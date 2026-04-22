Formación Profesional en Ituzaingó: 2 cursos clave con certificado oficial

La nueva oferta de Formación Profesional en Ituzaingó surge como una respuesta estratégica y urgente para los residentes del distrito en un contexto donde la actualización de habilidades es, hoy más que nunca, la diferencia entre conseguir un empleo o quedar fuera de competencia.

El Gobierno Municipal, a través de su Secretaría de Desarrollo Productivo, habilitó el registro para cursos presenciales y gratuitos que buscan atacar dos áreas críticas: la alfabetización digital y la atención al cliente internacional. La relevancia de este anuncio reside en que ambas propuestas otorgan certificación oficial, un respaldo indispensable para robustecer cualquier currículum.

La Formación Profesional en Ituzaingó le permite al vecino adquirir competencias técnicas en apenas dos encuentros intensivos o a través de un programa cuatrimestral de idiomas, sin tener que invertir en institutos privados.

Las capacitaciones de esta Formación Profesional en Ituzaingó están diseñadas específicamente para responder a las demandas del sector productivo local y regional. Al enfocarse en herramientas de oficina y comunicación en portugués, el municipio busca que los buscadores de empleo cuenten con el «know-how» necesario para cubrir vacantes en el creciente polo gastronómico y corporativo de la zona oeste.

Operador de PC: el curso intensivo para dominar la oficina

Una de las propuestas más dinámicas de la Formación Profesional en Ituzaingó es el taller intensivo de Operador de PC. En un mundo donde el correo electrónico y los procesadores de texto son la base de cualquier puesto administrativo, este curso se presenta en dos encuentros fundamentales. El primer módulo se dictará el lunes 27 de abril, de 10:00 a 12:00 horas, centrándose en conocimientos básicos de informática y el manejo profesional del e-mail, una herramienta que sigue siendo el estándar de comunicación empresarial.

El segundo encuentro de esta Formación Profesional en Ituzaingó tendrá lugar el lunes 4 de mayo en el mismo horario. Allí, los estudiantes profundizarán en el uso de Microsoft Word y otras aplicaciones informáticas esenciales. Este formato comprimido es ideal para quienes necesitan una validación técnica rápida pero efectiva, permitiendo que en menos de diez días el vecino sume una nueva capacidad a su perfil profesional.

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Portugués para hotelería y gastronomía: el idioma del turismo

Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Productivo ofrece una formación de largo aliento: Portugués en Hotelería y Gastronomía – Nivel 1. Este curso, que inicia el 27 de abril y se extiende hasta el 20 de noviembre, se dictará los lunes y viernes de 17:00 a 19:00 horas. Su objetivo es claro: preparar a los trabajadores para recibir al turismo internacional con una comunicación eficaz y profesional.

El programa de Formación Profesional en Ituzaingó en esta área se enfoca en el vocabulario técnico del rubro. Los alumnos aprenderán a desarrollar diálogos, gestionar reservas y brindar atención al cliente en portugués, tanto de forma oral como escrita. En una zona que busca posicionarse como referente del turismo gastronómico, dominar el idioma del principal socio comercial de Argentina es una ventaja competitiva de primer orden.

Requisitos de inscripción y lugar de atención presencial

Para acceder a estas vacantes, el Municipio ha establecido requisitos mínimos pero estrictos para garantizar la transparencia del proceso. El programa de Formación Profesional en Ituzaingó está dirigido exclusivamente a personas mayores de 18 años que busquen mejorar sus condiciones de empleabilidad. Dado que los cupos suelen agotarse rápidamente debido a la gratuidad y la calidad de los docentes, se recomienda a los interesados no demorar el trámite.

A diferencia de otras gestiones, la inscripción es exclusivamente presencial. Los vecinos deben acercarse a la Dirección de Empleo y Capacitación, ubicada en la calle Fragio 183. Es condición indispensable presentarse con el DNI original y una fotocopia del mismo para completar el legajo que permitirá, al finalizar la cursada, la emisión del certificado oficial correspondiente.

Impacto en la empleabilidad local y el sector privado

Este ciclo de formación no ocurre en el vacío. Existe una articulación constante entre la Secretaría de Desarrollo Productivo y las empresas del sector privado de la región. Al capacitar a los vecinos en estas áreas específicas, el municipio genera una bolsa de trabajo calificada que resulta atractiva para las industrias y comercios que buscan personal que no requiera un entrenamiento básico desde cero.

Para el buscador de empleo, contar con un certificado de Formación Profesional en Ituzaingó funciona como una garantía de calidad ante un reclutador. Demuestra no solo el conocimiento técnico adquirido, sino también el compromiso del postulante por mantenerse actualizado y participar de los espacios de formación que ofrece su comunidad.

Datos clave para tu inscripción esta semana

Si estás planeando mejorar tu perfil laboral este año, estas son las coordenadas que tenés que agendar para no quedar afuera de la convocatoria 2026 de la Formación Profesional en Ituzaingó:

Lugar de inscripción: Dirección de Empleo y Capacitación (Fragio 183, Ituzaingó).

Dirección de Empleo y Capacitación (Fragio 183, Ituzaingó). Documentación: DNI original y fotocopia.

DNI original y fotocopia. Costo: Totalmente gratuito.

Totalmente gratuito. Operador de PC: Lunes 27/04 y 04/05 (10 a 12 hs).

Lunes 27/04 y 04/05 (10 a 12 hs). Portugués: Lunes y viernes (17 a 19 hs) desde el 27/04.

Lunes y viernes (17 a 19 hs) desde el 27/04. Certificación: Oficial y gratuita al finalizar la cursada.

La educación para el trabajo es el motor que mueve a la ciudad. Aprovechar estas herramientas de Formación Profesional en Ituzaingó es una decisión estratégica para quienes entienden que el conocimiento es la única moneda que no pierde valor. Inscribite hoy y asegurá tu lugar en la nueva economía del conocimiento de la zona oeste.

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