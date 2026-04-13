Noche de las Vinotecas en Zona Oeste: 15 locales clave para festejar el Malbec

El calendario gastronómico se viste de etiqueta para recibir uno de los eventos más esperados por los amantes del buen beber. La Noche de las Vinotecas en Zona Oeste llega este mes con una propuesta que promete transformar la manera en que los vecinos se vinculan con el Malbec.

Bajo el impulso de la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines (CAVA), esta iniciativa nacional busca unir a los comercios especializados para agregar valor a un formato de negocio que es el único experto en la venta de vinos. El dato que estremece al sector es contundente: la industria del vino argentino le da trabajo a más de 480.000 familias en todo el país. Esta relevancia hoy es fundamental no solo por el placer de la degustación, sino por el impacto económico que representa sostener el lugar de nuestra Bebida Nacional en cada mesa argentina.

La propuesta de la Noche de las Vinotecas invita a sumarse a una campaña que busca descontracturar el consumo de vino, alejándolo de la rigidez y acercándolo a la gente de manera lúdica y divertida. Para el vecino de Morón, Ituzaingó o Haedo, la Noche de las Vinotecas en Zona Oeste representa una oportunidad práctica de descubrir etiquetas exclusivas que no se encuentran en las góndolas de los supermercados, recibiendo asesoramiento directo de sommeliers y especialistas.

El epicentro del Malbec: Morón, Castelar y Haedo

El partido de Morón se posiciona como uno de los grandes protagonistas de esta jornada federal. En Castelar, locales icónicos como Brunello – Tienda de vinos y Cabinet Sauvignon preparan sus cavas para recibir a los clientes con una oferta que destaca la diversidad de terruños. La intención de la Noche de las Vinotecas en Zona Oeste es que el consumidor pueda «viajar» a través de las provincias vitivinícolas sin salir de su barrio, entendiendo las diferencias entre un Malbec de altura y uno de valle.

En Haedo, la movida de la Noche de las Vinotecas se concentra en puntos estratégicos como Roma Wine y Huellas del Vino, donde se espera una gran afluencia de público joven interesado en las nuevas tendencias de la industria. Por su parte, en Morón centro, vinotecas como Terroir Bebidas y Mundo Líquido ofrecerán una experiencia descontracturada para que el vino sea, ante todo, un factor de unión por encima de cualquier diferencia social o política.

Ituzaingó: Degustaciones y novedades en el corredor oeste

Ituzaingó no se queda atrás en esta celebración nacional de la Noche de las Vinotecas. La movida en este distrito ha crecido exponencialmente en los últimos años, con aperturas de locales que apuestan a la excelencia y a la educación del paladar.

La Estructura Wines, sobre la neurálgica calle Santa Rosa, y Santa Bebida, son algunos de los puntos que se adhieren a la Noche de las Vinotecas en Zona Oeste, ofreciendo una curaduría especial de bodegas boutique y vinos de autor.

La Cámara Argentina de Vinotecas, con el apoyo de COVIAR y el Fondo Vitivinícola Mendoza, destaca que estos eventos son esenciales para sostener el consumo responsable. Participar de esta noche no solo significa aprovechar promociones, sino apoyar a los pequeños comerciantes que defienden el valor del producto regional frente a las grandes cadenas comerciales. Es, en definitiva, una apuesta por la identidad nacional.

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Vinotecas adheridas en Morón y localidades

Brunello – Tienda de vinos: Gdor. Inocencio Arias 3211, Castelar.

Gdor. Inocencio Arias 3211, Castelar. Mado: Montes de Oca 2365, Castelar.

Montes de Oca 2365, Castelar. Cabinet Sauvignon: Almafuerte 2642, Castelar.

Almafuerte 2642, Castelar. Mundo Líquido: Mendoza 190, Morón.

Mendoza 190, Morón. Terroir Bebidas: República Oriental del Uruguay 211, Morón.

República Oriental del Uruguay 211, Morón. NH Sabores: Carlos Pellegrini 321, Morón.

Carlos Pellegrini 321, Morón. Rutas del Vino La Tienda: Carlos Gardel 2402, El Palomar.

Carlos Gardel 2402, El Palomar. Roma Wine Haedo: Juan B. Justo 214, Haedo.

Juan B. Justo 214, Haedo. Huellas del Vino: Gdor. Emilio Castro 933, Haedo.

Gdor. Emilio Castro 933, Haedo. La Ginoteca de Haedo: Valentín Vergara 402, Haedo.

Vinotecas adheridas en Ituzaingó

King´s Wine Casa de Bebidas: Santos Dumont 819, Ituzaingó.

Santos Dumont 819, Ituzaingó. Santa Bebida: Manuel Rodríguez Fragio 232, Ituzaingó.

Manuel Rodríguez Fragio 232, Ituzaingó. Guarapo: Cnel. Pablo Zufriategui 736, Ituzaingó.

Cnel. Pablo Zufriategui 736, Ituzaingó. La Estrella: Domingo Olivera 898, Ituzaingó.

Domingo Olivera 898, Ituzaingó. La Estructura Wines: Sta. Rosa 1926, Ituzaingó.

La Noche de las Vinotecas en Zona Oeste es una invitación a redescubrir nuestra bebida insignia en un ambiente amigable y profesional. La cita está marcada en el calendario de abril para honrar al Malbec, mientras que en noviembre se repetirá la experiencia para celebrar el Día del Vino Argentino.

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