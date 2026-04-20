Médicos de PAMI cobran $2.100 pesos por mes por paciente. Se cobra lo mismo aunque el afiliado vaya una o decenas de veces y la red en el Oeste se sostiene con solo dos hospitales propios para tres municipios. Ese combo —salarios, sistema de cápitas y estructura sanitaria limitada— explica el conflicto que ya impacta en Morón, Hurlingham e Ituzaingó y que tiene como protagonistas a los Médicos de PAMI.

Acá te dejamos un video con denuncias y protestas. Considerá que un Pediatra maneja PAMI ✅​✅​✅​👇​​​:

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Un sistema que no paga por consulta

A diferencia del sector privado, los Médicos de PAMI no cobran principalmente por consulta, sino por “cápita”: un monto fijo por cada afiliado asignado al profesional. En 2026, ese valor se ubica en torno a $2.100 por paciente por mes, con menos adicionales que en esquemas anteriores.

El cambio es estructural para los Médicos de PAMI: el ingreso dejó de depender de cuántas veces se atiende un paciente y pasó a estar atado a una base fija mensual.

En la infografía podés ver cada uno de los problemas que atraviesa PAMI llegar a esta situación

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Atienda una vez o 60 veces: el mismo ingreso

Este es el núcleo del conflicto que denuncian los Médicos de PAMI. Con el sistema actual, el profesional cobra lo mismo atienda al paciente una vez o muchas veces en el mes.

En términos concretos: A) si el afiliado va una sola vez, los Médicos de PAMI cobran la cápita completa; B) si consulta 10, 20 o 60 veces, el ingreso no cambia; C) la carga de trabajo aumenta sin compensación; D) los pacientes más demandantes se vuelven menos “rentables” para los Médicos de PAMI dentro del sistema.

El resultado es una distorsión directa: más consultas no significan más ingresos para los Médicos de PAMI.

El cálculo real: cuánto gana un médico

Los Médicos de PAMI cobran $2.100 pesos por mes por paciente y aunque atienden en un buen edificio, no les alcanza para vivir

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Un médico de cabecera dentro del sistema de Médicos de PAMI suele tener entre 500 y 800 afiliados asignados. Con ese rango, los ingresos brutos estimados son:

PacientesIngreso estimado 500 pacientes$1.050.000 800 pacientes$1.680.000

De ese total salen alquiler, servicios, insumos, personal e impuestos. Es decir, el ingreso real de los Médicos de PAMI se reduce de forma considerable, y muchos profesionales sostienen que hoy ganan menos que antes, pese al aumento nominal.

El mapa real: dos hospitales para todo el Oeste

La estructura sanitaria es otro punto crítico para los Médicos de PAMI. En toda la zona oeste —incluyendo Morón, Hurlingham e Ituzaingó— hay solo dos hospitales propios del PAMI: el Hospital PAMI de Hurlingham y el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.

En Morón no hay ningún hospital propio, lo que obliga a miles de afiliados y a los propios Médicos de PAMI a trabajar con derivaciones constantes o depender de clínicas privadas.

El día de la inauguración del Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, luego de PÄMI. Hoy esta limitada su capacidad.

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Clínicas y prestadores: la red que sostiene el sistema

Para comprender cómo funciona realmente la atención que brindan los Médicos de PAMI, el siguiente cuadro sintetiza los principales hospitales y prestadores privados que trabajan con el sistema en el Oeste.

Sistema de salud PAMI en el Oeste: hospitales y clínicas

La red donde trabajan los Médicos de PAMI en Morón, Hurlingham e Ituzaingó combina solo dos hospitales propios con más de 15 clínicas privadas. El sistema funciona por derivaciones y cartilla, con prestadores que varían según la zona y la especialidad médica. Esta estructura fragmentada explica demoras, saturación y el conflicto actual en la atención a jubilados del Oeste.

Establecimiento2) Tipo y ubicación Hospital PAMI Hurlingham – Propio del PAMI – Hurlingham Hospital del Bicentenario PAMI – Propio del PAMI – Ituzaingó Clínica Modelo de Morón – Privada prestadora – Morón Sanatorio Agüero – Privada prestadora – Morón Clínica del Oeste – Privada prestadora – Morón Clínica Santa Clara – Privada prestadora – Constituyentes 1072, Morón Clínica Sagrado Corazón – Privada prestadora – Hurlingham Clínica Ituzaingó – Privada prestadora – Ituzaingó Sanatorio del Oeste – Privada prestadora – Ituzaingó Instituto Médico Agüero – Privada prestador – Morón Centro Médico Tachella – Privada prestador – Haedo/Morón Instituto Radiológico del Oeste Diagnóstico por imágenes – Morón Diagnóstico Médico Morón Centro de Diagnóstico – Morón Laboratorio Hidalgo (sedes oeste) Laboratorio prestador – Morón/Ituzaingó Laboratorio Central Oeste Laboratorio prestador – Morón Centro de Especialidades Médicas Morón Consultorios – Morón Policonsultorios privados (varios) Red ambulatoria – Morón/Hurlingham/Ituzaingó

Menos adicionales, más tensión

El nuevo esquema que impacta en los Médicos de PAMI elevó el valor por paciente, pero recortó adicionales. El efecto fue inmediato: pérdida de ingresos reales, conflictos gremiales y menor incentivo para sostener consultorios dentro del sistema de Médicos de PAMI.

En paralelo, la estructura limitada —dos hospitales para tres municipios densamente poblados— genera saturación y demoras que afectan tanto a profesionales como a pacientes.

Los consultorios de PAMI Hurlingham pueden cerrar. Hay temor e incertidumbre. Los abuelos no se lo merecen.

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Impacto directo en los afiliados

El cuadro se traduce en problemas concretos vinculados al trabajo de los Médicos de PAMI: A) menos turnos disponibles; B) mayor espera para estudios y consultas; C) sobrecarga en médicos activos; D) dependencia de clínicas privadas con cupos limitados.

En el Oeste, estos efectos ya son visibles y alimentan el malestar tanto de los Médicos de PAMI como de los jubilados.

Un sistema bajo presión

El PAMI sostiene que la atención está garantizada, pero el escenario muestra un sistema tensionado donde los Médicos de PAMI quedan en el centro del conflicto por tres factores simultáneos: bajo pago relativo, modelo que no remunera la demanda real y estructura hospitalaria limitada.

La combinación de $2.100 por paciente, el hecho de que los Médicos de PAMI cobren lo mismo atiendan una o 60 veces y la existencia de solo dos hospitales para toda la región conforma el núcleo del conflicto actual.

PAMI Ituzaingó funciona aunque de manera limitada

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Cierre

El sistema donde trabajan los Médicos de PAMI en el Oeste muestra una estructura limitada, con pocos hospitales propios y fuerte dependencia de prestadores privados. La combinación de demanda creciente, pagos por cápita y red fragmentada genera demoras y tensión en la atención médica. En ese escenario, cualquier cambio en clínicas o profesionales impacta de forma directa en miles de jubilados de Morón, Hurlingham e Ituzaingó.

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