La educación se ha convertido en la herramienta más eficaz para mejorar la calidad de vida en la longevidad. Los nuevos talleres para adultos mayores en el Centro Regional Universitario de Ituzaingó (CRUI) abren sus inscripciones en un momento crítico, donde la digitalización forzada y las estafas virtuales acechan a los sectores más vulnerables.

Gracias a un convenio estratégico entre el Municipio y PAMI, docentes de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) dictarán talleres para adultos mayores que van desde el manejo de homebanking hasta la estimulación cognitiva avanzada. Esta relevancia hoy es total: no se trata solo de cursos recreativos, sino de formación universitaria que otorga certificados oficiales y busca integrar a los jubilados en la sociedad del conocimiento. Para el lector, el impacto práctico es inmediato: asegurar un cupo antes del 24 de abril permite acceder a una red de contención académica y social que previene el aislamiento y fortalece la autonomía personal.

La cursada de los talleres para adultos mayores, que inicia el lunes 27 de abril, combina la presencialidad en la sede de Los Pozos y Gelpi con modalidades virtuales. Esta flexibilidad permite que incluso aquellos con movilidad reducida puedan participar de la oferta formativa, garantizando que el acceso al saber no tenga barreras físicas ni económicas.

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Educación financiera y prevención de fraudes: una prioridad urgente

Uno de los pilares de estos talleres para adultos mayores es el curso de «Educación financiera y fraudes». Ante el aumento sostenido de denuncias por estafas telefónicas y virtuales dirigidas a jubilados, esta capacitación se vuelve una advertencia necesaria. Los lunes y miércoles de 11:00 a 13:00 hs, los afiliados podrán aprender a identificar maniobras sospechosas y a gestionar sus ahorros de forma segura.

El conocimiento técnico sobre cómo operan las aplicaciones bancarias y qué datos nunca deben compartirse es la mejor defensa frente al cibercrimen. Al empoderar al adulto mayor con herramientas financieras, el programa UPAMI no solo educa, sino que protege el patrimonio y la tranquilidad mental de miles de vecinos de Ituzaingó y Morón a través de sus talleres para adultos mayores.

Inclusión digital en dos niveles: terminando con la brecha

La oferta presencial de los talleres para adultos mayores se refuerza con los cursos de «Inclusión digital», divididos en niveles inicial y avanzado. Estas capacitaciones, dictadas los martes y jueves, están diseñadas para que los asistentes pierdan el miedo a los dispositivos inteligentes y aprendan a utilizar herramientas cotidianas como WhatsApp, redes sociales y aplicaciones de gestión estatal.

El dominio de la tecnología es hoy un requisito básico para la integración social. Participar en estos talleres para adultos mayores en Ituzaingó permite que el abuelo o la abuela dejen de depender de terceros para realizar trámites o comunicarse con sus familias, recuperando un sentido de independencia que es vital para su autoestima y bienestar psicológico.

Salud mental y vínculos: inteligencia emocional y risas

No todo es tecnología; el bienestar emocional ocupa un lugar central en la propuesta 2026. El «Taller de risas» (presencial los miércoles) y los cursos virtuales de «Inteligencia emocional y los vínculos» proponen un espacio de reflexión sobre la etapa de la vida que atraviesan. En estos encuentros se trabajan las habilidades sociales y la gestión de las emociones, fundamentales para atravesar duelos o cambios en la dinámica familiar.

Asimismo, los talleres de «Estimulación cognitiva», disponibles en tres niveles (inicial, intermedio y avanzado), funcionan como un gimnasio para el cerebro. A través de ejercicios específicos, se busca mantener la agilidad mental, mejorar la memoria y prevenir el deterioro cognitivo, transformando la prevención en una actividad placentera y compartida.

Requisitos y plazos para la inscripción oficial

Para asegurar una vacante en estos talleres para adultos mayores, los interesados deben cumplir con un único requisito: ser afiliados a PAMI. El proceso de inscripción es digital, aunque el Municipio ofrece asistencia presencial para quienes encuentren dificultades en la plataforma.

Fecha límite: Hasta el 24 de abril (o hasta agotar cupos).

Hasta el 24 de abril (o hasta agotar cupos). Inicio de clases: Lunes 27 de abril de 2026.

Lunes 27 de abril de 2026. Documentación: Número de afiliado de PAMI y DNI.

Número de afiliado de PAMI y DNI. Lugar de informes: Centro Regional Universitario (Los Pozos y Gelpi, Ituzaingó).

Centro Regional Universitario (Los Pozos y Gelpi, Ituzaingó). Teléfonos de contacto: 2120-5700 o 11-6926-1388.

Resumen de la oferta formativa UPAMI 2026

La grilla de horarios de los talleres para adultos mayores ha sido pensada para no colisionar con otras actividades, permitiendo incluso la inscripción en más de un taller:

Presenciales:

Sabiduría en acción

Jueves de 14:00 a 16:00 hs

LINK DE INSCRIPCIÓN



Jueves de 14:00 a 16:00 hs Taller de risas

Miércoles de 14:30 hs a 16:30 hs

LINK DE INSCRIPCIÓN



Miércoles de 14:30 hs a 16:30 hs Educación financiera y fraudes

Lunes y miércoles de 11:00 a 13:00 hs

LINK DE INSCRIPCIÓN



Lunes y miércoles de 11:00 a 13:00 hs Inclusión digital – inicial

Martes y jueves de 10:00 a 12:00 hs

LINK DE INSCRIPCIÓN



Martes y jueves de 10:00 a 12:00 hs Inclusión digital – avanzado

Martes y jueves de 12:30 a 14:30 hs

LINK DE INSCRIPCIÓN

Virtuales:

La integración entre el Municipio de Ituzaingó, PAMI y la UNLaM asegura que los talleres para adultos mayores mantengan un estándar de calidad universitaria. Es una oportunidad histórica para que los afiliados vuelvan a las aulas, se desafíen a sí mismos y demuestren que nunca es tarde para aprender algo nuevo y certificarlo oficialmente.

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