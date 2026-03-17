Paro total en el Hospital Posadas: residentes cortan el Acceso Oeste

Paro total en el Hospital Posadas. Los residentes del Hospital Posadas realizan hoy, 17 de marzo de 2026, una jornada de paro total de actividades por 24 horas y protestas en la calle en el marco de un conflicto que escala e impacta en la atención sanitaria. La medida incluye un corte intermitente en la colectora y una de las subidas del Acceso Oeste, a la altura del hospital ubicado en El Palomar, Morón, generando importantes demoras en el tránsito y visibilizando el reclamo en uno de los principales corredores del conurbano.

Así es que la crisis generada por el gobierno llevó a convertir médicos en piqueteros. Insolito.

El cuerpo de residentes dijo que la protesta responde a un “incumplimiento sistemático de compromisos” por parte de la Dirección del Hospital Posadas y del Ministerio de Salud de la Nación, especialmente en materia salarial. La manifestación, que reúne a unos 50 trabajadores de la salud, es acompañada por organizaciones gremiales, políticas y sociales, que se sumaron con pancartas y consignas en apoyo a los reclamos.

El eje central del conflicto pasa por la exigencia de cumplimiento del aumento salarial acordado, en línea con la Ley 27.796 de Emergencia Pediátrica y del Sistema de Residencias, así como la derogación del sistema de becas que actualmente rige para parte del sector. Los residentes sostienen que este esquema precariza su situación laboral y reclaman su reemplazo por un régimen formal que garantice derechos básicos.

Otro punto clave es el reclamo por el pago completo de la autogestión, es decir, los fondos provenientes del recupero de obras sociales, cuyo cobro —aseguran— fue acordado en julio de 2025 pero aún no se cumple en su totalidad. A esto se suman denuncias por condiciones edilicias deficientes y falta de mobiliario adecuado, lo que, advierten, impacta directamente en la calidad de atención y en las condiciones de trabajo cotidianas dentro del hospital.

En paralelo, los residentes también reclaman una cobertura de obra social para todos los ingresantes de primer año, sin distinción de modalidad contractual y la restitución del examen único de ingreso a residencias, junto con una coordinación de fechas en el AMBA. Este último punto surge tras cambios impulsados por el Ministerio que, según explican, generan desigualdades en el acceso a las especializaciones médicas.

Los profesionales y residentes ya han realizado más de un protesta por despidos y recomposición salarial

Tras la protesta y el corte, los trabajadores se mantienen en asamblea permanente para definir los próximos pasos. En ese marco, lanzaron una advertencia concreta: si no hay una propuesta formal con aumento retroactivo, el conflicto podría escalar hacia un paro por tiempo indeterminado, en línea con antecedentes recientes en otros hospitales nacionales como el Garrahan, donde medidas similares marcaron un punto de inflexión en la negociación salarial.

En los últimos conflictos, los propios trabajadores mencionaron que son “más de 600 residentes” lo que no tienen estabilidad laboral. Ahora bien, ¿por qué son claves los residentes? Veamos:

Clave Impacto Atención Sostienen guardias, salas y consultorios Formación Médicos recibidos en especialización Sistema Cubren faltantes estructurales Guardias Jornadas largas y alta demanda Servicios Sin ellos, áreas se frenan

Cantidad de Residentes en Hospitales Claves

Hospital Residentes Posadas +600 Garrahan ~1.800 Elizalde 141 Alemán 105

Cómo impacta el paro de residentes del Hospital Posadas en los pacientes



El paro total de residentes en el Hospital Posadas no es una medida más dentro del calendario gremial: tiene un impacto directo e inmediato sobre miles de pacientes del oeste del conurbano que dependen diariamente del sistema público. Al tratarse de un hospital de alta complejidad que atiende a una población masiva, la ausencia de residentes altera el funcionamiento completo de los servicios.

En primer lugar, la medida implica la suspensión o reprogramación de turnos en consultorios externos, lo que afecta especialmente a pacientes con controles clínicos, estudios programados o seguimiento de enfermedades crónicas. En muchos casos, esos turnos pueden demorarse semanas o incluso meses en ser reubicados, lo que genera interrupciones en tratamientos y pérdida de continuidad médica.

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En el área de internación, los residentes cumplen un rol central en la evolución diaria de los pacientes, indicaciones médicas y seguimiento clínico. Su ausencia obliga a que médicos de planta absorban esas tareas, lo que suele traducirse en sobrecarga de trabajo, demoras en la atención y menor capacidad operativa dentro de las salas.

Uno de los puntos más sensibles es la guardia. Allí, el impacto se percibe rápidamente: menos profesionales disponibles implica mayores tiempos de espera, triage más lento y, en escenarios de alta demanda, riesgo de saturación. Aunque suelen mantenerse guardias mínimas para emergencias, el sistema funciona con limitaciones y puede volverse crítico en horas pico.

También se ven afectados los procedimientos y prácticas médicas. Estudios, interconsultas y algunas intervenciones pueden postergarse o realizarse con menor ritmo, ya que los residentes participan activamente en la dinámica diaria del hospital. Esto repercute en la velocidad de diagnóstico y tratamiento.

En términos generales, el paro expone una realidad estructural: los residentes no solo se están formando, sino que son una pieza clave en el funcionamiento cotidiano del hospital público. Por eso, cuando se retiran del sistema —aunque sea por 24 horas—, el impacto se traslada de forma directa a los pacientes, especialmente a los sectores más vulnerables que no cuentan con alternativas en el sistema privado.

Si el conflicto se prolonga, advierten desde el sector, el escenario puede escalar hacia una reducción sostenida de servicios, acumulación de turnos pendientes y un deterioro progresivo en la calidad de atención.

El Hospital Posadas atiende cerca de 70 mil pacientes por mes, lo que lo convierte en uno de los centros de salud más demandados del país y explica por qué cualquier medida de fuerza impacta de manera directa sobre miles de vecinos del oeste del conurbano.

Volumen de pacientes por mes (estimado)

Hospital Pacientes/mes Posadas ~65.000 / 70.000 Hospital de Morón ~25.000 / 30.000 Instituto de Haedo ~10.000 / 15.000

El Hospital Posadas atiende más pacientes que el Hospital de Morón y el Instituto de Haedo juntos, consolidándose como el principal nodo sanitario del oeste. Su volumen mensual, que ronda los 70 mil pacientes, duplica al hospital municipal cabecera y multiplica varias veces la capacidad del sistema local.

Esto explica por qué un paro de residentes en el Posadas no se traduce solo en un conflicto interno, sino en un problema regional: cualquier reducción en su funcionamiento desborda la demanda hacia otros hospitales, que ya operan con recursos limitados.

En ese escenario, tanto el Hospital de Morón como el Instituto de Haedo suelen absorber parte de la demanda, lo que puede derivar en guardias saturadas, demoras más largas y reprogramación de turnos, especialmente en especialidades críticas.