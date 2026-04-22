Visita guiada en Morón: 85 días en Malvinas contados por un protagonista

El próximo sábado 2 de mayo, el Museo Nacional de Aeronáutica (MNA) será sede de una visita guiada de alto impacto emocional: «Mis 85 días en Malvinas».

La visita guiada estará encabezada por el Comodoro VGM (R) Luis Longar, quien fuera piloto de los legendarios helicópteros Bell 212 durante la guerra de 1982. Esta cita es relevante ahora porque permite acceder a un testimonio directo y sin filtros sobre la logística, el riesgo y la valentía en el Atlántico Sur, en un contexto donde la preservación de la memoria soberana es una prioridad cultural. Para el lector, el impacto práctico es la oportunidad de recorrer los hangares históricos de Morón no solo viendo las máquinas, sino escuchando la voz de quien las operó en condiciones extremas de combate.

La visita guiada, que comenzará a las 11:30 horas, se presenta como una experiencia inmersiva. El Comodoro Longar compartirá sus vivencias sobre las misiones de búsqueda y salvamento, el traslado de heridos y la operación bajo fuego enemigo, transformando la fría estructura de las aeronaves en relatos humanos de supervivencia y profesionalismo militar.

El rol del Bell 212: el ángel de la guarda en las islas

Durante la visita guiada, los asistentes podrán conocer de cerca el rol crítico que cumplieron los helicópteros Bell 212 de la Fuerza Aérea Argentina. Estas aeronaves fueron fundamentales para mantener la conexión entre los distintos puntos estratégicos de las islas, operando en un clima hostil y con una superioridad aérea británica que obligaba a vuelos rasantes de altísimo peligro.

Longar, con sus «85 días en Malvinas», representa a ese grupo de aviadores que no solo combatieron, sino que salvaron vidas. Su relato permite entender la dimensión técnica de volar una máquina de origen civil adaptada para la guerra, y cómo la pericia de los pilotos argentinos logró proezas que hoy son estudiadas en academias militares de todo el mundo.

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Una experiencia educativa y cultural en la Base de Morón

El Museo Nacional de Aeronáutica no es un espacio de exhibición pasiva. La modalidad de esta visita guiada busca romper la barrera entre el objeto histórico y el ciudadano. Al contar con un Veterano de Guerra de Malvinas (VGM) como guía, el museo cumple su función de resguardar el patrimonio inmaterial: los recuerdos y las lecciones de nuestra historia reciente.

Ubicado en Av. Eva Perón 2200, el predio ofrece el marco ideal para este encuentro. En la visita guiada, los asistentes podrán caminar entre aviones de combate, transportes y helicópteros, mientras el Comodoro Longar desglosa los operativos de los que formó parte. Es una advertencia necesaria para los interesados: este tipo de encuentros suelen agotar rápidamente el espacio disponible debido a la profundidad de los testimonios compartidos.

Por qué asistir a «Mis 85 días en Malvinas»

Asistir a esta charla abierta es mucho más que un paseo de fin de semana. Es una lección de soberanía. El relato de Luis Longar abarca desde la llegada a las islas hasta el fin del conflicto, incluyendo el regreso y la reconstrucción de la identidad de los veteranos en la sociedad. Para las nuevas generaciones, es una oportunidad única de preguntar y entender el conflicto de Malvinas fuera de los libros de texto escolares.

La visita guiada del 2 de mayo se perfila como uno de los eventos culturales más importantes del mes en la región oeste. Morón, con su rica tradición aeronáutica, vuelve a ser el epicentro de la memoria nacional, permitiendo que la comunidad se acerque a sus héroes en un ambiente de respeto y aprendizaje mutuo.

Datos clave para planificar tu visita al museo

Para garantizar una buena experiencia en la visita guiada, los organizadores recomiendan asistir con tiempo para recorrer las demás muestras del museo antes o después de la charla del Comodoro Longar. El MNA cuenta con una de las colecciones más importantes de Sudamérica, y la charla de este sábado es el complemento perfecto para entender la evolución de la tecnología aérea nacional.

¿Cuándo?: Sábado 2 de mayo.

Sábado 2 de mayo. ¿Horario?: 11:30 hs.

11:30 hs. ¿Dónde?: Museo Nacional de Aeronáutica (Av. Eva Perón 2200, Morón).

Museo Nacional de Aeronáutica (Av. Eva Perón 2200, Morón). Protagonista: Comodoro VGM (R) Luis Longar.

Comodoro VGM (R) Luis Longar. Temática: Relatos de misiones en helicópteros Bell 212 en 1982.

Impacto en la memoria colectiva y la identidad nacional

Eventos como esta visita guiada refuerzan el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Escuchar a un piloto que operó en Malvinas humaniza el conflicto y pone en valor el sacrificio realizado por los combatientes. El Museo de Morón sigue siendo el guardián de estas historias, asegurando que el eco de los motores de 1982 no se apague con el tiempo.

La entrada al museo, visita guiada, y la participación en la charla permiten que el público se apropie de su historia. En un mundo cada vez más digital, el contacto directo con los protagonistas de los hitos nacionales ofrece una perspectiva de realidad y pertenencia que es fundamental para la construcción de una identidad argentina sólida y orgullosa de sus defensores.

La visita guiada es en la Base Aérea de Morón es una invitación a la reflexión y al honor. No te pierdas la oportunidad de escuchar a quien voló sobre las islas y fue testigo presencial de la épica del Atlántico Sur. Este sábado, la historia no se lee, se escucha de boca de sus propios protagonistas.

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