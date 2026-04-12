Se cayó el Procrear. ¿Qué va a pasar con las viviendas? Lo mismo que en Avellaneda. El freno al Procrear tras la llegada de Javier Milei no sólo dejó a familias sin casa en el Complejo Sagol de Avellaneda, sino que ahora proyecta un escenario similar en El Palomar, partido de Morón, donde más de 500 viviendas están terminadas pero sin destino claro. Sólo se sabe que 120 irán a parar a las fuerzas de seguridad. Pero ante la noticia de que se cayó el Procrear, el impacto empezará a expandirse en el conurbano.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, confirmó públicamente que parte de las viviendas del desarrollo de El Palomar serán destinadas a fuerzas de seguridad, en línea con la decisión del Gobierno nacional. Acá el video ✅​✅​✅​👇​:

La decisión generó críticas dentro del propio escenario político local. El dirigente de Diego Spina cuestionó al intendente Lucas Ghi por avalar la entrega de viviendas a fuerzas de seguridad.

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​El presidente de Unión por la Patria Diego Spina lo cruzó y explicó por qué se equivocaba ✅​✅​✅​👇​:

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El caso que desató el conflicto: el Complejo Sagol de Avellaneda

Acá hablamos de que las fuerzas que respaldan el proyecto concentrador, liberal y privatista de Javier Milei tienen beneficios. El resto es marginado. No implementan las mismas prácticas que cuestionaban. No. Las de ellos son sectarias y para los sectores de alto poder adquisitivo.

El punto de quiebre fue el Complejo Sagol de Avellaneda, un desarrollo de160 unidades, de las cuales 136 habían sido adjudicadas por sorteo del Procrear en noviembre de 2023. Pero con el cambio de rumbo, el programa fue desactivado y las viviendas nunca fueron entregadas.

Entre esas beneficiarias estaba Paola Pérez Cáceres, quien esperaba mudarse a un departamento de tres ambientes junto a su familia. Sin embargo, tras el cambio de gobierno, los trámites se frenaron y nunca recibió su vivienda.

Paola Pérez Cáceres, una de las damnificadas que esperaba su casa en el Complejo Sagol en Avellaneda

Durante más de un año, las familias quedaron en la incertidumbre. Hasta que en junio de 2025, la ministra Patricia Bullrich resolvió entregar esas unidades a fuerzas de seguridad, lo que desató una batalla judicial que aún continúa.

“Sentimos que siguen jugando con nosotros”, expresó Paola Pérez Cáceres, una de las damnificadas por un escenario que comenzó cuando el programa fue desactivado.

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Del sueño de la casa propia al crédito imposible

En medio del conflicto a causa de que el programa fue desactivado, varias familias intentaron buscar alternativas en el sistema financiero. El resultado, en muchos casos, fue desalentador.

Paola Pérez Cáceres, empleada del Estado Nacional, acudió al Banco de la Nación Argentina para solicitar un crédito hipotecario. La respuesta fue contundente: un monto insuficiente incluso para un monoambiente y una cuota superior a los 900 mil pesos.

“No me daban ni para un monoambiente”, resumió. El contraste con los créditos millonarios otorgados a dirigentes políticos terminó de profundizar la indignación en un contexto donde el programa fue desactivado y las opciones desaparecieron.

Así comenzó la ilusicón del Complejo Sagol de Avellaneda, pero el programa fue desactivado y hoy la desilusión es gigante

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Se cayó el Procrear: desigualdad en el acceso al crédito

El escándalo creció al conocerse casos de funcionarios y dirigentes que accedieron a préstamos de cifras muy superiores. Uno de los ejemplos es el concejal de Luján Alexis Hasen, quien obtuvo más de 200 millones de pesos.

También se registraron créditos a legisladores y allegados al oficialismo que, en algunos casos, superan los 400 mil dólares al tipo de cambio actual.

Para las familias afectadas por el Procrear, el contraste es directo: mientras se cayó el Procrear y se restringe el acceso a créditos accesibles, se habilitan montos elevados para sectores vinculados a La Libertad Avanza que superan los 200.000 dólares.

El Proyecto Sogol con verde y cerca a una estación ferroviaria, los vecinos ya no lo podrán disfrutar porque se cayó el Procrear

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Procrear Sagol, no pueden creer lo que están viviendo

Créditos del Banco de la Nación Argentina a funcionarios

Mientras miles de familias quedaron afuera tras que se cayó el Procrear, funcionarios y dirigentes accedieron a créditos millonarios del Banco Nación. Los montos, en algunos casos superiores a los 300 mil dólares, contrastan con la falta de acceso para ciudadanos comunes.

N° Nombre Cargo y monto 1°) Federico Sharif Menem Funcionario Cámara de Diputados – USD 350.000 aprox. 2°) Santiago Santurio Diputado nacional – USD 300.000 aprox. 3°) Lorena Villaverde Diputada nacional (renunció) – USD 230.000 a 270.000 4°) Alexis Hasen Concejal de Luján – USD 200.000 aprox. 5°) Madre de Alexis Hasen Empleada Banco Nación – USD 200.000 aprox. 6°) Alejandro Bongiovanni Diputado nacional – USD 200.000 aprox. 7°) Alejandro Carrancio Diputado provincial (Buenos Aires) – USD 140.000 aprox. 8°) Felipe Núñez Asesor económico – S/D 9°) Federico Furiase Director BCRA / asesor – S/D 10°) Pedro Inchauspe Funcionario económico – S/D 11°) Juan Pablo Carreira Funcionario – S/D 12°) Emiliano Mongilardi Funcionario – S/D 13°) Mariano Campero Diputado nacional – S/D 14°) Guillermo Madero Funcionario – S/D 15°) Leandro Massaccesi Dirigente – S/D 16°) Matías Mana Funcionario – S/D 17°) Juan Manuel Garzón Funcionario – S/D 18°) Federico Ramos Napoli Dirigente – S/D 19°) Gonzalo del Huerto Funcionario – S/D 20°) Maira Frías Funcionaria – S/D 21°) María Gabriela Real Funcionaria – S/D 22°) Marcos Patiño Brizuela Funcionario – S/D

Los montos hablan por sí solos: mientras algunos accedieron a créditos millonarios, miles de familias quedaron afuera del sistema. El contraste expone el nuevo mapa del acceso a la vivienda tras que se cayó el Procrear.

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El nuevo foco: el Procrear de El Palomar

Mientras el conflicto judicial avanza en Avellaneda, la atención se traslada ahora al desarrollo urbanístico de El Palomar, en Morón. Allí también se cayó el Procrear y el impacto es inmediato.

Se trata de un complejo de más de 534 viviendas, muchas de ellas con un avance superior al 90%, que quedaron sin un esquema de adjudicación tras la eliminación del programa en 2024. Es decir, se cayó el Procrear pero las casas están y del total, 120 serán para las fuerza de seguridad según dijo el intendente Lucas Ghi al abrir el período de sesiones ordinarias mientras sus secretarios lo aplaudían convencidos.

El Gobierno nacional ya definió que una parte de esas unidades será destinada a fuerzas de seguridad, replicando el criterio aplicado en el Complejo Sagol de Avellaneda. Y mientras 120 viviendas del Procrear de El Palomar ya fueron destinadas a fuerzas de seguridad, no hay una sola unidad adjudicada a ciudadanos comunes de Morón que esperan vivir en El Palomar.

Se cayó el Procrear. Terminarán haciendo barrios policiales como ghettos sin contacto con la realidad

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Se cayó el Procrear: qué pasa en El Palomar

El futuro del resto del desarrollo es incierto, pero hay tres escenarios en análisis: A) venta o subasta de las unidades; B) créditos hipotecarios bajo condiciones de mercado; C) esquemas mixtos alejados del modelo original del Procrear, que dejó de existir tras la decisión de que se cayó el Procrear.

Desde el Municipio de Morón, encabezado por Lucas Ghi, se indicó que las viviendas podrían comenzar a entregarse en 2026, aunque bajo estas nuevas reglas.

El Procrear de El Palomar, verde, árboles y veredas y calles anchas

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La diferencia clave entre Avellaneda y El Palomar

Hay un punto central que distingue ambos casos:

A) En el Complejo Sagol de Avellaneda hubo beneficiarios sorteados con documentación avanzada; B) En El Palomar predominaban instancias de inscripción o preselección, sin adjudicación definitiva en muchos casos.

Esta diferencia es utilizada por el Gobierno para justificar el cambio de destino de las viviendas en un contexto donde se cayó el Procrear y cambió completamente el esquema.

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Un cambio de modelo con impacto directo

Los casos de Avellaneda y El Palomar exponen un giro profundo en la política habitacional en Argentina. Las viviendas construidas bajo lógica estatal ya no garantizan acceso a quienes fueron seleccionados originalmente.

Para las familias afectadas, el impacto es concreto: proyectos de vida suspendidos, alquileres que continúan y una incertidumbre que, lejos de resolverse, empieza a expandirse a nuevos desarrollos.

El riesgo, advierten, es que el país acumule más “Sagol”: complejos terminados, pero atravesados por decisiones políticas que redefinen quién puede —y quién no— acceder a una vivienda en un país donde, definitivamente, se cayó el Procrear.

Otro grupos de vecinos de Avellaneda intentando enteder qué ocurrió, se cayó el Procrear y nadie les dio una explicación

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¿Qué significa que se cayó el Procrear?

Significa que el programa estatal de créditos hipotecarios dejó de funcionar como política pública activa, frenando adjudicaciones, entregas de viviendas y acceso al financiamiento para familias.

En la práctica, implica que miles de personas que habían sido sorteadas o esperaban acceder a una vivienda quedaron sin respuesta, mientras los desarrollos ya construidos —como en El Palomar o el Complejo Sagol de Avellaneda— pasaron a depender de nuevas decisiones del Gobierno.

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