiene condiciones para competir, pero necesita que se alineen varios factores para transformarse en una alternativa real de poder. En ese marco, el tablero político de Morón empieza a mostrar un equilibrio más frágil que en elecciones anteriores.

Un piso electoral que ya existe

El espacio libertario no parte de cero. En 2023 logró construir un caudal de votos significativo en el distrito, lo que le permitió instalarse como tercera fuerza con proyección. Con una figura visible como Ariel Diwan, el tablero político de Morón incorpora un actor que ya no puede ser subestimado y que podría crecer si logra consolidar su base.

La clave: no es solo crecer, es cómo crecen

Para que La Libertad Avanza pase de competitivo a ganador, necesita algo más que sumar votos propios. El punto central es cómo se ordena el resto del sistema político. En ese sentido, el tablero político de Morón se define por tres variables determinantes: A) una eventual unificación opositora que potencie el voto no peronista; B) el nivel de cohesión o fragmentación del peronismo local; C) el impacto del contexto nacional sobre el electorado del conurbano.

El factor Ghi y la interna peronista

La situación de Lucas Ghi es central. Si el actual intendente compite, el oficialismo mantiene una ventaja estructural. Pero si no es habilitado o se abre una interna fuerte con dirigentes como Martín Sabbatella, el tablero político de Morón pierde su eje de ordenamiento y se vuelve más competitivo. En ese escenario, el crecimiento libertario encuentra un terreno más favorable.

Seguridad y voto independiente

Uno de los puntos donde el espacio libertario puede crecer es en la agenda de seguridad, una de las principales preocupaciones del distrito. Referentes como Analía Zappulla representan ese enfoque más duro, capaz de captar voto independiente y sectores desencantados. Si logra capitalizar ese malestar, el tablero político de Morón podría inclinarse hacia una elección más abierta.

Los límites que aún persisten

Sin embargo, no todo es crecimiento. La Libertad Avanza enfrenta obstáculos concretos: menor estructura territorial que el peronismo, dependencia del clima político nacional y riesgo de fragmentación opositora. Sin resolver esos puntos, el tablero político de Morón tiende a volver a favorecer al oficialismo.

Tres escenarios posibles

De cara a 2027, el resultado dependerá de cómo se ordene el tablero político de Morón: A) peronismo unificado con oposición dividida, escenario que mantiene ventaja oficialista; B) peronismo debilitado y sin liderazgo claro, que abre una elección pareja; C) oposición unificada con crecimiento libertario, el único escenario donde La Libertad Avanza tiene chances concretas de imponerse.

Una elección que ya empezó

Morón dejó de ser un distrito previsible. La irrupción libertaria, sumada a las tensiones internas del peronismo y la reconfiguración opositora, configura un escenario nuevo. Hoy, La Libertad Avanza puede ganar, pero no depende solo de sí misma. Todo indica que el tablero político de Morón ya entró en una fase de disputa abierta donde cada movimiento puede definir el resultado final en 2027.

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