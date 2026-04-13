Juan Zabaleta baja línea por Kicillof. Y lo hace por los medios. En una intervención mediática que rápidamente empezó a circular en el conurbano bonaerense, el exintendente de Juan Zabaleta envió un mensaje directo hacia el interior del peronismo y, en particular, hacia el jefe comunal de Morón, Lucas Ghi: “hay que apoyar a Axel Kicillof” como figura central de cara a la reorganización política.

La frase no pasó desapercibida porque Juan Zabaleta baja línea por Kicillof en un escenario donde, en los hechos, Lucas Ghi ya viene alineado con el gobernador desde su incorporación al Movimiento Derecho al Futuro el año pasado. Es decir, el mensaje aparece más como una señal interna que como una novedad política real.

Aca te dejamos la entrevista en la que Zabaleta explica que debe hacer Kicillof y los intendentes, entre ellos Lucas Ghi ✅​✅​✅​👇​​:

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Lo que nadie te quiere contar sobre Estefanía Franco

Estefanía Franco, Jefa de Gabinete, dando una charla en la Unión Industrial del Oeste a decenas de mujeres

La irrupción de Juan Zabaleta en Morón responde a muchos factores. Uno de ellos es que esta en plena soledad. No tiene un referente seccional ni provincial. Y sí tiene buenas relaciones con el intendente Lucas Ghi. Pero también es cierto que el PJ Morón, tal lo hablado con este medio, y sin escribir los nombres y apellidos, rechazan la candidatura a intendente 2027 de Estefanía Franco. «Vos pensás que vamos a permitir eso», le dijo un peronista al periodista que escribe esta nota. Y acto seguido se empieza a mostrar Juan Zabaleta en Morón con aquellos que estuvo enemistado por años.

¿Será la alternativa de Movimiento Derecho al Futuro Morón? No creo que este en los planos del Gobernador Axel Kicillof. Pero eso es sólo una especulación mía, ya que Estefanía Franco tiene el respaldo del intendente Lucas Ghi y Juan Zabaleta de ningún dirigente provincial para competir en Morón. Menos aún cuando ya dijo el dirigente y ministro de Axel Kicillof, Martín Marinucci, que él quiere competir por la intendencia y tiene el respaldo de su jefe político, Sergio Mazza.

Viniendo de Juan Zabaleta, suena a poner una ficha en todos los casilleros y no jugar todo a un pleno. Algunos comprarán la movida, otros no. El nivel de credibilidad que tiene es bajo.

Estefanía Franco tiene todo el respaldo de Lucas Ghi paa ser candidata a intendente por el MDF. En la foto con Santiago Muñiz y Edgardo Gámbaro.

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Un llamado a ordenar el peronismo

Durante la entrevista, Juan Zabaleta baja línea por Kicillof al plantear que el peronismo necesita avanzar hacia un “acuerdo programático” que no se concretó en 2019 y que, según su visión, hoy resulta imprescindible para reconstruir una propuesta de poder sólida.

En ese marco, cuestionó las internas permanentes dentro del espacio y el exceso de discusiones públicas entre dirigentes: “no puede ser que la política sea Twitter, cartas y peleas”, deslizó, en un mensaje que apunta a la dinámica interna del oficialismo que él mismo integra.

Juan Zabaleta baja línea por Kicillof. Lo que no dijo de Martín Marinucci cuando lo dejó en 2009.

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“Hay que ampliar, y para ampliar hay que salir de la internita permanente”, afirmó, en una definición que también deja entrever su propia situación dentro del esquema político actual. Incluso, en esa línea en la que Juan Zabaleta baja línea por Kicillof, le dio consejos al gobernador al señalar que “debe definir qué modelo de país quiere hacia adelante y cuidarlo”, en declaraciones difundidas por Infobae.

Juan Zabaleta baja línea por Kicillof en soledad.

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Kicillof como eje de una nueva etapa

El exministro puso el foco en el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien describió como una figura con experiencia y capacidad para encarar una nueva etapa política en un contexto adverso a nivel nacional.

En ese sentido, cada vez que Juan Zabaleta baja línea por Kicillof, refuerza la idea de que el mandatario provincial debe asumir un rol central en la conducción del peronismo.

Zabaleta sostuvo que el mandatario provincial tiene condiciones para liderar un proceso de reordenamiento: “depende de él animarse a construir poder”, afirmó, sugiriendo que debe asumir un rol más definido dentro del esquema peronista.

El gran acto de 2003 cuando quiso pelear la intendencia de Morón frente a Martin Sabbatella. En la foto se lo ve abrazado al intendente de Hurlingham, Luis Acuña, a quién luego también enfrentaría.

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Sin embargo, su propia experiencia reciente introduce un matiz: el exintendente perdió la conducción de Hurlingham en manos de sectores vinculados a La Cámpora, lo que expone los riesgos de la disputa interna que él mismo describe.

De todos modos, insistió en que los intendentes deben respaldar al gobernador. “Asuman el rol que tienen que asumir tanto Federico Otermín, Fernando Gray y Lucas Ghi. Ese grupo de dirigentes que gobiernan un aglomerado urbano de 14 millones de personas tiene que trazar un camino, vamos a cuidarlo y empezar a trabajar”, planteó.

De frente Lucas Ghi y Claudio Román y detrás el ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta

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El rol de los intendentes del conurbano

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el respaldo explícito al rol de los intendentes, a quienes definió como los dirigentes “más valorados y cercanos a la gente”.

En ese sentido, remarcó que los jefes comunales son quienes sostienen la gestión cotidiana en medio de la crisis, incluso absorbiendo responsabilidades ante la falta de recursos nacionales.

Zabaleta destacó que existe un núcleo de intendentes que gobiernan un territorio de más de 14 millones de personas en el conurbano bonaerense y que deberían trazar una estrategia común: “tienen que decir quién es el candidato y salir a bancarlo”, planteó.

Juan Zabaleta baja línea por Kicillof. Diciembre de 2015, la asunción de Juan Zabaleta como intendente.

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Internas, poder territorial y mensaje a La Cámpora

El dirigente también hizo referencia a las tensiones internas dentro del peronismo y a la necesidad de tomar decisiones políticas más firmes, incluso en relación con La Cámpora.

En su análisis, mencionó datos de elecciones internas en municipios bonaerenses, donde sectores cercanos a Axel Kicillof habrían logrado imponerse, interpretándolo como una señal de respaldo territorial.

“Hay que animarse”, insistió, en un mensaje que sugiere una disputa de liderazgo dentro del espacio.

Juan Zabaleta como concejal. A su lado, el rousselotista Carlos Bonicalzi y luego miembro de la Lista Verde.

Un mensaje que impacta en Morón

Las declaraciones no pasaron desapercibidas en el escenario local. El hecho de que Juan Zabaleta baja línea por Kicillof coloca bajo la lupa a dirigentes como Lucas Ghi, aunque en este caso el intendente de Morón ya forma parte del esquema político del gobernador.

En ese contexto, el mensaje puede leerse más como una ratificación interna que como una presión política directa.

Reconfiguración en marcha

El planteo de Zabaleta se inscribe en un momento de redefiniciones dentro del peronismo, donde conviven distintos sectores, liderazgos y estrategias frente al escenario nacional.

La discusión de fondo, según se desprende de sus palabras, gira en torno a quién conduce, cómo se ordena el espacio y qué rol tendrán los intendentes, mientras Juan Zabaleta baja línea por Kicillof como uno de los ejes de ese reordenamiento.