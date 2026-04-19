Despiden a 85 trabajadores de seguridad en el Hospital Posadas y crece la polémica por la tercerización del servicio. El recambio total del área de vigilancia en el Hospital Nacional Alejandro Posadas abrió un fuerte debate por su impacto laboral y por las dudas en torno al costo real para el Estado.

Un testimonio que encendió la alarma

El dato surge de un trabajador del propio hospital, que describió la situación en términos concretos: “El día 11 de este mes se desvinculó a la totalidad del personal de seguridad, unas 85 personas aproximadamente, y en su lugar se contrató a una empresa privada”. En ese contexto, la frase “despiden a 85 trabajadores de seguridad” comenzó a circular entre el personal como síntesis del conflicto.

Según el mismo relato, la firma que habría asumido el servicio es Murata. “Se reemplaza personal estatal por trabajadores de una empresa, lo que modifica completamente la estructura del servicio dentro del hospital”, explicó.

La duda central: ¿hay ahorro real?

El punto más sensible del planteo es económico. “El sueldo promedio de los trabajadores desvinculados rondaba los $1.200.000, mientras que el personal de la empresa estaría en torno a $1.400.000”, señala el testimonio. En ese escenario donde despiden a 85 trabajadores de seguridad, la pregunta se vuelve inevitable: ¿dónde está el ahorro del Estado?

Cuando se analiza la medida en detalle, la ecuación deja de ser lineal. En procesos de tercerización intervienen múltiples variables: A) margen de ganancia de la empresa; B) costos administrativos; C) cantidad de efectivos; D) condiciones del contrato. Por eso, aunque se confirme que despiden a 85 trabajadores de seguridad, el resultado final del gasto puede ser incluso mayor.

Despiden a 85 trabajadores de seguridad en el Hospital Posadas y toman otros 85 de una empresa privada

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Datos clave del conflicto en el Hospital Posadas

La decisión de que despiden a 85 trabajadores de seguridad y se incorpore una empresa privada en el Hospital Nacional Alejandro Posadas abre interrogantes sobre el costo real de la medida y su impacto laboral en el Oeste.

1) Hecho Despido de 85 trabajadores de seguridad 2) Cambio Ingreso de una empresa privada 3) Debate Dudas sobre el ahorro estatal 4) Falta Sin datos oficiales del contrato 5) Impacto Pérdida de empleo en el Oeste

Sin información oficial sobre los términos del contrato, el debate queda abierto y gira en torno a una pregunta central: si la tercerización reduce el gasto público o, por el contrario, termina encareciendo el servicio tras la decisión de que despiden a 85 trabajadores de seguridad.

Falta de información oficial

Hasta el momento, no se difundieron públicamente los detalles del contrato ni el costo total del nuevo servicio en el Hospital Nacional Alejandro Posadas. Sin esos datos, es imposible determinar si tras el escenario en el que despiden a 85 trabajadores de seguridad existe un ahorro real o un cambio de modalidad con mayor costo.

Especialistas en administración pública coinciden en que este tipo de decisiones debe evaluarse con información completa: montos, plazos, dotación de personal y comparación con el esquema previo.

Impacto en el Oeste

La medida también tiene consecuencias directas en el territorio. El hecho de que despiden a 85 trabajadores de seguridad en un hospital de referencia para Morón, Hurlingham e Ituzaingó genera preocupación por la pérdida de empleo y por el cambio en las condiciones laborales.

En paralelo, el caso vuelve a instalar un debate de fondo: el equilibrio entre ajuste fiscal, eficiencia del gasto y sus efectos sociales concretos.

Despiden a 85 trabajadores de seguridad en el Hospital Posadas. Los gremios hicieron silencio.

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Un conflicto abierto

Por ahora, la situación se apoya en testimonios internos y no cuenta con confirmación oficial detallada. Sin embargo, el eje ya está instalado: despiden a 85 trabajadores de seguridad y el interrogante central sigue sin respuesta clara. ¿La tercerización reduce costos o termina encareciendo el servicio?

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