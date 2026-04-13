Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos. Fueron los que dejaron al descubierto una grieta total en torno a Cristina Fernández de Kirchner: apoyo militante, rechazo duro y un sector que responde con dudas, ironía y descreimiento frente a cualquier escenario político.
El posteo publicado en el Facebook de Anticipos sobre Cristina Fernández de Kirchner fue publicado el domingo a las 14:46 y generó más de 3.000 comentarios y expuso una grieta total entre apoyo militante, rechazo duro y un sector atravesado por la duda, la ironía y el escepticismo.
Una grieta expuesta en tiempo real
El relevamiento de comentarios muestra tres grandes bloques bien definidos: A) apoyo emocional y militante; B) rechazo con eje en corrupción, justicia y economía; C) posiciones neutrales o escépticas que dudan de que el escenario sea posible.
Lejos de matices, lo que aparece es una discusión directa, muchas veces cruda, donde cada usuario expone su visión sin filtros.
La pregunta fue simple y Cristina desató los comentarios: Imaginen que la liberan (a Cristina), que cumple la condena, que finalmente ocupa la calle y sale a militar. ¿Qué piensan que pasaría en este contexto? Los escucho. Es interesante saberlo.
Pasaron ocho horas. Nada más y se cortaron los comentarios. Entonces tomamos los 3.300 comentarios que habíamos reunidos y los copiamos en un programa de Inteligencia Artificial para que limpie los que solo lanzaban un emojis, los que se manifestaban con un gif, una palabra onomatopeya o una frase indescifrable. De esta limpieza, quedaron los que se pueden leer a continuación.
Por qué salimos con este posteo? La pregunta se puede invertir, y por qué no? Hicimos lo mismo con el Presidente Javier Mieli pero llegó a los 34 comentarios y con el Gobernador Axel Kicillof y llegó a los 228 comentarios. Pero Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos. Superó por lejos a ambos estando presa, desprestigiada, sin poder institucional, grande en edad y sin embargo, genera fuertes reacciones en la gente. No hablamos de una encuesta. En absoluto lo es. No se hacen así las encuestas y nosotros no pretendimos hacer una. Ni esta lo hace. Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos y los quisimos aprovecha como nota periodística.
Que Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos no significa que sea algo de que aferrarse. Pero es un punto de partida para reflexionar. En primer lugar que no prima la corrupción y en segundo lugar que hay una memoria en la gente que es inevitable romper.
Gente despreciativa como Mauricio Macri los ha llamado horcos. Javier Milei zurdos de mierda. Pero sean horcos o zurdos de mierda, no se olvidan de Cristina.
Ya contamos cuál fue el procedimiento para que sea sea sobre lo que hicimos. Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos, los limpiamos y acá los pasamos en limpio.
🟢 Comentarios a favor: esperanza, liderazgo y épica
|1) Edgar Angel Grattulini
|Pagaríamos la deuda externa, habría universidades y crecimiento
|2) Marcela Claudia
|Vuelve a brillar la Argentina
|3) Susana Leis
|Seríamos felices
|4) Cecilia Perrone
|Viva Cristina ayer, hoy y siempre
|5) Hugo Caballero
|Vuelven las heladeras llenas
|6) Paulina Correll
|Vuelve la alegría al pueblo
|7) Juan Carlos Bustamante
|A la calle con la jefa
|8) Raul T. Romero
|Gana la presidencia
|9) Oscar Gerez
|Gana en 2027
|10) Javi Javier
|Ganaría las elecciones
|11) Alicia B Lemmo
|El pueblo con ella siempre
|12) Monica Liliana
|La total felicidad
|13) Ruben Robles
|Volverá y será millones
|14) Alda Amella Belazque
|Cristina libre
|15) Cesar De Micheli
|Arrasa con los votos
|16) José Juan Agüero
|Veríamos personas felices
|17) Beatriz Aranda
|Volvería la mejor presidenta
|18) Jorge Mamani
|Otra vez presidenta
|19) Olga Garcia
|Defendería a los que menos tienen
|20) Belky Beatriz Sanchez
|Todos felices
|21) Juan José Erramouspe
|Gana en 2027
|22) Clau Monardes
|Sería feliz
|23) Susana Gurrieri
|La sigo a donde vaya
|24) Patricia Couto
|No la van a dejar porque arrasa
Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos y en este grupo predomina una narrativa emocional: la idea de bienestar perdido, liderazgo fuerte y retorno de una etapa mejor. Las palabras más repetidas giran en torno a felicidad, victoria y reconstrucción.
🔴 Comentarios en contra: corrupción, condenas y rechazo
|25) Daniel Squizzato
|Que devuelva lo que robó
|26) Gabriela Cáceres
|Seríamos Cuba
|27) Federico Galzenati
|Perpetua
|28) Hugo Roberto Argañaraz
|Esconder billeteras y celulares
|29) Gustavo Alberto Santa Cruz
|Presidiaria
|30) Vicente Carrazco
|No cambia
|31) Elcio Arnaldo Carrizo
|Traje a rayas de por vida
|32) Carlos Lopez
|Pulsera hasta los ’90 (años)
|33) Ricardo Rizza
|Más condenas, perpetua
|34) Agueda R.
|Vuelve a robar
|35) Alcides Solis
|Proscripta de por vida
|36) Marco Rodríguez
|Seríamos Cuba
|37) Oscar Osvaldo Guzmán
|No pierde las mañas
|38) Sakamoto Akiro
|Inhabilitada de por vida
|39) La Comarca Fierros Club
|Con todas las causas, olvidate
|40) Francisco Sosa Lucero
|Difícil que el chancho planee
|41) Ernesto Bustos Molina
|Volvería a robar
|42) Sergio Casal
|Seguiría robando
|43) Norma Beatriz Bailon
|Caemos al abismo
|44) Ramon Burgo
|Directo a Ezeiza
|45) Martin Diaz
|Asociación ilícita
|46) Rulo Lescano
|Argentina decadente
Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos y entre estos domina un tono mucho más duro, con eje en cuestiones judiciales, corrupción y temor económico. Es el bloque más argumentativo, con frases cortas, directas y de fuerte rechazo.
Ahora bien el tercer punto que separa la IA por nosotros.
🟡 Comentarios neutrales: ironía, distancia y escepticismo
|47) Teresa Ynsfran
|De ilusión también se vive
|48) Juan Escobar
|Difícil que el camello vuele
|49) Eduardo Ortega Belda
|Preguntale a Lula
|50) Roberto Correa
|Soñar no cuesta nada
|51) Veronica Elena Tejeda
|Imaginate nomás
|52) Antonio Delgado
|Imaginar es gratis
|53) German Moscardi
|Soñá
|54) Julia Fagundez
|Imagínense
|55) Juanca Max
|Campaña en 2075
|56) Ali Alicia Brenna
|Qué imaginación
|57) Daniel E. Fiori
|Al Calafate con 78 años
|58) Luis Dominguez
|Pianta votos
|59) Marilyn Salinas
|Soñá nomás
|60) Juan Carvajal
|Falta mucho
|61) Ariel Satelitalsat
|Más probable Ronaldo campeón
|62) Ivan Kravchenko
|Beneficiaría a la oposición
|63) María Constanza Raimondi
|Muchas causas
|64) Agustin Turati
|Más juicios
|65) Hugo Gonzalez
|Inhabilitada
|66) Edu Saman
|No puede postularse
|67) Margarita Ruiz
|No tiene condena
|68) Octavio Rodríguez
|Mal mensaje institucional
Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos y este segmento funciona como termómetro social: no hay adhesión ni rechazo pleno, sino duda, ironía y descreimiento. La idea dominante es que el escenario es improbable o lejano.
Una conclusión clara: polarización sin grises
El mapa de opiniones muestra una Argentina partida en tres: A) un núcleo que sostiene la figura con convicción emocional; B) un bloque que la rechaza con argumentos duros; C) un sector que ya no cree en ninguno de los escenarios.
La discusión no es solo política: es cultural, económica y emocional. Y, como reflejan estos comentarios, lejos de cerrarse, la grieta sigue abierta y activa en cada conversación digital.
Anticipos frente a esta nota
Nosotros no vamos a opinar por ustedes. Acá se transcribe con nombre y apellido cada opinión y se la trata con respeto. Si Cristina desató más de 3.000 comentarios en Anticipos, alcanza para que sumemos el nuestro, que, visto y considerando nuestra agenda diaria, uno puede notar de que lado estamos. Básicamente del más débil, siempre.
Si podemos agregar que Cristina desató más de 3.000 comentarios y la grieta sigue en pie. Tiene lógica. Estamos seguro que sí porque ambos proyectos se contraponen. El de Cristina con el de Milei. Con completamente distintos. Por eso creemos que sigue existiendo una grieta. Ahora bien, ¿cuándo no hubo grita? Cuando existieron dictaduras por que los proyectos plebeyos eran reprimidos. Ahora, a la luz del día, no es posible, y el debate se intensifica. Si Cristina desató más de 3.000 comentarios es justamente por esto. Porque la pelea aún no finalizó, no está acabada. La lucha por un país soberano, reglado, pero con dirigentes honestos sigue en pie.
Un lenguaje sin filtros: cómo se expresa la grieta
Uno de los aspectos más relevantes del relevamiento no es solo qué se dice, sino cómo se dice. En los comentarios analizados predomina un lenguaje directo, muchas veces crudo, con escaso margen para matices o posiciones intermedias.
En el bloque a favor aparecen términos asociados a la recuperación, la esperanza y la identificación personal, mientras que en el rechazo dominan referencias a causas judiciales, corrupción y temor económico. En el sector neutral, en cambio, prevalece la ironía como forma de distancia frente a un escenario que muchos consideran improbable.
Redes sociales como termómetro político
El volumen de participación que Cristina desató y la intensidad de las opiniones convierten a este tipo de posteos en una herramienta de lectura social. Sin tratarse de una encuesta formal, la acumulación de comentarios permite detectar tendencias, emociones y niveles de rechazo o adhesión que difícilmente aparecen con tanta espontaneidad en otros ámbitos.
En ese sentido, el caso analizado refleja una dinámica que se repite: la política se discute cada vez más en redes, sin mediaciones y con una lógica de confrontación permanente.
Un escenario que trasciende la política
Detrás de cada comentario no solo hay una postura política, sino también una experiencia social, económica y personal. La figura de Cristina Fernández de Kirchner funciona, en este contexto, como un disparador que ordena emociones mucho más profundas.
La grieta que aparece en los comentarios no es únicamente ideológica. Es también una expresión de expectativas, frustraciones y percepciones sobre el presente y el futuro del país.
Una discusión que sigue abierta
Lejos de cerrarse, el debate continúa activo y se retroalimenta con cada nueva interacción. La cantidad de comentarios y la diversidad de posturas evidencian que no hay una síntesis posible en el corto plazo.
El posteo en el Facebook de Anticipos no solo generó participación: dejó en evidencia que la conversación pública en Argentina sigue atravesada por una polarización profunda, donde cada opinión refuerza, tensiona o cuestiona las posiciones existentes.