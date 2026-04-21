La Copa Argentina confirmó el esquema de venta de entradas para el partido de la Copa Argentina por los 16avos de final entre Deportivo Morón y Midland, que se jugará el miércoles 22 de abril de 2026 a las 21:15 en el estadio de Temperley. En este contexto, la Copa Argentina vuelve a posicionarse como una competencia clave para los equipos del ascenso.

Acá te dejamos los dos goles frente Colón en el Francisco Urbano ✅​✅​✅​👇:

Que veas nuestros videos hasta el final nos ayuda mucho, que les del Like más, que te suscribas un montón e incluso que dejes tu comentario. Contamos con vos. Gracias! 💘

📲 Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Días, horarios y modalidad de compra en la Copa Argentina

La venta de entradas para la Copa Argentina se realizará de manera presencial en las boleterías del Estadio Nuevo Francisco Urbano, con el siguiente cronograma: A) martes 21 de abril de 2026, de 13:00 a 20:00; B) miércoles 22 de abril de 2026, de 11:00 a 18:00. La organización de la Copa Argentina dispuso este esquema para ordenar la demanda en un partido de alta convocatoria dentro de la Copa Argentina.

Los valores de las entradas para este encuentro de la Copa Argentina fueron establecidos de la siguiente manera: A) entrada general $55.000; B) menores $45.000; C) platea $75.000. Estos precios de la Copa Argentina se ubican dentro de los parámetros actuales del fútbol argentino.

Desde la organización de la Copa Argentina se aclaró que los tickets para la Copa Argentina podrán adquirirse únicamente mediante pago en efectivo o con tarjeta de débito Visa, una modalidad habitual en la Copa Argentina.

Morón viene de ganarle a Colón y recuperar la punta y ahora va por la Copa Argentina

📲 Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Por qué la Copa Argentina permite solo efectivo y débito Visa

La limitación en los medios de pago en la Copa Argentina responden a una decisión operativa de la organización de la Copa Argentina. A) Por un lado, la Copa Argentina suele trabajar con redes específicas de cobro que priorizan débito Visa; B) además, en la Copa Argentina el débito garantiza acreditación inmediata y reduce riesgos de rechazo o fraude; C) finalmente, en la Copa Argentina muchas boleterías no cuentan con infraestructura para múltiples medios de pago.

Midland es un buen rival. Morón tendrá que estar preparado para salir aireoso de la Copa Argentina.

📲 Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Cómo se ubican los precios de la Copa Argentina en el contexto actual

En el contexto del fútbol argentino, los valores de la Copa Argentina muestran una tendencia en línea con otros torneos. En partidos de Primera División, los precios suelen ubicarse entre los $80.000 y $120.000, mientras que en encuentros de alta demanda —como los de la Selección Argentina— pueden escalar muy por encima de ese rango.

En ese escenario, la platea de $75.000 fijada para este partido de la Copa Argentina se posiciona levemente por debajo del promedio general, aunque en línea con los valores habituales de la Copa Argentina y del ascenso.

Frente a Colón y de cara a al Copa Argentina, Morón pudo dar el grito de un triunfo contundente

📲 Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Quién se queda con la recaudación en la Copa Argentina

A diferencia de los partidos de liga, en la Copa Argentina la recaudación de la Copa Argentina no queda en manos de los clubes. El dinero de la Copa Argentina es administrado por la organización de la Copa Argentina, que lo destina a cubrir costos operativos de la Copa Argentina como estadio, seguridad y logística.

En ese esquema de la Copa Argentina, tanto Deportivo Morón como Midland no perciben directamente lo recaudado en la Copa Argentina, sino que reciben premios económicos establecidos por la Copa Argentina.

Por qué la Copa Argentina se juega en Temperley

La sede de la Copa Argentina fue definida por la organización de la Copa Argentina bajo criterios de A) neutralidad; B) seguridad; C) capacidad; D) disponibilidad. Por eso, la Copa Argentina no se disputa ni en Morón ni en Midland.

La elección de Temperley como sede de la Copa Argentina responde a esa lógica de la Copa Argentina, priorizando un estadio neutral para la Copa Argentina.

Canje para personas con discapacidad en la Copa Argentina

También se informó que el canje de entradas para la Copa Argentina destinado a personas con discapacidad se realizará el miércoles 22 de abril de 2026 de 11:00 a 17:00, debiendo asistir con DNI y Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La Copa Argentina espera una importante concurrencia, por lo que se recomienda asistir con anticipación para este partido de la Copa Argentina, una nueva cita clave de la Copa Argentina para los equipos del Oeste.

Deportivo Morón dio un golpe: resumen con foco en la Copa Argentina

El equipo está aceitado para enfrentar a Midland por la Copa Argentina

📲 Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Deportivo Morón consiguió un triunfo contundente al vencer 2 a 0 a Colón en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, en un partido donde mostró autoridad y eficacia. El equipo de Walter Otta dominó desde el inicio y logró ponerse en ventaja con un gol de Franco Fagundez, que abrió el camino a una victoria clave.

El desarrollo del encuentro se terminó de inclinar cuando Colón sufrió una expulsión, lo que le permitió a Morón manejar los tiempos del partido con mayor tranquilidad. En el segundo tiempo, Ezequiel Bulacio marcó el 2 a 0 definitivo, sellando un resultado que reflejó lo ocurrido en el campo.

Con este triunfo, Deportivo Morón no solo sumó tres puntos fundamentales en la Primera Nacional, sino que además llega fortalecido en lo anímico de cara a su próximo desafío en la Copa Argentina, donde enfrentará a Midland en un cruce que genera expectativa en el Oeste.

El rendimiento mostrado ante Colón posiciona a Morón como un equipo competitivo, que buscará trasladar este buen momento a la Copa Argentina, una competencia que representa una gran oportunidad para seguir creciendo y medirse en un escenario de mayor visibilidad.

Si la Primera Nacional es dura, ni hablar de la Copa Argentina. Pero Morón viene haciendo un excelente papel.

📲 Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó