Amenazas en las escuelas. Dejaron de ser un fenómeno aislado para transformarse en un problema concreto que ya activa protocolos policiales y judiciales en el conurbano bonaerense. Lo que muchas veces circula como un “reto viral” en redes sociales, con videos o mensajes que incitan a simular ataques, empieza a tener consecuencias penales y familiares directas.

En ese marco, el último episodio registrado en William Morris, partido de Hurlingham, expone con claridad el cambio de escenario: de la “broma” digital a una causa judicial en curso vinculada a este tipo de amenazas.

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Allanamiento en William Morris: el rastro digital que llevó a un menor de 12 años

El hecho se originó tras una amenaza difundida en redes sociales que advertía sobre un supuesto tiroteo en una escuela. A partir de esa publicación, se activaron los mecanismos de investigación que incluyen rastreo de IP, análisis de dispositivos y seguimiento de cuentas digitales, en un contexto donde estos episodios se replican con rapidez.

La pesquisa derivó en un allanamiento realizado durante la mañana en una vivienda de William Morris, donde se logró secuestrar el teléfono celular desde el cual se había emitido el mensaje.

El dato más relevante es que el autor identificado es un chico de 12 años, lo que abre un escenario complejo desde el punto de vista judicial y social. Frente a las autoridades, el menor pidió perdón y aseguró que se trató de una “broma”, en línea con una modalidad que se replica en distintas plataformas bajo la lógica de desafíos virales.

La causa quedó radicada en la UFI Nº 2 de Morón, donde continúa su curso con intervención de la Justicia.

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Qué dice el Código Penal: por qué no es una “broma”

Aunque muchas de estas situaciones son presentadas por quienes las realizan como juegos o desafíos, el marco legal argentino es claro: las amenazas en las escuelas pueden encuadrarse en figuras penales concretas.

En términos generales, las amenazas pueden ser investigadas bajo delitos como A) intimidación pública; B) amenazas agravadas; C) generación de pánico colectivo.

Estas figuras están contempladas dentro del Código Penal Argentino y pueden derivar en causas judiciales incluso cuando no existe intención real de ejecutar un ataque.

En el caso de menores de edad, como el ocurrido en Hurlingham, la responsabilidad penal se analiza bajo un régimen especial, pero eso no implica ausencia de consecuencias: intervienen juzgados, equipos interdisciplinarios y, en muchos casos, también se evalúa la responsabilidad de los adultos a cargo.

El rol de las redes sociales: desafíos virales y efecto contagio

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Uno de los elementos más preocupantes es el origen de este tipo de conductas. En muchos casos, las amenazas en las escuelas surgen a partir de contenidos virales que circulan en plataformas digitales, donde se promueven “retos” que consisten en simular situaciones extremas.

El mecanismo es simple pero peligroso: un usuario publica una amenaza falsa, la difunde, obtiene repercusión y otros replican el comportamiento buscando visibilidad. Este efecto contagio genera una escalada que obliga a las autoridades a intervenir cada vez con mayor frecuencia.

Especialistas en seguridad y educación advierten que este fenómeno combina tres factores: A) búsqueda de notoriedad en redes; B) subestimación de las consecuencias legales; C) falta de supervisión adulta en el uso de dispositivos.

Impacto en la comunidad educativa: protocolos, miedo y suspensión de clases

Cada amenaza, incluso cuando resulta falsa, tiene efectos concretos en las escuelas. La activación de protocolos implica evacuaciones, presencia policial, interrupción de clases y un fuerte impacto emocional en estudiantes, docentes y familias.

En varios casos recientes en el oeste, las instituciones debieron suspender actividades o modificar sus rutinas ante mensajes intimidatorios vinculados a este fenómeno. El resultado es un clima de incertidumbre que afecta el normal desarrollo educativo.

Además, se suma un elemento difícil de revertir: el miedo. Aunque la amenaza sea descartada, la sensación de riesgo persiste en la comunidad.

La respuesta del municipio: advertencia y endurecimiento de controles

Desde el municipio se emitió un comunicado contundente en el que se advierte que las amenazas en las escuelas “no son una broma, son un delito”. La postura oficial apunta a desalentar estas conductas mediante la difusión de casos concretos donde hubo intervención judicial.

En paralelo, se reforzaron los mecanismos de prevención y seguimiento, en coordinación con fuerzas de seguridad y autoridades educativas.

El mensaje es claro: cada caso será investigado, sin importar su origen o la edad del autor.

Responsabilidad familiar: el eslabón clave

El caso de William Morris vuelve a poner el foco en el rol de las familias. El acceso temprano a teléfonos celulares y redes sociales sin supervisión adecuada aparece como uno de los factores centrales detrás de estos episodios.

Desde distintos sectores se insiste en la necesidad de abordar el tema puertas adentro del hogar, con conversaciones claras sobre A) riesgos de los desafíos virales; B) consecuencias legales de las amenazas; C) uso responsable de la tecnología, en un escenario donde las amenazas en las escuelas crecen en frecuencia.

La prevención, coinciden especialistas, no puede depender únicamente del Estado o de la escuela.

Una línea que ya se cruzó

El dato más relevante que deja este caso es que la frontera entre lo virtual y lo real ya fue superada. Lo que empieza como un mensaje en redes termina con un allanamiento, una causa judicial y un menor frente a la Justicia.

La escuela, como espacio de aprendizaje y convivencia, queda en el centro de este conflicto. Y la sociedad, frente a un desafío que combina tecnología, educación y responsabilidad colectiva.

Amenazar es un delito. Y, como quedó demostrado en Hurlingham, ya no hay margen para considerarlo un juego.

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