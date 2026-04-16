Fin de semana en Ituzaingó: 7 propuestas clave para disfrutar gratis

La planificación del tiempo libre encuentra un respiro económico con la llegada de una nueva agenda para el fin de semana en Ituzaingó. En un contexto donde las salidas familiares representan un desafío para el presupuesto, el Gobierno Municipal despliega un abanico de opciones sin costo que transforman las plazas y centros culturales en puntos de encuentro masivos.

Un dato impactante para los vecinos es la diversidad de la oferta: desde una mega feria artesanal en el Barrio Procrear hasta la inauguración de muestras de pintura de vanguardia, permitiendo que todas las edades encuentren una actividad a su medida. Esta relevancia hoy es fundamental, ya que fomenta la recuperación del espacio público y ofrece una alternativa de calidad frente a la oferta privada de entretenimiento.

Para el residente del oeste, el impacto práctico es directo: la posibilidad de disfrutar de espectáculos profesionales, gastronomía y literatura a pocas cuadras de casa. Cabe destacar que, al tratarse de eventos en su mayoría al aire libre, la agenda del fin de semana en Ituzaingó queda sujeta a las condiciones climáticas, suspendiéndose las actividades en caso de lluvia persistente para resguardar la seguridad de los asistentes y los equipos técnicos.

Mega Feria Club Artesanal: el epicentro gastronómico

La acción comienza este viernes 17 de abril con el despliegue del Club Artesanal en el Barrio Procrear (El Tirador 549). Esta propuesta, que combina gastronomía, artesanías y música en vivo, se extenderá durante los tres días, convirtiéndose en el pulmón recreativo del fin de semana en Ituzaingó. El viernes abrirá sus puertas de 17:00 a 00:00 horas, mientras que el sábado y domingo el inicio se adelanta al mediodía para recibir a las familias que buscan almorzar al aire libre.

Este espacio es ideal para quienes desean conocer el trabajo de los emprendedores locales y disfrutar de una oferta culinaria diversa. La feria no solo es un paseo de compras, sino un escenario para artistas locales que amenizarán las jornadas con presentaciones musicales. Es, sin dudas, la opción más completa para quienes buscan pasar varias horas en un entorno seguro y vibrante.

Sábado de folklore, literatura y arte en las plazas

Siguiendo con el fin de semana en Ituzaingó, el sábado 18 de abril la actividad se multiplica en distintos puntos de la ciudad. Para los amantes de las tradiciones, la Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre) recibirá al clásico «Patio de Folklore» de 15:00 a 18:00 horas. Al mismo tiempo, el programa «Recreación y Cultura en la Plaza de tu Barrio» llegará a la Plaza Fuerza Aérea (Posta de Pardo y Colombia), ofreciendo actividades lúdicas para los más chicos entre las 17:00 y las 19:00 horas.

La literatura también tiene su lugar este fin de semana en Ituzaingó. A las 18:00 horas, en el Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893), se presentará el libro “Rosa de los Vientos” de Luz Moreno. Esta cita es imperdible para quienes siguen de cerca la producción de autores locales y buscan un espacio de intercambio intelectual en un ambiente acogedor.

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Inauguraciones y muestras: el circuito de museos

La oferta visual para el fin de semana en Ituzaingó, es este sábado es particularmente robusta. A las 19:00 horas, el Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855) inaugurará la muestra de pintura “Argentina no lo entenderías”, del artista Luc Mogni. Esta exposición promete una mirada irónica y profunda sobre la identidad nacional, sumándose a la oferta cultural de vanguardia que el municipio viene impulsando.

Además, durante todo el sábado de 10:00 a 17:00 horas, permanecerán abiertas otras exposiciones fundamentales para completar el recorrido del fin de semana en Ituzaingó:

Galería Municipal de Arte (Soler 217): Muestra de esculturas “Buscando armonía desde el caos” de Enrique Puglia, Rosa Reviello y Hugo Sciaini.

Muestra de esculturas “Buscando armonía desde el caos” de Enrique Puglia, Rosa Reviello y Hugo Sciaini. Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla y Soler): Exposición «Etiquetas» de la artista Nora Barenghi.

Domingo de tango: el cierre en el corazón de la ciudad

El cierre del fin de semana en Ituzaingó mantiene el nivel de convocatoria con el tradicional «Baldosón de Tango» en la Plaza San Martín. De 15:00 a 18:00 horas, el ritmo del 2×4 se apoderará del centro comercial, invitando a expertos y principiantes a disfrutar de una milonga a cielo abierto. Es un evento que ya forma parte de la identidad del distrito y que atrae a bailarines de toda la región oeste.

Mientras tanto, como parte del fin de semana en Ituzaingó, el Barrio Procrear continuará con la jornada final del Club Artesanal hasta las 23:00 horas. Esta distribución de actividades permite que la circulación de vecinos sea fluida y que no se produzcan saturaciones en un solo punto, garantizando una experiencia placentera para todos los asistentes.

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Información de contacto y servicios adicionales

Para quienes deseen obtener detalles específicos sobre alguna de las actividades o verificar el estado de los eventos en caso de clima inestable, la Secretaría de Cultura y Educación ha dispuesto la línea telefónica 2120-1872. También es posible realizar consultas presenciales en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla), que funciona como el centro de informes principal para este fin de semana en Ituzaingó.

Viernes 17/04: Feria Club Artesanal (17 a 00 hs) en Barrio Procrear.

Feria Club Artesanal (17 a 00 hs) en Barrio Procrear. Sábado 18/04: Folklore en Plaza San Martín (15 hs), Recreación en Plaza Fuerza Aérea (17 hs) e Inauguración de Luc Mogni (19 hs).

Folklore en Plaza San Martín (15 hs), Recreación en Plaza Fuerza Aérea (17 hs) e Inauguración de Luc Mogni (19 hs). Domingo 19/04: Tango en Plaza San Martín (15 hs) y cierre de Feria Club Artesanal (23 hs).

Disfrutar de la ciudad es una forma de fortalecer los vínculos comunitarios. La agenda gratuita de estos tres días es una invitación abierta para redescubrir Ituzaingó a través de sus artistas, sus emprendedores y sus espacios verdes renovados.

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