Un 3% de inflación que nadie cree en Argentina. Las estimaciones privadas anticipan un aumento cercano a ese número en marzo, en la antesala de la publicación oficial del INDEC, pero con fuertes dudas sobre su impacto real en el bolsillo. Ya veremos por qué.

Hablar de un 3% de inflación que nadie cree en Argentina implica mirar más allá del promedio. La clave está en cómo se distribuyen los aumentos y qué rubros terminan explicando el dato final. También qué productos se incluyen.

Se relevan 300.000 precios por mes y 1.500 a 2.000 variedades de productos y servicios.

Inflación de marzo por rubro en Argentina

Cuando se analiza en detalle, un 3% de inflación que nadie cree en Argentina empieza a desarmarse. Los aumentos no son uniformes y muestran picos importantes en sectores sensibles.

Rubro Variación mensual Alimentos 3,5% – 4,0% Vivienda 5,0% – 7,0% Salud 2,5% – 3,5% Transporte 2,5% – 4,0% Educación 6,0% – 10,0% Recreación 2,0% – 3,0% Indumentaria 0% – 2,0% Comunicación 1,5% – 2,5% Hogar 2,0% – 3,0% Otros 3,0% – 4,0%

El cuadro deja en evidencia que, detrás de un 3% de inflación que nadie cree en Argentina, hay rubros que duplican o incluso triplican ese valor, especialmente educación y vivienda. Al mismo tiempo, alimentos se mantiene como el rubro más sensible por su peso cotidiano. A este ritmo, tendremos una inflación anual del 48% en alimentos y del 120% en educación.

Educación y tarifas, los principales motores

El comportamiento del mes permite entender mejor por qué se habla de un 3% de inflación que nadie cree en Argentina. Los factores que explican el dato son concretos: A) inicio del ciclo lectivo; B) ajustes tarifarios; C) suba de combustibles; D) presión sostenida en alimentos.

Este combo impacta directamente en los gastos fijos de los hogares y refuerza la percepción de que el promedio no refleja la realidad diaria.

Qué bienes y servicios están desactualizados en el IPC

Otra clave para entender un 3% de inflación que nadie cree en Argentina es la composición del índice del INDEC, que todavía incluye consumos con fuerte caída o directamente en desuso. ¿A quién se le ocurre poner Telefonía Fija o peor aún CDs y DVDs? Eso es lo que hace éste Gobierno Nacional para decir que bajo la inflación.

Ítem Situación Telefonía fija En caída frente a móviles CDs/DVDs En desuso Alquiler películas Reemplazado por streaming Diarios papel Baja circulación Revelado fotos Residual DVD Obsoleto Cabinas Casi inexistentes Correo tradicional Desplazado Locutorios En caída Recreación clásica Menor uso

Este desfasaje metodológico influye en cómo se interpreta un 3% de inflación que nadie cree en Argentina y alimenta la distancia entre el dato técnico y la percepción social.

Consumos actuales con menor representación en el índice

En paralelo, muchos consumos actuales tienen menor peso del que deberían dentro del IPC. Esta diferencia también ayuda a explicar un 3% de inflación que nadie cree en Argentina. Fijénse los rubros y al menos dos consumen cada uno de ustedes. Streming tomen los casos tipo Netflix y para tener datos móviles hay que tener un celular sin Wi Fi. Eso es lo que consumen casi todos.

Ítem Situación Streaming Masivo Suscripciones En expansión Apps transporte Cotidiano Delivery apps Alto uso Datos móviles Central Fintech En crecimiento

La brecha entre lo que se mide y lo que efectivamente se consume refuerza la idea de que el índice puede estar captando solo parcialmente la dinámica real.

Qué explica la inflación de marzo

En términos concretos, un 3% de inflación que nadie cree en Argentina se sostiene sobre tres pilares centrales: A) educación; B) tarifas; C) alimentos.

Estos factores son los que terminan empujando el número mensual, pero también los que más inciden en el día a día de los hogares.

A la espera del dato oficial

A la espera del dato oficial del INDEC, el escenario ya está planteado. Un 3% de inflación que nadie cree en Argentina vuelve a instalar el debate sobre la representatividad del índice.

Porque más allá del número, lo que queda en evidencia es una brecha persistente entre las estadísticas y la realidad económica cotidiana.

Inflación de marzo por rubro (estimaciones privadas)

Las mediciones privadas muestran fuertes diferencias entre rubros: mientras alimentos se ubican cerca del 3%, educación y servicios superan ampliamente ese nivel y explican la mayor parte del impacto en el bolsillo.

Rubro Suba estimada Alimentos 2,7% – 3,5% (subas moderadas, dejó de liderar) Educación 8% – 9% (inicio de clases, mayor impacto del mes) Servicios 5% – 7%+ (tarifas y alquileres, principal motor) Transporte 3% – 4% (combustibles y colectivos)

En este escenario, el promedio del 3% queda condicionado por subas muy superiores en rubros claves, lo que refuerza la percepción de que la inflación real en los hogares está por encima del dato general. Lo cierto es que la agencias privadas estiman este número similar al del Gobierno Nacional porque trabajan para corporaciones y la inflación impacta en los reclamos salariales.

Acá se da una contradicción en los asalariados de menos recursos. Cualquier empleador aplica la inflación del Gobierno Nacional cuando sabe que no es cierta porque remarca muy por arriba.

Un 3% de inflación que nadie cree y el Gobierno Nacional nos impone como verdad

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Canasta oficial del IPC: pesos por rubro

La canasta del INDEC distribuye el gasto de los hogares en distintos rubros, cada uno con un peso específico que determina cuánto influye en la inflación. Ese peso, los traduce en porcentaje. Por caso, vemos en el cuadro que de tus ingresos, vos gastas el 23% en alimentos y el 13% en servicios y así sucesivamente. Esto es base oficial del INDEC. Lo dice el Gobierno Nacional. No nosotros. Lo que estamos tratando de hacer es de demostrar la que la inflación no es del 3% cómo se quiere anunciar.

Rubro Peso en el IPC Alimentos 23% (principal componente del gasto) Vivienda 13% (servicios, agua, luz y gas) Transporte 11% (movilidad y combustibles) Salud 9% (medicamentos y prepagas) Recreación 8% (ocio y cultura) Hogar 6% (equipamiento y mantenimiento) Restaurantes 6% (comidas fuera del hogar) Indumentaria 6% (ropa y calzado) Educación 4% (uno de los menores pesos) Comunicación 3% (telefonía e internet) Tabaco y alcohol 3% (consumo específico) Otros 8% (servicios y gastos varios)

En este esquema, los rubros con mayor peso —como alimentos y vivienda— son los que terminan definiendo el índice general, incluso cuando otros sectores registran subas más fuertes.

Veámos un caso: qué significa realmente el 23% en alimentos

El 23% de alimentos del IPC del INDEC es:

👉 un promedio estadístico

👉 construido sobre miles de hogares

👉 con realidades muy distintas

Pero cambia según el bolsillo:

A) Hogares de bajos ingresos → alimentos pesan 30% a 50%

B) Clase media → cerca del 20%–30%

C) Ingresos altos → 10%–20%.

Pero el impacto de los alimentos, algo ineludible para cualquier ser humano, impacta de diferente manera según la remuneración.

Mientras el índice general ronda el 3%, los servicios y la educación se mueven entre el 5% y el 10%, lo que explica la brecha entre el dato oficial y la percepción en la calle.

Inflación de marzo por rubro (estimaciones privadas)

nflación de marzo por rubro (estimaciones privadas)

Las mediciones privadas muestran fuertes diferencias entre rubros: mientras alimentos se ubican cerca del 3%, educación y servicios superan ampliamente ese nivel y explican la mayor parte del impacto en el bolsillo.

Rubro Suba Alimentos 2,7% – 3,5% (moderada) Educación 8% – 9% (mayor suba) Servicios 5% – 7%+ (principal presión) Transporte 3% – 4% (acompaña suba)

Aun tomando subas moderadas en alimentos, el peso de servicios y educación empuja la inflación hacia la zona del 3,4%, por encima del 3% que anticipan algunas mediciones.

Cuánto debería dar la inflación con estos datos

Si se toman las subas estimadas por rubro y se las pondera según el peso que tienen en el gasto de los hogares, el resultado se ubica por encima del 3% que anticipan algunas mediciones.

Concepto Resultado Inflación estimada 3,4% (cálculo ponderado)

Este cálculo surge de combinar aumentos cercanos al 3% en alimentos con subas mucho más altas en educación y servicios, que tienen un menor peso pero mayor variación.

En ese esquema, el promedio final se ubica en una zona intermedia, lo que refuerza la idea de que el dato general puede quedar por debajo de la inflación que efectivamente perciben los hogares.

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