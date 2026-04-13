Hollywood en Buenos Aires: 11 locaciones elegidas por estrellas mundiales

Buenos Aires ya no solo es la capital del tango; hoy es el escenario de las mayores potencias de la industria audiovisual. Hollywood en Buenos Aires ha transformado calles, palacios y cafés históricos en locaciones de alcance global, atrayendo a figuras de la talla de Madonna, Antonio Banderas y Brad Pitt.

Esta tendencia cobra una relevancia inmediata ante el reciente estreno de producciones como la serie «Nada» o la biografía de «Senna», que vuelven a poner la arquitectura europea y la mística porteña en el centro de la escena internacional con el desembarco de Hollywood en Buenos Aires. Para el vecino y el turista, caminar por Diagonal Norte o entrar a una parrilla en Once ya no es solo una rutina, sino una experiencia de inmersión en escenarios que millones de personas vieron en pantallas de todo el planeta.

El impacto de estas Hollywood en Buenos Aires trasciende lo artístico: genera una «Ruta Cultural» que impulsa el turismo y revaloriza edificios emblemáticos. La versatilidad de la Ciudad permite que una estación de tren en el sur porteño se convierta en el Madrid de los años 30 o que un palacio en Retiro simule la elegancia de Mónaco, consolidando a la capital argentina como un polo cinematográfico de exportación.

📲 Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El Palacio San Martín y la llegada de Will Smith

Uno de los puntos más icónicos de esta ruta es el Palacio San Martín. En 2015, la película «Focus», protagonizada por Will Smith y Margot Robbie, eligió este Monumento Histórico Nacional para situar a su protagonista, Nicky, un estafador profesional de élite. El lujo del antiguo Palacio Anchorena, hoy sede de la Cancillería, fue el marco perfecto para reflejar la sofisticación que la trama requería.

Durante el rodaje de «Focus», el carisma de Smith revolucionó la Ciudad. El actor destacó la hospitalidad local y la calidad de la gastronomía, integrándose al paisaje porteño mientras disfrutaba del mate y el polo. Esta producción de Hollywood en Buenos Aires fue fundamental para mostrar al mundo la elegancia de la arquitectura de estilo francés que define al barrio de Retiro.

Highlander II y el futuro distópico en el Teatro Colón

Hollywood en Buenos Aires: Pocos saben que uno de los clásicos de culto de los años 90, «Highlander II: The Quickening», utilizó a Buenos Aires como una metrópolis futurista y decadente. Christopher Lambert y Michael Ironside protagonizaron escenas en un Teatro Colón intervenido especialmente para parecer un edificio en ruinas y abandonado.

Esta transformación es un testimonio de la plasticidad del patrimonio local. El recorrido de esta película también incluyó locaciones como:

Palacio Barolo: Escenario de batallas decisivas entre inmortales.

Escenario de batallas decisivas entre inmortales. Cementerio de la Recoleta: Espacio cargado de memoria y arquitectura funeraria única.

Espacio cargado de memoria y arquitectura funeraria única. Diagonal Norte: Utilizada para recrear un clima oscuro y opresivo, alejado de su esplendor real.

Robert De Niro y la mística de los bodegones en «Nada»

La presencia de Hollywood en Buenos Aires alcanzó un nuevo nivel de viralización con la serie «Nada» (2023). En ella, el legendario Robert De Niro camina junto a Luis Brandoni por Diagonal Norte, con el Obelisco como telón de fondo. Sin embargo, el momento más representativo de la serie ocurre en «El Rebenque de Omar», un bodegón tradicional de Once.

Allí, el ritual de la comida porteña se vuelve universal: De Niro degusta un bife de chorizo a caballo, mientras un mozo corta la carne con una cuchara para demostrar su ternura. Esta escena no solo promociona la gastronomía, sino que retrata la identidad de los bares notables y parrillas de barrio que fascinan a los directores extranjeros por su atmósfera bohemia y auténtica.

Evita: Cuando Madonna se adueñó del Balcón de la Rosada

Si hablamos de hitos que marcaron un antes y un después para Hollywood en Buenos Aires, la filmación de «Evita» (1996) lidera la lista. Bajo la dirección de Alan Parker, la Ciudad se detuvo para ver a Madonna interpretar a Eva Perón. La producción logró un permiso histórico para utilizar el balcón de la Casa Rosada para la interpretación de «No llores por mí, Argentina».

Otras locaciones clave de este musical de Hollywood en Buenos Aires fueron:

Confitería La Ideal: Donde se recrearon escenas de milonga y el vals con Antonio Banderas.

Donde se recrearon escenas de milonga y el vals con Antonio Banderas. Estación Constitución: Que aportó su imponente estructura de hierro y vidrio para escenas de época.

Que aportó su imponente estructura de hierro y vidrio para escenas de época. Casco Histórico: Utilizado para retratar la vida política y social de la Argentina de mediados del siglo XX.

San Telmo: Del Bar Sur a la Casa de los Ezeiza

El barrio de San Telmo es, quizás, el sector más cinematográfico de la capital cuando se trata de Hollywood en Buenos Aires. La película «Happy Together» (1997) del director Wong Kar-wai inmortalizó al Bar Sur, una casa de tango que aportó su aire nocturno y melancólico al relato. Este Bar Notable es hoy un sitio de peregrinación para cinéfilos de todo el mundo.

Muy cerca de allí, la Casa de los Ezeiza (hoy Pasaje Defensa) también formó parte de «Focus». Will Smith y Margot Robbie compartieron una velada romántica en su patio central, aprovechando la arquitectura de estilo italiano y el espíritu colonial que el pasaje conserva intacto. Es el ejemplo perfecto de cómo el patrimonio arquitectónico se traduce en potencia escenográfica.

Coppola y el Bar Británico en la película «Tetro»

El prestigioso director Francis Ford Coppola también eligió el sur porteño para su película «Tetro» (2009). El Bar Británico, ubicado frente al Parque Lezama, sirvió como escenario para diálogos íntimos entre los personajes de Maribel Verdú y Vincent Gallo. Este café histórico, fundado en 1928, representa el refugio de intelectuales y artistas, una esencia que Coppola supo capturar para su drama familiar.

La estación de Constitución fue otro punto neurálgico para el cine internacional y para Hollywood en Buenos Aires. En «There Be Dragons» (2011), la estación fue transformada mediante escenografía de época para simular el Madrid de los años 30 durante la Guerra Civil Española. Los vehículos antiguos y el vestuario de los extras se mimetizaron con la estructura europea de la terminal, demostrando que Buenos Aires puede ser cualquier ciudad del mundo.

Las 11 locaciones imprescindibles del cine internacional

Palacio San Martín: El refugio de Will Smith en «Focus».

El refugio de Will Smith en «Focus». Teatro Colón: Transformado en una ópera distópica para «Highlander II».

Transformado en una ópera distópica para «Highlander II». Palacio Paz (Círculo Militar): Escenario de la gala de Mónaco en la serie «Senna».

Escenario de la gala de Mónaco en la serie «Senna». Casa Rosada: El balcón icónico de Madonna en «Evita».

El balcón icónico de Madonna en «Evita». Confitería La Ideal: La milonga histórica del musical de Alan Parker.

La milonga histórica del musical de Alan Parker. Bar Sur: La bohemia de San Telmo en «Happy Together».

La bohemia de San Telmo en «Happy Together». El Rebenque de Omar: La parrilla de De Niro en la serie «Nada».

La parrilla de De Niro en la serie «Nada». Diagonal Norte: El paseo de las estrellas bajo el Obelisco.

El paseo de las estrellas bajo el Obelisco. Estación Constitución: El Madrid de los años 30 en «There Be Dragons».

El Madrid de los años 30 en «There Be Dragons». Bar Británico: El café elegido por Coppola para «Tetro».

El café elegido por Coppola para «Tetro». Casa de los Ezeiza: El patio romántico de Margot Robbie en San Telmo.

La ciudad de Buenos Aires continúa consolidándose como un set a cielo abierto. La combinación de arquitectura europea, tradición gastronómica y una industria técnica de primer nivel garantiza que seguiremos viendo a Hollywood en Buenos Aires por mucho tiempo más. Redescubrir estos rincones es una invitación a mirar nuestra propia ciudad con los ojos de un espectador de cine.

Mirá el mapa completo haciendo CLICK AQUÍ.

📲 Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó