Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos. Fueron los que dejaron al descubierto una grieta total en torno a Cristina Fernández de Kirchner: apoyo militante, rechazo duro y un sector que responde con dudas, ironía y descreimiento frente a cualquier escenario político.

El posteo publicado en el Facebook de Anticipos sobre Cristina Fernández de Kirchner fue publicado el domingo a las 14:46 y generó más de 3.000 comentarios y expuso una grieta total entre apoyo militante, rechazo duro y un sector atravesado por la duda, la ironía y el escepticismo.

Una grieta expuesta en tiempo real

El relevamiento de comentarios muestra tres grandes bloques bien definidos: A) apoyo emocional y militante; B) rechazo con eje en corrupción, justicia y economía; C) posiciones neutrales o escépticas que dudan de que el escenario sea posible.

Lejos de matices, lo que aparece es una discusión directa, muchas veces cruda, donde cada usuario expone su visión sin filtros.

La pregunta fue simple y Cristina desató los comentarios: Imaginen que la liberan (a Cristina), que cumple la condena, que finalmente ocupa la calle y sale a militar. ¿Qué piensan que pasaría en este contexto? Los escucho. Es interesante saberlo.

Pasaron ocho horas. Nada más y se cortaron los comentarios. Entonces tomamos los 3.300 comentarios que habíamos reunidos y los copiamos en un programa de Inteligencia Artificial para que limpie los que solo lanzaban un emojis, los que se manifestaban con un gif, una palabra onomatopeya o una frase indescifrable. De esta limpieza, quedaron los que se pueden leer a continuación.

Por qué salimos con este posteo? La pregunta se puede invertir, y por qué no? Hicimos lo mismo con el Presidente Javier Mieli pero llegó a los 34 comentarios y con el Gobernador Axel Kicillof y llegó a los 228 comentarios. Pero Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos. Superó por lejos a ambos estando presa, desprestigiada, sin poder institucional, grande en edad y sin embargo, genera fuertes reacciones en la gente. No hablamos de una encuesta. En absoluto lo es. No se hacen así las encuestas y nosotros no pretendimos hacer una. Ni esta lo hace. Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos y los quisimos aprovecha como nota periodística.

Que Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos no significa que sea algo de que aferrarse. Pero es un punto de partida para reflexionar. En primer lugar que no prima la corrupción y en segundo lugar que hay una memoria en la gente que es inevitable romper.

Gente despreciativa como Mauricio Macri los ha llamado horcos. Javier Milei zurdos de mierda. Pero sean horcos o zurdos de mierda, no se olvidan de Cristina.

Ya contamos cuál fue el procedimiento para que sea sea sobre lo que hicimos. Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos, los limpiamos y acá los pasamos en limpio.

🟢 Comentarios a favor: esperanza, liderazgo y épica

1) Edgar Angel Grattulini Pagaríamos la deuda externa, habría universidades y crecimiento 2) Marcela Claudia Vuelve a brillar la Argentina 3) Susana Leis Seríamos felices 4) Cecilia Perrone Viva Cristina ayer, hoy y siempre 5) Hugo Caballero Vuelven las heladeras llenas 6) Paulina Correll Vuelve la alegría al pueblo 7) Juan Carlos Bustamante A la calle con la jefa 8) Raul T. Romero Gana la presidencia 9) Oscar Gerez Gana en 2027 10) Javi Javier Ganaría las elecciones 11) Alicia B Lemmo El pueblo con ella siempre 12) Monica Liliana La total felicidad 13) Ruben Robles Volverá y será millones 14) Alda Amella Belazque Cristina libre 15) Cesar De Micheli Arrasa con los votos 16) José Juan Agüero Veríamos personas felices 17) Beatriz Aranda Volvería la mejor presidenta 18) Jorge Mamani Otra vez presidenta 19) Olga Garcia Defendería a los que menos tienen 20) Belky Beatriz Sanchez Todos felices 21) Juan José Erramouspe Gana en 2027 22) Clau Monardes Sería feliz 23) Susana Gurrieri La sigo a donde vaya 24) Patricia Couto No la van a dejar porque arrasa

Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos y en este grupo predomina una narrativa emocional: la idea de bienestar perdido, liderazgo fuerte y retorno de una etapa mejor. Las palabras más repetidas giran en torno a felicidad, victoria y reconstrucción.

🔴 Comentarios en contra: corrupción, condenas y rechazo

25) Daniel Squizzato Que devuelva lo que robó 26) Gabriela Cáceres Seríamos Cuba 27) Federico Galzenati Perpetua 28) Hugo Roberto Argañaraz Esconder billeteras y celulares 29) Gustavo Alberto Santa Cruz Presidiaria 30) Vicente Carrazco No cambia 31) Elcio Arnaldo Carrizo Traje a rayas de por vida 32) Carlos Lopez Pulsera hasta los ’90 (años) 33) Ricardo Rizza Más condenas, perpetua 34) Agueda R. Vuelve a robar 35) Alcides Solis Proscripta de por vida 36) Marco Rodríguez Seríamos Cuba 37) Oscar Osvaldo Guzmán No pierde las mañas 38) Sakamoto Akiro Inhabilitada de por vida 39) La Comarca Fierros Club Con todas las causas, olvidate 40) Francisco Sosa Lucero Difícil que el chancho planee 41) Ernesto Bustos Molina Volvería a robar 42) Sergio Casal Seguiría robando 43) Norma Beatriz Bailon Caemos al abismo 44) Ramon Burgo Directo a Ezeiza 45) Martin Diaz Asociación ilícita 46) Rulo Lescano Argentina decadente

Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos y entre estos domina un tono mucho más duro, con eje en cuestiones judiciales, corrupción y temor económico. Es el bloque más argumentativo, con frases cortas, directas y de fuerte rechazo.

Ahora bien el tercer punto que separa la IA por nosotros.

🟡 Comentarios neutrales: ironía, distancia y escepticismo

47) Teresa Ynsfran De ilusión también se vive 48) Juan Escobar Difícil que el camello vuele 49) Eduardo Ortega Belda Preguntale a Lula 50) Roberto Correa Soñar no cuesta nada 51) Veronica Elena Tejeda Imaginate nomás 52) Antonio Delgado Imaginar es gratis 53) German Moscardi Soñá 54) Julia Fagundez Imagínense 55) Juanca Max Campaña en 2075 56) Ali Alicia Brenna Qué imaginación 57) Daniel E. Fiori Al Calafate con 78 años 58) Luis Dominguez Pianta votos 59) Marilyn Salinas Soñá nomás 60) Juan Carvajal Falta mucho 61) Ariel Satelitalsat Más probable Ronaldo campeón 62) Ivan Kravchenko Beneficiaría a la oposición 63) María Constanza Raimondi Muchas causas 64) Agustin Turati Más juicios 65) Hugo Gonzalez Inhabilitada 66) Edu Saman No puede postularse 67) Margarita Ruiz No tiene condena 68) Octavio Rodríguez Mal mensaje institucional

Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos y este segmento funciona como termómetro social: no hay adhesión ni rechazo pleno, sino duda, ironía y descreimiento. La idea dominante es que el escenario es improbable o lejano.

Una conclusión clara: polarización sin grises

El mapa de opiniones muestra una Argentina partida en tres: A) un núcleo que sostiene la figura con convicción emocional; B) un bloque que la rechaza con argumentos duros; C) un sector que ya no cree en ninguno de los escenarios.

La discusión no es solo política: es cultural, económica y emocional. Y, como reflejan estos comentarios, lejos de cerrarse, la grieta sigue abierta y activa en cada conversación digital.

Anticipos frente a esta nota

Nosotros no vamos a opinar por ustedes. Acá se transcribe con nombre y apellido cada opinión y se la trata con respeto. Si Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos, alcanza para que sumemos el nuestro, que, visto y considerando nuestra agenda diaria, uno puede notar de que lado estamos. Básicamente del más débil, siempre.

Si podemos agregar que Cristina desató más de 3.000 comentarios y la grieta sigue en pie. Tiene lógica. Estamos seguro que sí porque ambos proyectos se contraponen. El de Cristina con el de Milei. Con completamente distintos. Por eso creemos que sigue existiendo una grieta. Ahora bien, ¿cuándo no hubo grita? Cuando existieron dictaduras por que los proyectos plebeyos eran reprimidos. Ahora, a la luz del día, no es posible, y el debate se intensifica. Si Cristina desató más de 3.000 comentarios es justamente por esto. Porque la pelea aún no finalizó, no está acabada. La lucha por un país soberano, reglado, pero con dirigentes honestos sigue en pie.

Un lenguaje sin filtros: cómo se expresa la grieta

Uno de los aspectos más relevantes del relevamiento no es solo qué se dice, sino cómo se dice. En los comentarios analizados predomina un lenguaje directo, muchas veces crudo, con escaso margen para matices o posiciones intermedias.

En el bloque a favor aparecen términos asociados a la recuperación, la esperanza y la identificación personal, mientras que en el rechazo dominan referencias a causas judiciales, corrupción y temor económico. En el sector neutral, en cambio, prevalece la ironía como forma de distancia frente a un escenario que muchos consideran improbable.

Redes sociales como termómetro político

El volumen de participación que Cristina desató y la intensidad de las opiniones convierten a este tipo de posteos en una herramienta de lectura social. Sin tratarse de una encuesta formal, la acumulación de comentarios permite detectar tendencias, emociones y niveles de rechazo o adhesión que difícilmente aparecen con tanta espontaneidad en otros ámbitos.

En ese sentido, el caso analizado refleja una dinámica que se repite: la política se discute cada vez más en redes, sin mediaciones y con una lógica de confrontación permanente.

Un escenario que trasciende la política

Detrás de cada comentario no solo hay una postura política, sino también una experiencia social, económica y personal. La figura de Cristina Fernández de Kirchner funciona, en este contexto, como un disparador que ordena emociones mucho más profundas.

La grieta que aparece en los comentarios no es únicamente ideológica. Es también una expresión de expectativas, frustraciones y percepciones sobre el presente y el futuro del país.

Una discusión que sigue abierta

Lejos de cerrarse, el debate continúa activo y se retroalimenta con cada nueva interacción. La cantidad de comentarios y la diversidad de posturas evidencian que no hay una síntesis posible en el corto plazo.

El posteo en el Facebook de Anticipos no solo generó participación: dejó en evidencia que la conversación pública en Argentina sigue atravesada por una polarización profunda, donde cada opinión refuerza, tensiona o cuestiona las posiciones existentes.