Club Morón finalizó la primera fase de la Liga Federal de Básquet con un balance de 3 victorias y 4 derrotas, ubicándose en la 6ª posición de la Zona C de la Conferencia Metropolitana, con 10 puntos, por detrás de Presidente Derqui. Más allá de la tabla, el equipo dejó sensaciones alentadoras en su regreso a la categoría tras más de 40 años, aunque la falta de regularidad le impidió meterse en zona de clasificación.

Club Morón finalizó la primera fase luego de arranque que ilusionó en Morón

El inicio de la primera fase fue muy prometedor. En el gimnasio Raúl Rezzónico, el equipo dirigido por Andrés Moggio debutó con triunfo ante Sportivo Pilar por 73 a 68, revirtiendo un mal comienzo con defensa intensa y contraataques efectivos.

Ese impulso inicial fue clave para explicar por qué Club Morón finalizó la primera fase con competitividad frente a rivales de peso.

Sin embargo, en la segunda fecha llegó la primera caída: derrota como local frente a Presidente Derqui por 57 a 74, en un partido que se rompió en el segundo tiempo.

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Triunfos claros y derrotas que marcaron el rumbo

Club Morón reaccionó rápido y venció a Unión Vecinal de Munro por 70 a 48, en una actuación sólida que lo posicionó momentáneamente en zona de clasificación.

Pero la irregularidad empezó a ser un patrón. Como visitante, cayó con contundencia ante C.A.S.A. Padua por 53 a 82, en un partido dominado de principio a fin por el local.

Club Morón finalizó la primera. Pero dejó buenos recuerdos. Una de las entradas del plato especial del Club Morón Mata Varela, el venezolano de más de 2 metros que es de temer la rompió.

En la quinta fecha, el desafío fue mayor: River Plate, líder de la zona. Morón compitió durante buena parte del partido, pero terminó cayendo 68 a 82, evidenciando la diferencia de jerarquía.

La reacción y un cierre que expuso la irregularidad

Luego de dos derrotas, el equipo volvió al triunfo frente a Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó por 65 a 57, con un gran último cuarto. Hasta acá, fueron dos ganados y dos perdidos.

Pero el cierre volvió a mostrar la otra cara. En Ciudadela, cayó ante Claridad por 61 a 80, en un partido donde el rival fue superior en organización y ejecución .

Ese resultado terminó de definir el recorrido: Club Morón finalizó la primera fase con altibajos marcados, combinando buenos pasajes con caídas claras.

Club Morón finalizó la primera fase cansado y exigido

La mirada de Andrés Moggio

Tras el cierre, el entrenador Andrés Moggio dejó un análisis con proyección: “Vinimos a aprender y en esta primera fase aprendimos muchísimo. Ahora vamos por la revancha, ya conocemos a los rivales”.

El mensaje sintetiza el momento: Club Morón finalizó la primera fase en construcción, con margen de crecimiento.

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Lo que viene para Morón

El próximo compromiso será el 20 de abril de 2026 a las 20:30, cuando el Club Morón visite a River Plate en el microestadio del conjunto porteño.

Allí comenzará una nueva etapa, en la que buscará mejorar lo hecho hasta ahora, luego de que Club Morón finalizó la primera fase con un saldo que deja más aprendizaje que resultados.

Balance final: lo bueno y lo que falta

El balance es claro: Club Morón finalizó la primera fase mostrando carácter, intensidad y momentos de buen básquet, pero también evidenció dificultades para sostener el nivel.

Para dar el salto, necesitará regularidad. Esa será la clave en lo que viene.