El costo de vivir en Morón en 2026 ya supera los $700.000 mensuales incluso en un escenario ajustado. El costo de vivir en Morón en 2026 refleja un escenario de subas sostenidas en alquileres, alimentos y servicios en el oeste del conurbano bonaerense, reduciendo la brecha histórica con la Ciudad de Buenos Aires.

El alquiler, el gasto que define todo

El costo de vivir en Morón en 2026 está marcado principalmente por el valor de los alquileres. En Morón centro, Castelar y Haedo, los precios muestran una amplia dispersión según ubicación y comodidades. Actualmente, un departamento de dos ambientes se ubica entre $300.000 y $500.000, mientras que unidades más amplias o mejor ubicadas pueden superar los $700.000 mensuales.

A esto se suman expensas que, en muchos casos, oscilan entre $50.000 y $150.000, dependiendo del edificio y los servicios incluidos. El costo de vivir en Morón en 2026 también depende de estas variables, que pueden modificar significativamente el presupuesto mensual.

Cuánto se gasta en comida en el oeste

El costo de vivir en Morón en 2026 incluye un gasto en alimentos para una persona sola que ronda entre $250.000 y $400.000 mensuales. La cifra varía según hábitos de consumo, marcas elegidas y frecuencia de compras.

Los comercios de cercanía siguen teniendo precios más altos que mayoristas o supermercados grandes, aunque muchos vecinos combinan ambos circuitos para equilibrar el presupuesto. Dentro del costo de vivir en Morón en 2026, la alimentación es uno de los rubros más sensibles.

El costo de vivir en Morón en 2026 te obliga a caminar y caminar hasta encontrar precios, lo que incluye una inversión de tiempo que nadie tiene en cuenta

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Servicios: luz, gas, agua e internet

El costo de vivir en Morón en 2026 también está atravesado por el aumento de los servicios. A) Luz: entre $40.000 y $90.000; B) Gas: entre $20.000 y $60.000; C) Agua: entre $15.000 y $30.000; D) Internet y cable: entre $25.000 y $60.000.

En total, una persona puede destinar entre $100.000 y $200.000 mensuales solo en servicios básicos, dependiendo del consumo y el tamaño de la vivienda.

Transporte: el costo de moverse todos los días

El costo de vivir en Morón en 2026 también contempla el transporte. Un usuario frecuente puede gastar entre $30.000 y $80.000 mensuales utilizando colectivos y trenes.

En el caso de quienes trabajan en Capital Federal, el gasto aumenta por la combinación de medios y la frecuencia de viajes.

El número final: cuánto necesitás para vivir en Morón

El costo de vivir en Morón en 2026, sumando alquiler, comida, servicios y transporte, se ubica entre A) Modo ajustado: $700.000; B) Nivel medio: $900.000; C) Con mayor comodidad: $1.200.000 o más.

El Costo de Vivir en Morón 2026 ya no es accesible, por el contrario es muy caro

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Cuánto cuesta vivir en Morón en 2026

El costo de vivir en Morón en 2026 ya supera los $700.000 incluso en escenarios ajustados.

El alquiler sigue siendo el gasto que más impacta en el presupuesto.

Comida, servicios y transporte completan un esquema cada vez más exigente.

Item Monto Alquiler $300.000 a $500.000 Expensas $50.000 a $150.000 Comida $250.000 a $400.000 Luz $40.000 a $90.000 Gas $20.000 a $60.000 Agua $15.000 a $30.000 Internet $25.000 a $60.000 Transporte $30.000 a $80.000 Total $700.000 a $1.200.000+

El costo de vivir en Morón en 2026 ya supera los $700.000 mensuales incluso en un escenario ajustado. El dato refleja un cambio estructural en el oeste del conurbano bonaerense, donde el aumento de alquileres, alimentos y servicios redujo la brecha histórica con la Ciudad de Buenos Aires y obliga a replantear los ingresos necesarios para sostener un hogar.

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En este contexto, el costo de vivir en Morón en 2026 está fuertemente condicionado por el valor de la vivienda, pero también por el impacto acumulado de la comida, los servicios y el transporte. El resultado es un esquema cada vez más exigente, donde incluso los niveles de vida medios requieren ingresos cercanos al millón de pesos para mantener cierta estabilidad.

Morón ya no es una opción “barata” dentro del conurbano bonaerense. El aumento sostenido del costo de vida obliga a ajustar cada gasto mensual. Planificar el presupuesto se volvió clave para poder sostenerse en el distrito.