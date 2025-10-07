El nivel general de precios en Morón subió 2,23% en septiembre, según la UM

El nivel general de precios en Morón mostró una suba moderada en septiembre

El nivel general de precios en Morón registró un incremento del 2,23% en septiembre, de acuerdo con el informe mensual del Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón (UM).

El estudio, que releva precios en supermercados, farmacias, centros educativos y comercios de cercanía de Morón, Villa Sarmiento, Haedo, El Palomar y Castelar, permite monitorear la evolución del costo de vida en el distrito.

Durante septiembre, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas promedió una suba de 1,67%, con una incidencia de 1,27 puntos porcentuales en el nivel general. Dentro de esta categoría, los mayores incrementos se registraron en el café (10,56%) y los huevos (5,5%).

El rubro salud aumentó un 1,77%, con una incidencia de 0,62 puntos en el índice general. En este caso, el alza estuvo impulsada por productos medicinales y equipos de salud, como el alcohol (13,93%) y el nebulizador (6,14%).

Por su parte, el rubro educación presentó un aumento del 3,01% durante el mes, con una incidencia de 0,34 puntos porcentuales en el nivel general de precios en Morón.

La variación acumulada entre enero y septiembre de 2025 asciende al 27,33%, mientras que la variación interanual —de octubre de 2024 a septiembre de 2025— se ubica en el 34,53%.

El Observatorio Económico y Social de la UM, integrado por docentes y estudiantes de distintas unidades académicas, realiza este relevamiento de manera mensual con el objetivo de analizar la evolución del nivel general de precios en Morón y su impacto en la economía local.