Deportivo Morón: arranque equilibrado y mirada puesta en el torneo largo

Deportivo Morón: arranque equilibrado. No arrancó goleando ni liderando la tabla, pero dejó algo igual de importante: señales de equipo serio. Invicto tras dos fechas en la Primera Nacional 2026, competitivo de local y sólido de visitante, el Gallo se mantiene a tiro en una Zona A apretada y con margen claro para despegar si transforma el orden que ya mostró en victorias.

Resultados hasta ahora

El “Gallito” disputó dos fechas oficiales del campeonato de Primera Nacional, cosechando dos empates que le permiten sumar sin perder en el arranque de la temporada:

📆 14 de febrero de 2026 : Deportivo Morón 1–1 Defensores de Belgrano en la primera fecha del torneo.

: Deportivo Morón en la primera fecha del torneo. 📆 21 de febrero de 2026: 1–1 ante Deportivo Madryn de visitante, en un duelo con dominio alternado en el mediocampo.

Estos resultados lo dejan con dos unidades en la zona A de la Primera Nacional, en una posición que lo mantiene en la pelea inicial y sin derrotas hasta aquí.

Próximos compromisos

El calendario del equipo dirigido por el profesor Walter Otta continúa con una serie de desafíos claves tanto en liga como en la Copa Argentina, donde el “Gallo” buscará meterse en instancias avanzadas:

📌 Mié. 25 de febrero de 2026 — Copa Argentina

Godoy Cruz vs Deportivo Morón — partido de eliminación directa que exige despliegue y concentración para avanzar de ronda.

📌 Dom. 1 de marzo de 2026 — Primera Nacional

Deportivo Morón vs Central Norte — comienzo de una secuencia de partidos que podrían definir ritmo competitivo.

📌 8 – 21 de marzo de 2026 — Liga

8/3 : en condición de visitante ante Ferro Carril Oeste .

: en condición de visitante ante . 14/3 : como local contra Chaco For Ever .

: como local contra . 21/3: frente a Acassuso.

Además, el calendario completo de la Primera Nacional planea otras jornadas claves de abril en adelante, con enfrentamientos ante equipos como San Miguel, Colón (Santa Fe), All Boys y Estudiantes de Buenos Aires hacia fines de mayo y junio.

Análisis y expectativas

La actuación de Morón en estas primeras fechas evidencia un equipo competitivo, difícil de vulnerar y con aspiraciones de pelear por un lugar más alto en la tabla. Si bien le falta contundencia para convertir victorias tempranas, la continuidad de resultados sin derrotas sostiene al conjunto en una posición expectante de la zona campeonato.

La próxima cita por Copa Argentina será clave para medir su proyección ante un rival de jerarquía como Godoy Cruz, con la posibilidad de dar un golpe importante en un torneo federal de eliminación directa.

Tabla de posiciones actualizada (Primera Nacional – Zona A)

Hasta el momento, Deportivo Morón se ubica en el 7.º puesto entre los 18 equipos de su zona con 2 puntos en 2 partidos, producto de dos empates y sin derrotas ni victorias.

Este arranque lo deja en el pelotón intermedio de la zona, con margen de mejora para acercarse a los puestos que permiten pelear por el ascenso directo o el reducido de final de temporada.

Posiciones – Zona A (tras dos fechas)