El Edificio Libertad de la Marina volvió a ser escenario de un episodio crítico este sábado 18 de abril de 2026 por la noche, cuando un incendio obligó a evacuar a decenas de personas y desplegar un importante operativo en el barrio de Retiro. El foco ígneo afectó los niveles superiores del inmueble y generó momentos de tensión, aunque no se registraron víctimas de gravedad.

Cómo se originó el incendio y la respuesta de emergencia

El fuego comenzó cerca de las 20:00 en los pisos 12 y 13 del Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, ubicado sobre la avenida Comodoro Py al 2055. Las llamas avanzaron rápidamente en altura y provocaron una densa columna de humo visible desde varios puntos de la Ciudad.

En el lugar trabajaron equipos de los Bomberos de la Ciudad, junto a efectivos de la Policía Federal Argentina y personal del SAME, que asistió a los evacuados. En total, unas 75 personas debieron abandonar el edificio de manera preventiva.

Cinco de ellas fueron atendidas por inhalación de monóxido de carbono, aunque ninguna requirió traslado hospitalario, según confirmaron fuentes oficiales.

Videos virales y escenas del fuego en altura

El episodio tuvo fuerte repercusión en redes sociales, donde comenzaron a circular imágenes del incendio. En varios videos se observan llamas intensas saliendo por las ventanas de los pisos superiores, iluminando el interior del edificio.

También se difundieron registros del trabajo de los bomberos en sectores internos, combatiendo el fuego cerca de escaleras mientras sonaban las alarmas. En algunas tomas se ven ambientes completamente afectados por las llamas y brasas aún activas tras el avance del incendio.

La columna de humo, visible a distancia, evidenció la magnitud del siniestro, que finalmente pudo ser controlado sin víctimas fatales.

El Edificio Libertad de la Marina sufrió un incendio y todavía no se saben las causas

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Un edificio histórico con funciones clave

El Edificio Libertad de la Marina. es una construcción emblemática inaugurada en 1970, originalmente proyectada como Hospital Naval Central. El edificio, de hormigón armado y 15 pisos, funciona actualmente como sede administrativa de la Armada.

Un antecedente cercano que genera preocupación

No es la primera vez que el lugar enfrenta una situación de este tipo. En septiembre de 2025, el Edificio Libertad de la Marina registró otro incendio en el mismo predio, aunque en un sector separado del edificio principal.

En aquella oportunidad, también se desplegó un operativo de gran magnitud con evacuaciones preventivas y la intervención del SAME, que movilizó unas 20 ambulancias. Solo una persona fue asistida por inhalación de humo.

Durante ese episodio, además, una ambulancia volcó sobre la avenida Comodoro Py cuando se dirigía al lugar, lo que obligó a la intervención de equipos de rescate para asistir a sus ocupantes.

El nuevo incendio en El Edificio Libertad de la Marina. vuelve a poner el foco en las condiciones de seguridad de una de las estructuras más importantes de la Armada en la ciudad de Buenos Aires.

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Impacto operativo y funcionamiento del edificio

El incendio también generó complicaciones en el funcionamiento habitual, ya que varios sectores administrativos del Edificio Libertad de la Marina debieron ser cerrados preventivamente. Fuentes vinculadas al operativo indicaron que se evaluaba el estado de oficinas, sistemas eléctricos y áreas comunes antes de retomar la actividad normal.

En paralelo, se realizó una revisión general de los sistemas de seguridad contra incendios, incluyendo alarmas, salidas de emergencia y protocolos de evacuación, con el objetivo de detectar posibles fallas o aspectos a reforzar.

Preocupación por la seguridad en edificios estratégicos

El episodio reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en edificios públicos de alta relevancia, en este caso el Edificio Libertad de la Marina. El Edificio Libertad de la Marina., por su función y volumen de personal, es considerado un punto estratégico dentro de la estructura estatal.

Especialistas en seguridad edilicia advierten que estos incidentes, incluso sin víctimas, exponen la necesidad de controles periódicos más estrictos, mantenimiento constante y actualización de los sistemas de prevención. La reiteración de eventos en un mismo predio, como ocurrió entre 2025 y 2026, refuerza esa preocupación.