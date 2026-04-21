Akerman, exfutbolista profesional, se sumó al equipo de trabajo de la Senadora Mónica Macha en una movida sin precedentes capitalizando hombres y mujeres de Morón a su alrededor.

Akerman, el exfutbolista profesional comienza a consolidar su desembarco en la política bonaerense de la mano de Mónica Macha, en un movimiento que combina territorialidad, deporte y proyección legislativa. La dirigente de Nuevo Encuentro avanza en la construcción de equipos técnicos con anclaje real en los distritos, y en ese esquema aparece el nombre del exdelantero de Deportivo Morón.

Quién es Mónica Macha y qué busca en el área deportiva

La figura de Mónica Macha no es nueva en la política del conurbano. Psicóloga social y diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, construyó su trayectoria dentro de Nuevo Encuentro, el espacio liderado por Martín Sabbatella, con fuerte base en Morón. Desde el Congreso de la Nación Argentina, se especializó en políticas de género, salud mental y derechos humanos.

En este nuevo esquema, su objetivo es ampliar esa agenda hacia el deporte como política pública estratégica, entendiendo su impacto en la inclusión social, la prevención de violencias y la reconstrucción del tejido comunitario.

Akerman, exfutbolista profesional, en el armado político-deportivo

En ese contexto, Akerman, el exfutbolista profesional fue convocado para integrar equipos de trabajo vinculados al Senado bonaerense, con la tarea de aportar conocimiento territorial y experiencia directa en el deporte federado. La reunión donde se formalizó este acercamiento también contó con la presencia de José María Vittorio, referente nacional del Frente de Deportes de Nuevo Encuentro.

El objetivo es claro: traducir la experiencia de campo en políticas concretas que impacten en clubes de barrio, ligas locales y espacios comunitarios.

Akerman, exfutbolista profesional, Macha y José María Vittorio iniciando el trabajo de deporte con inclusión

De Deportivo Morón al trabajo institucional

El recorrido de Akerman, el exfutbolista profesional tiene un punto central en su identificación con Deportivo Morón, donde dejó una huella deportiva que hoy se transforma en capital político. Pero su perfil no se limita a la cancha: en los últimos años también desarrolló tareas en espacios comunitarios como el Gorki Grana, consolidando un vínculo directo con el territorio.

Ese tránsito entre deporte profesional y trabajo social es lo que explica su incorporación a un esquema que busca evitar diagnósticos abstractos y avanzar en políticas aplicables.

Una estrategia con anclaje local y proyección provincial

La construcción que impulsa Mónica Macha combina distintos perfiles: A) dirigentes políticos con experiencia legislativa; B) referentes territoriales como José María Vittorio; C) figuras del deporte como Akerman, el exfutbolista profesional. La lógica es integrar miradas para diseñar políticas públicas más efectivas.

En ese entramado, la presencia de Akerman refuerza la idea de que el deporte puede ser una herramienta central en la agenda pública, no solo como actividad recreativa sino como eje de inclusión y organización social en distritos como Morón y en toda la provincia.

El desafío: transformar experiencia en políticas concretas

El desembarco de Akerman, el exfutbolista profesional abre ahora una etapa distinta: la de la gestión. El desafío será convertir su recorrido deportivo y territorial en iniciativas legislativas y programas sostenibles en el tiempo.

Con el respaldo político de Mónica Macha y la estructura de Nuevo Encuentro, el exjugador comienza a transitar un camino donde la pelota queda de lado, pero el juego —esta vez político— recién empieza.

Akerman, exfutbolista profesional, comienza a consolidar un nuevo perfil vinculado a la gestión y al diseño de políticas públicas con eje en el deporte. Su desembarco en un equipo del Senado bonaerense abre una etapa distinta, en la que su experiencia dentro de la cancha busca trasladarse al plano institucional, con foco en el impacto social.

En ese sentido, Akerman, exfutbolista profesional, aporta no solo conocimiento del deporte competitivo, sino también una mirada territorial construida a lo largo de años en Deportivo Morón, donde su vínculo con la comunidad fue constante. Esa cercanía con clubes de barrio, espacios de formación y realidades sociales diversas aparece como uno de los principales activos para su nuevo rol.

Si bien no hay una función formal definida, Akerman, exfutbolista profesional, podría desempeñar tareas vinculadas a la articulación entre instituciones deportivas y el Estado, la promoción de programas de inclusión y el fortalecimiento de redes comunitarias. En un contexto donde el deporte vuelve a discutirse como herramienta de contención, su figura se inscribe en una lógica que busca recuperar el valor social de estas prácticas.

Además, Akerman, exfutbolista profesional, se suma a un esquema que intenta ampliar la agenda deportiva más allá de lo competitivo, incorporando dimensiones educativas, sociales y culturales en el diseño de políticas públicas.

Récords de Damián Akerman en Deportivo Morón

Damián Akerman, exfutbolista profesional consolidó su leyenda en Deportivo Morón con cifras únicas en el ascenso argentino. Acá todos los números de Akerman en Morón: goleador histórico, líder en presencias y símbolo absoluto.

Dato Información 1) Goles totales Máximo goleador histórico con cerca de 160 goles 2) Partidos jugados Jugador con más presencias: alrededor de 431 partidos 3) Promedio de gol Aproximadamente 0,36 goles por partido 4) Etapas en el club Cinco ciclos distintos en Morón 5) Título más importante Campeón B Metropolitana 2016/17 (ascenso) 6) Goles en liga Más de 130 goles solo en torneos de liga 7) Récord histórico Lidera goles + partidos (doble récord absoluto) 8) Diferencia con otros goleadores Le saca más del doble al segundo en la tabla histórica

Los números de Damián Akerman en Deportivo Morón no admiten discusión: es el máximo referente estadístico y simbólico del club. Su doble récord de goles y partidos lo ubica en un lugar único dentro de la historia del ascenso argentino. Una marca que, por volumen y distancia con el resto, aparece hoy como prácticamente inalcanzable.

El retiro de Damián Akerman en Deportivo Morón, en síntesis

El día que se retiró Damián Akerman: a cancha llena y con lágrimas en los ojos

El domingo 4 de septiembre de 2022, Damián Akerman se retiró del fútbol profesional en Deportivo Morón, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, con una despedida cargada de simbolismo y emoción.

Ingresó como titular con la camiseta número 9 y jugó solo 9 minutos, en homenaje a su histórico dorsal. Al salir, recibió una ovación total de los hinchas, en una escena que reflejó su lugar como máximo ídolo del club.

A los 42 años, cerró una carrera única: es el máximo goleador, el jugador con más partidos y una figura central en la historia de Deportivo Morón.