Parque Leloir crece con Escala y suma un nuevo hito. Se trata de un centro comercial a cielo abierto que promete convertirse en el principal punto de encuentro del corredor Oeste. Con una propuesta que combina naturaleza, servicios y desarrollo urbano, el proyecto sintetiza el cambio de época que atraviesa la zona.

En este video podés ver la obra en marcha y un render sobre cómo quedará finalizada ✅​✅​✅​👇:

Si te interesa este tipo de videos, podés seguir el canal de YouTube de Diario Anticipos, suscribirte y acompañar el crecimiento del proyeccto 💘.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Del bosque de quintas al boom inmobiliario

La evolución de Parque Leloir explica el presente. Desde su origen como estancia loteada en 1973, pasando por su etapa de casaquintas de fin de semana, hasta su consolidación como barrio residencial tras la expansión del Acceso Oeste, el perfil de la zona fue cambiando sin perder su esencia forestada.

En los últimos años, ese proceso se profundizó con el nuevo código urbano de 2017, que habilitó desarrollos mixtos, edificios y una fuerte expansión gastronómica. En ese contexto, el crecimiento dejó de ser incipiente para convertirse en tendencia sostenida, con una demanda que ya supera la oferta en varios rubros.

Al fondo se ve el logo de Jumbo, será un Jumbo Express, pero adecuado a las necesidades de los habitantes. Así Parque Leloir crece.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Parque Leloir crece con Escala

El proyecto Escala surge justamente para cubrir ese vacío. “Había una demanda muy grande de locales comerciales”, explicó Leonardo Bernstein, titular de Bernstein Propiedades y uno de los desarrolladores.

La falta de espacios adecuados llevó incluso a que muchos comercios funcionaran en oficinas, sin visibilidad ni acceso directo. Ese desajuste es una de las señales más claras del proceso que atraviesa la zona, donde el crecimiento residencial y gastronómico empuja nuevas necesidades.

Cómo será el nuevo centro comercial del Oeste

El complejo ocupará 35.000 m², con 80 locales comerciales, 60 oficinas AAA, 450 cocheras y tres plazas verdes integradas al entorno. Una de ellas será elevada, con 1.300 m² a 10 metros de altura, incluyendo un anfiteatro y vistas abiertas al bosque.

La propuesta se organiza de manera funcional: A) niveles comerciales con marcas, gastronomía y consumo cotidiano; B) espacios orientados a servicios; C) un tercer nivel enfocado en salud, bienestar y actividades como el gimnasio Bigg Fit.

El diseño busca integrarse al entorno natural, respetando la identidad del barrio y potenciando su atractivo como espacio de vida y esparcimiento.

Un inmenso estacionamiento para 400 vehículos para no congestionar las calles aledañas ni la avenida Martín Fierro

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Datos clave de Escala en Parque Leloir

El emprendimiento concentra en un solo espacio comercio, servicios y esparcimiento, reflejando el crecimiento sostenido del corredor y la nueva demanda urbana de Parque Leloir.

1) Superficie total 35.000 m² 2) Locales comerciales 80 3) Oficinas AAA 60 4) Cocheras 450 5) Plazas verdes 3 6) Plaza elevada 1.300 m² 7) Altura plaza principal 10 metros 8) Niveles del complejo 3 9) Supermercado Jumbo 10) Gimnasio Bigg Fit

El cuadro permite dimensionar rápidamente la escala del proyecto y refuerza el impacto que tendrá en el desarrollo urbano del Oeste.

Un punto de encuentro para residentes y visitantes

Con la llegada de marcas como Jumbo, además de farmacias, indumentaria, tecnología y propuestas gastronómicas de primer nivel, el proyecto apunta a concentrar servicios en un solo lugar.

El estacionamiento gratuito será un diferencial clave para fomentar el uso cotidiano. La idea es que tanto vecinos como visitantes del corredor Oeste encuentren en un mismo espacio soluciones prácticas sin resignar calidad ni entorno.

En ese marco, el proyecto no solo acompaña el crecimiento, sino que lo ordena y lo potencia, consolidando a Parque Leloir como un nodo cada vez más relevante.

Inversión y expectativa de mercado

El interés de inversores ya se refleja en los números: Escala alcanzó un 65% de preventa en apenas 18 meses. La participación de grandes marcas anticipa un flujo constante de público y actividad.

Según Leonardo Bernstein, “los inversores pueden acceder a rentas que no bajarán del 8% anual”, con contratos respaldados por operadores consolidados.

Además, el contexto de precios de pozo abre una ventana de oportunidad antes de que los valores acompañen la evolución del mercado.

Quiénes desarrollan el proyecto

El emprendimiento está a cargo de un grupo de empresarios con trayectoria en la zona: Miguel Zuccala (Materiales Haedo), Horacio Policella (Hormibon), Jonathan Mila (constructora SP), Flavio Mazzotta, Leonardo Bernstein y Leonardo Calabria (Calabria Seguros).

La experiencia local aparece como un factor clave para garantizar calidad y cumplimiento en un proyecto de esta escala.

Parque Leloir once años atrás. Acá podés verlo ✅​✅​✅​👇:

Si te interesa este tipo de videos, podés seguir el canal de YouTube de Diario Anticipos, suscribirte y acompañar el crecimiento del proyeccto 💘.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Un nuevo eje urbano en el Oeste

Con una propuesta que combina comercio, servicios, oficinas y espacios verdes, Escala se perfila como mucho más que un shopping. Su llegada coincide con una etapa de expansión sostenida, donde Parque Leloir crece con Escala en términos urbanos, comerciales y sociales.

Ese proceso, que se viene consolidando en los últimos años, encuentra en este tipo de desarrollos un punto de apoyo para proyectar el futuro del corredor Oeste, donde la integración entre naturaleza y ciudad ya no es una excepción, sino la regla.