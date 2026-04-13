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Qué dicen en el Facebook de Anticipos sobre Cristina: apoyo, rechazo y dudas

Por Andres Llinares

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Cristina desató más de 3.000 comentarios
Cristina desató más de 3.000 comentarios

Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos. Fueron los que dejaron al descubierto una grieta total en torno a Cristina Fernández de Kirchner: apoyo militante, rechazo duro y un sector que responde con dudas, ironía y descreimiento frente a cualquier escenario político.

El posteo publicado en el Facebook de Anticipos sobre Cristina Fernández de Kirchner fue publicado el domingo a las 14:46 y generó más de 3.000 comentarios y expuso una grieta total entre apoyo militante, rechazo duro y un sector atravesado por la duda, la ironía y el escepticismo.

Una grieta expuesta en tiempo real

El relevamiento de comentarios muestra tres grandes bloques bien definidos: A) apoyo emocional y militante; B) rechazo con eje en corrupción, justicia y economía; C) posiciones neutrales o escépticas que dudan de que el escenario sea posible.

Lejos de matices, lo que aparece es una discusión directa, muchas veces cruda, donde cada usuario expone su visión sin filtros.

La pregunta fue simple y Cristina desató los comentarios: Imaginen que la liberan (a Cristina), que cumple la condena, que finalmente ocupa la calle y sale a militar. ¿Qué piensan que pasaría en este contexto? Los escucho. Es interesante saberlo.

Pasaron ocho horas. Nada más y se cortaron los comentarios. Entonces tomamos los 3.300 comentarios que habíamos reunidos y los copiamos en un programa de Inteligencia Artificial para que limpie los que solo lanzaban un emojis, los que se manifestaban con un gif, una palabra onomatopeya o una frase indescifrable. De esta limpieza, quedaron los que se pueden leer a continuación.

Por qué salimos con este posteo? La pregunta se puede invertir, y por qué no? Hicimos lo mismo con el Presidente Javier Mieli pero llegó a los 34 comentarios y con el Gobernador Axel Kicillof y llegó a los 228 comentarios. Pero Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos. Superó por lejos a ambos estando presa, desprestigiada, sin poder institucional, grande en edad y sin embargo, genera fuertes reacciones en la gente. No hablamos de una encuesta. En absoluto lo es. No se hacen así las encuestas y nosotros no pretendimos hacer una. Ni esta lo hace. Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos y los quisimos aprovecha como nota periodística.

Que Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos no significa que sea algo de que aferrarse. Pero es un punto de partida para reflexionar. En primer lugar que no prima la corrupción y en segundo lugar que hay una memoria en la gente que es inevitable romper.

Gente despreciativa como Mauricio Macri los ha llamado horcos. Javier Milei zurdos de mierda. Pero sean horcos o zurdos de mierda, no se olvidan de Cristina.

Ya contamos cuál fue el procedimiento para que sea sea sobre lo que hicimos. Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos, los limpiamos y acá los pasamos en limpio.

🟢 Comentarios a favor: esperanza, liderazgo y épica

1) Edgar Angel GrattuliniPagaríamos la deuda externa, habría universidades y crecimiento
2) Marcela ClaudiaVuelve a brillar la Argentina
3) Susana LeisSeríamos felices
4) Cecilia PerroneViva Cristina ayer, hoy y siempre
5) Hugo CaballeroVuelven las heladeras llenas
6) Paulina CorrellVuelve la alegría al pueblo
7) Juan Carlos BustamanteA la calle con la jefa
8) Raul T. RomeroGana la presidencia
9) Oscar GerezGana en 2027
10) Javi JavierGanaría las elecciones
11) Alicia B LemmoEl pueblo con ella siempre
12) Monica LilianaLa total felicidad
13) Ruben RoblesVolverá y será millones
14) Alda Amella BelazqueCristina libre
15) Cesar De MicheliArrasa con los votos
16) José Juan AgüeroVeríamos personas felices
17) Beatriz ArandaVolvería la mejor presidenta
18) Jorge MamaniOtra vez presidenta
19) Olga GarciaDefendería a los que menos tienen
20) Belky Beatriz SanchezTodos felices
21) Juan José ErramouspeGana en 2027
22) Clau MonardesSería feliz
23) Susana GurrieriLa sigo a donde vaya
24) Patricia CoutoNo la van a dejar porque arrasa

Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos y en este grupo predomina una narrativa emocional: la idea de bienestar perdido, liderazgo fuerte y retorno de una etapa mejor. Las palabras más repetidas giran en torno a felicidad, victoria y reconstrucción.

🔴 Comentarios en contra: corrupción, condenas y rechazo

25) Daniel SquizzatoQue devuelva lo que robó
26) Gabriela CáceresSeríamos Cuba
27) Federico GalzenatiPerpetua
28) Hugo Roberto ArgañarazEsconder billeteras y celulares
29) Gustavo Alberto Santa CruzPresidiaria
30) Vicente CarrazcoNo cambia
31) Elcio Arnaldo CarrizoTraje a rayas de por vida
32) Carlos LopezPulsera hasta los ’90 (años)
33) Ricardo RizzaMás condenas, perpetua
34) Agueda R.Vuelve a robar
35) Alcides SolisProscripta de por vida
36) Marco RodríguezSeríamos Cuba
37) Oscar Osvaldo GuzmánNo pierde las mañas
38) Sakamoto AkiroInhabilitada de por vida
39) La Comarca Fierros ClubCon todas las causas, olvidate
40) Francisco Sosa LuceroDifícil que el chancho planee
41) Ernesto Bustos MolinaVolvería a robar
42) Sergio CasalSeguiría robando
43) Norma Beatriz BailonCaemos al abismo
44) Ramon BurgoDirecto a Ezeiza
45) Martin DiazAsociación ilícita
46) Rulo LescanoArgentina decadente

Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos y entre estos domina un tono mucho más duro, con eje en cuestiones judiciales, corrupción y temor económico. Es el bloque más argumentativo, con frases cortas, directas y de fuerte rechazo.

Ahora bien el tercer punto que separa la IA por nosotros.

🟡 Comentarios neutrales: ironía, distancia y escepticismo

47) Teresa YnsfranDe ilusión también se vive
48) Juan EscobarDifícil que el camello vuele
49) Eduardo Ortega BeldaPreguntale a Lula
50) Roberto CorreaSoñar no cuesta nada
51) Veronica Elena TejedaImaginate nomás
52) Antonio DelgadoImaginar es gratis
53) German MoscardiSoñá
54) Julia FagundezImagínense
55) Juanca MaxCampaña en 2075
56) Ali Alicia BrennaQué imaginación
57) Daniel E. FioriAl Calafate con 78 años
58) Luis DominguezPianta votos
59) Marilyn SalinasSoñá nomás
60) Juan CarvajalFalta mucho
61) Ariel SatelitalsatMás probable Ronaldo campeón
62) Ivan KravchenkoBeneficiaría a la oposición
63) María Constanza RaimondiMuchas causas
64) Agustin TuratiMás juicios
65) Hugo GonzalezInhabilitada
66) Edu SamanNo puede postularse
67) Margarita RuizNo tiene condena
68) Octavio RodríguezMal mensaje institucional

Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos y este segmento funciona como termómetro social: no hay adhesión ni rechazo pleno, sino duda, ironía y descreimiento. La idea dominante es que el escenario es improbable o lejano.

Una conclusión clara: polarización sin grises

El mapa de opiniones muestra una Argentina partida en tres: A) un núcleo que sostiene la figura con convicción emocional; B) un bloque que la rechaza con argumentos duros; C) un sector que ya no cree en ninguno de los escenarios.

La discusión no es solo política: es cultural, económica y emocional. Y, como reflejan estos comentarios, lejos de cerrarse, la grieta sigue abierta y activa en cada conversación digital.

Anticipos frente a esta nota

Nosotros no vamos a opinar por ustedes. Acá se transcribe con nombre y apellido cada opinión y se la trata con respeto. Si Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos, alcanza para que sumemos el nuestro, que, visto y considerando nuestra agenda diaria, uno puede notar de que lado estamos. Básicamente del más débil, siempre.

Si podemos agregar que Cristina desató más de 3.000 comentarios y la grieta sigue en pie. Tiene lógica. Estamos seguro que sí porque ambos proyectos se contraponen. El de Cristina con el de Milei. Con completamente distintos. Por eso creemos que sigue existiendo una grieta. Ahora bien, ¿cuándo no hubo grita? Cuando existieron dictaduras por que los proyectos plebeyos eran reprimidos. Ahora, a la luz del día, no es posible, y el debate se intensifica. Si Cristina desató más de 3.000 comentarios es justamente por esto. Porque la pelea aún no finalizó, no está acabada. La lucha por un país soberano, reglado, pero con dirigentes honestos sigue en pie.

Un lenguaje sin filtros: cómo se expresa la grieta

Uno de los aspectos más relevantes del relevamiento no es solo qué se dice, sino cómo se dice. En los comentarios analizados predomina un lenguaje directo, muchas veces crudo, con escaso margen para matices o posiciones intermedias.

En el bloque a favor aparecen términos asociados a la recuperación, la esperanza y la identificación personal, mientras que en el rechazo dominan referencias a causas judiciales, corrupción y temor económico. En el sector neutral, en cambio, prevalece la ironía como forma de distancia frente a un escenario que muchos consideran improbable.

Redes sociales como termómetro político

El volumen de participación que Cristina desató y la intensidad de las opiniones convierten a este tipo de posteos en una herramienta de lectura social. Sin tratarse de una encuesta formal, la acumulación de comentarios permite detectar tendencias, emociones y niveles de rechazo o adhesión que difícilmente aparecen con tanta espontaneidad en otros ámbitos.

En ese sentido, el caso analizado refleja una dinámica que se repite: la política se discute cada vez más en redes, sin mediaciones y con una lógica de confrontación permanente.

Un escenario que trasciende la política

Detrás de cada comentario no solo hay una postura política, sino también una experiencia social, económica y personal. La figura de Cristina Fernández de Kirchner funciona, en este contexto, como un disparador que ordena emociones mucho más profundas.

La grieta que aparece en los comentarios no es únicamente ideológica. Es también una expresión de expectativas, frustraciones y percepciones sobre el presente y el futuro del país.

Una discusión que sigue abierta

Lejos de cerrarse, el debate continúa activo y se retroalimenta con cada nueva interacción. La cantidad de comentarios y la diversidad de posturas evidencian que no hay una síntesis posible en el corto plazo.

El posteo en el Facebook de Anticipos no solo generó participación: dejó en evidencia que la conversación pública en Argentina sigue atravesada por una polarización profunda, donde cada opinión refuerza, tensiona o cuestiona las posiciones existentes.

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